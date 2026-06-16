เปิดประวัติโชตินรินทร์ เกิดสม ว่าที่ผู้ว่าฯ ภูเก็ตคนใหม่

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งนายโชตินรินทร์ เกิดสม เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ แทนนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งและประเด็นเรื่องอิทธิพลในพื้นที่
เปิดประวัติของ นาย โชตินรินทร์ เกิดสม ว่าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คนใหม่ ที่กำลังได้รับความสนใจหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้ โดยนายโชตินรินทร์จะเข้ามารับตำแหน่งแทนนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ที่ถูกโยกไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งและปัญหาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงเหตุผลในการโยกย้ายว่า เนื่องจากไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน และมีความขัดแย้งในพื้นที่ที่ทำให้ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ โดยเฉพาะปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะ การข่มขู่และไล่ที่ชาวบ้าน รวมถึงการแอบอ้างชื่อผู้มีอิทธิพล ซึ่งนายอนุทินย้ำว่าไม่สามารถยอมรับได้ และจำเป็นต้องแก้ไขโดยเร็วที่สุด โดยได้มอบนโยบายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการแล้ว นาย โชตินรินทร์ เกิดสม เป็นชาวอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยแม่โจ้) ในปีพุทธศักราช 2532 ต่อมาจบนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปีพุทธศักราช 2560 และระดับปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปีพุทธศักราช 2540 ด้วยประวัติการศึกษาที่หลากหลายและประสบการณ์การทำงานในกระทรวงมหาดไทย ทำให้เขาได้รับความไว้วางใจให้มาดูแลจังหวัดภูเก็ตท่ามกลางความท้าทายหลายประการ ก่อนหน้านี้ นายโชตินรินทร์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นตำแหน่งระดับสูงในระบบราชการ ทำให้เขามีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและการบริหารจัดการเป็นอย่างดี การแต่งตั้ง ครั้งนี้จึงถือเป็นการส่งคนที่มีความสามารถและประสบการณ์มาควบคุมสถานการณ์ในภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สูง แต่ก็ต้องเผชิญกับปัญหาการทุจริตและอิทธิพลมืด นายอนุทินยังกล่าวเพิ่มเติมว่า หากไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ที่ถูกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนั้น ถือเป็นการย้ายตามความอาวุโสและประสบการณ์ทำงาน ซึ่งนายอนุทินชี้แจงว่าเป็นเรื่องปกติของการบริหารงานบุคคลในระบบราชการ ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ยังเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและทุนเทา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักลงทุน และทำให้ภูเก็ตกลับมาเป็นเมืองที่น่าอยู่และมีธรรมาภิบาลอีกครั้.
เปิดประวัติของ นายโชตินรินทร์ เกิดสม ว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ ที่กำลังได้รับความสนใจหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้ โดยนายโชตินรินทร์จะเข้ามารับตำแหน่งแทนนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ที่ถูกโยกไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งและปัญหาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงเหตุผลในการโยกย้ายว่า เนื่องจากไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน และมีความขัดแย้งในพื้นที่ที่ทำให้ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ โดยเฉพาะปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะ การข่มขู่และไล่ที่ชาวบ้าน รวมถึงการแอบอ้างชื่อผู้มีอิทธิพล ซึ่งนายอนุทินย้ำว่าไม่สามารถยอมรับได้ และจำเป็นต้องแก้ไขโดยเร็วที่สุด โดยได้มอบนโยบายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการแล้ว นายโชตินรินทร์ เกิดสม เป็นชาวอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยแม่โจ้) ในปีพุทธศักราช 2532 ต่อมาจบนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปีพุทธศักราช 2560 และระดับปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปีพุทธศักราช 2540 ด้วยประวัติการศึกษาที่หลากหลายและประสบการณ์การทำงานในกระทรวงมหาดไทย ทำให้เขาได้รับความไว้วางใจให้มาดูแลจังหวัดภูเก็ตท่ามกลางความท้าทายหลายประการ ก่อนหน้านี้ นายโชตินรินทร์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นตำแหน่งระดับสูงในระบบราชการ ทำให้เขามีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและการบริหารจัดการเป็นอย่างดี การแต่งตั้งครั้งนี้จึงถือเป็นการส่งคนที่มีความสามารถและประสบการณ์มาควบคุมสถานการณ์ในภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สูง แต่ก็ต้องเผชิญกับปัญหาการทุจริตและอิทธิพลมืด นายอนุทินยังกล่าวเพิ่มเติมว่า หากไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ที่ถูกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนั้น ถือเป็นการย้ายตามความอาวุโสและประสบการณ์ทำงาน ซึ่งนายอนุทินชี้แจงว่าเป็นเรื่องปกติของการบริหารงานบุคคลในระบบราชการ ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ยังเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและทุนเทา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักลงทุน และทำให้ภูเก็ตกลับมาเป็นเมืองที่น่าอยู่และมีธรรมาภิบาลอีกครั้
โชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต อนุทิน ชาญวีรกูล การแต่งตั้ง ภูเก็ต