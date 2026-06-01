เปิดทดลองใช้ อุโมงค์ประโดก-อุโม่งเทอร์มินอลโคราช ลดรถติด เพิ่มความคล่องตัว

เปิดทดลองใช้ อุโมงค์ประโดก-อุโม่งเทอร์มินอลโคราช ลดรถติด เพิ่มความคล่องตัว
📆6/1/2026 9:57 AM
📰siamrath_online
กรมทางหลวงเริ่มทดลองใช้อุโมงค์ทางลอดแยกประโดกและอุโมงค์ทางลอดแยกนครราชสีมา (Terminal) ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2569 เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรคอขวดบนถนนมิตรภาพในเขตเมืองนครราชสีมา ลดระยะเวลาเดินทาง ยื่นการสัญจรให้คล่องตัวขึ้น และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุโมงค์ทั้งสองเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีระยะทางรวมกว่า 2.9 กิโลเมตร ใช้งบประมาณกว่า 1,200 ล้านบาท

กรมทางหลวง การเปิดทดลองใช้อุโมงค์ทางลอดแยกประโดกและอุโมงค์ทางลอดแยกนครราชสีมา (Terminal) ในจังหวัดนครราชสีมา การยกระดับคมนาคมในพื้นที่ในชั่วคราวเพื่อลดปัญหาการรถติด เพิ่มความคล่องตัวและรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุโมงค์ทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาจุดตัดสำคัญบนถนนมิตรภาพ ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์หลักเชื่อมโยงกรุงเทพฯ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาการจราจรคอขวดในเขตเมืองนครราชสีมาเกิดจากปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของเมือง อาจได้รับการแก้ไขด้วยการเปิดใช้งานอุโมงค์ทั้งสอง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจร นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนา Infrastructure ที่เชื่อมโยงกับโครงการใหญ่ของประเทศ เช่น โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M6 และรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน อุโมงค์ทางลอดแยกนครราชสีมา (Terminal) มีระยะทางรวม 1.181 กิโลเมตร ใช้งบประมาณ 373 ล้านบาท เป็นอุโมงค์ทางลอดแบบ 2 ช่องจราจรสำรองการเดินทางจากขอนแก่นไปสู่สระบุรี ในขณะที่อุโมงค์ทางลอดแยกประโดกมีความยาว 1.750 กิโลเมทร์ ใช้งบประมาณ 849 ล้านบาท เป็นอุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ช่องจราจร แบ่งทิศข้างละ 3 ช่อง พร้อมถนนคู่ขนานและระบบอำนวยความปลอดภัย โครงการทั้งสองดำเนินการสร้างแล้วเสร็จและได้เปิดทดลองใช้ก่อน ได้ทำการทดลองใช้ระหว่าง 06:00-21:00 น.

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา ในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคটScratch การมีอุโมงค์ทั้งสองจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว โดยเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง และขอความร่วมความvehicleผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามกฎจราจรในอุโมงค์เพื่อความปลอดภัย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มิ่มสามารถติดต่อที่ 158

สถานการณ์ท่องเที่ยวไทย: นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงเดินทางเข้าต่อเนื่อง แม้ชะลอตัวเล็กน้อยสถานการณ์ท่องเที่ยวไทย: นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงเดินทางเข้าต่อเนื่อง แม้ชะลอตัวเล็กน้อยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยในช่วงต้นปี 2569 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมเกือบ 6 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 2.9 แสนล้านบาท แม้ในสัปดาห์ล่าสุดจำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมจะลดลงเล็กน้อย แต่ตลาดมาเลเซียและรัสเซียยังคงเติบโต ส่วนจีนชะลอตัวลงเล็กน้อย คาดการณ์แนวโน้มยังทรงตัวจากมาตรการกระตุ้นและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
สกพอ. เตรียม NTP สนามบินอู่ตะเภา มูลค่า 2.9 แสนล้านบาท เดินหน้าตามแผนเดิมสกพอ. เตรียม NTP สนามบินอู่ตะเภา มูลค่า 2.9 แสนล้านบาท เดินหน้าตามแผนเดิมสกพอ. ยืนยันเดินหน้าโครงการสนามบินอู่ตะเภา มูลค่า 2.9 แสนล้านบาท ตามแผนเดิม โดยจะออกหนังสือ NTP ให้บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (UTA) เริ่มต้นงานในวันที่ 3 เมษายน 2569 แม้ UTA จะเสนอปรับลดขนาดอาคารผู้โดยสารในระยะแรก
ไฮเออร์ ประเทศไทย ทุ่ม 1.2 พันล้านบาท สู่โกลบอลแบรนด์ ขยายตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าไฮเออร์ ประเทศไทย ทุ่ม 1.2 พันล้านบาท สู่โกลบอลแบรนด์ ขยายตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าไฮเออร์ ประเทศไทย ประกาศแผนลงทุน 1,200 ล้านบาทในปี 2569 ขยายเครือข่ายจำหน่ายและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า 50 รายการ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกในอาเซียน พร้อมตั้งเป้ารายได้ 14,000 ล้านบาท
บขส.คึกคัก! ประชาชนทยอยกลับภูมิลำเนา คาดวันนี้แตะ 1.8 แสนคน อัดรถเสริม 1,200 คันบขส.คึกคัก! ประชาชนทยอยกลับภูมิลำเนา คาดวันนี้แตะ 1.8 แสนคน อัดรถเสริม 1,200 คันบขส. เผยประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 อย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าวันนี้ (10 เมษายน 2569) จะมีผู้โดยสารสูงสุดถึง 180,000 คน พร้อมจัดรถเสริม 1,200 คันเพื่อรองรับการเดินทาง
7 วันอันตรายพุ่ง 1,242 ครั้ง คปภ.ชี้ประกันภัยคือ 'ตาข่ายรองรับความเสี่ยง'7 วันอันตรายพุ่ง 1,242 ครั้ง คปภ.ชี้ประกันภัยคือ 'ตาข่ายรองรับความเสี่ยง'คปภ.เผยอุบัติเหตุสงกรานต์ 2569 เสียชีวิต 242 ราย บาดเจ็บ 1,200 คน เตือนพฤติกรรมเสี่ยงยังสูง เร่งประกันภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที
มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบขนมสนับสนุนเด็กพิการซ้ำซ้อนและเจ้าหน้าที่ดูแลที่จังหวัดราชบุรีมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบขนมสนับสนุนเด็กพิการซ้ำซ้อนและเจ้าหน้าที่ดูแลที่จังหวัดราชบุรีวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ พร้อมทีมงาน เดินทางลงพื้นที่ไปยังอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อมอบขนมขบเคี้ยวจำนวน 1,200 ชิ้น มูลค่ารวม 30,000 บาท ให้แก่เด็กพิการซ้ำซ้อนและเจ้าหน้าผู้ดูแล ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี โดยมี นางสาวสุทิศา ทับเหล็ก ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ
Render Time: 2026-06-01 12:57:16