เปิดพื้นที่ใจ: ทำไมวันหยุดถึงอ่านหนังสือได้ลื่นไหลกว่า

สำรวจปรากฏการณ์ที่หลายคนพบว่าการอ่านหนังสือในช่วงวันหยุดยาวเป็นเรื่องง่ายดายกว่าปกติ พบคำตอบว่าอะไรคืออุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการอ่านในชีวิตประจำวัน และอะไรคือเคล็ดลับในการสร้างพื้นที่ทางใจให้กับการอ่าน
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ “ไม่มีเวลา” แต่ปัญหาจริง ๆ คือ “ไม่มี พื้นที่ทางใจ ” ชีวิตประจำวันของเรานั้นเต็มไปด้วยสิ่งรบกวนมากมายและแรงกดดันต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้ามา ทำให้แม้ว่าเราจะมีเวลาว่างก็ตาม แต่ใจของเรากลับยังไม่ว่างพอที่จะสามารถอ่านหนังสือได้อย่างลึกซึ้งและจริงจังได้ วันหยุด ยาวเป็นช่วงเวลาที่ช่วยให้สมองของเราสามารถเข้าสู่โหมดของการจดจ่อ (flow state) ได้ง่ายขึ้น เมื่อภาระต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันลดลง ความคิดของเราก็จะเริ่มนิ่งสงบลง เราจึงสามารถอ่านหนังสือได้อย่างต่อเนื่องและ “อิน” ไปกับเนื้อหาในหนังสือเล่มนั้น ๆ ได้มากกว่าปกติ การอ่าน หนังสือไม่ได้เป็นเพียงแค่กิจกรรมที่รอคอยแรงบันดาลใจเข้ามา แต่เป็นการสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกิด การอ่าน อย่างสม่ำเสมอ หากเราต้องการที่จะอ่านหนังสือได้อย่างสม่ำเสมอ เราจำเป็นต้องจัดสรรเวลาเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับตัวเอง ลดสิ่งรบกวนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และเลือกอ่านหนังสือตามจังหวะพลังงานของตัวเอง ไม่ควรที่จะกดดันตัวเองว่าต้องอ่านอะไรให้ได้มาก ๆ เท่านั้นทำไมหลาย ๆ คนถึงรู้สึกว่าตัวเองสามารถอ่านหนังสือได้ดีขึ้นในช่วง วันหยุด ยาว เหตุผลก็คือ เมื่อความเร่งรีบในชีวิตประจำวันลดลง จิตใจของเราก็จะมีพื้นที่ว่างมากพอที่จะกลับไปจดจ่อกับหนังสือได้อีกครั้ง ในช่วงเวลาที่เราต้องทำงานและรับผิดชอบสิ่งต่าง ๆ มากมายในชีวิตประจำวัน การอ่าน หนังสือจึงกลายเป็นกิจกรรมที่หลายคน “อยากทำ” แต่กลับไม่ค่อย “ได้ทำจริง”หนังสือหลายเล่มถูกซื้อมาด้วยความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยม ถูกนำมาวางไว้ข้างเตียงนอน หรือบนโต๊ะทำงาน พร้อมกับความหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เปิดอ่านมันอย่างจริงจัง แต่ในความเป็นจริง เรามักจะอ่านได้เพียงไม่กี่หน้า ก่อนที่จะปล่อยให้หนังสือเล่มนั้นถูกทิ้งไว้ท่ามกลางกองธุระมากมายในชีวิตประจำวัน จนกระทั่ง วันหยุด ยาวมาถึง หนังสือเล่มเดิมกลับถูกหยิบใส่กระเป๋าไปด้วยอย่างเป็นธรรมชาติ และครั้งนี้เอง หลายคนก็สามารถอ่านหนังสือเล่มนั้นได้จริง ๆปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสมองและความรู้สึกของเรา ในทางทฤษฎีแล้ว การอ่าน ดูเหมือนจะเป็นกิจกรรมพักผ่อนที่เรียบง่าย เพียงแค่มีเวลาเงียบ ๆ ก็เพียงพอแล้ว แต่ในทางปฏิบัติ การอ่าน กลับต้องแข่งขันกับสิ่งรบกวนต่าง ๆ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนจากงาน การแชทในกลุ่มต่าง ๆ ภาระหน้าที่ในบ้าน หรือแม้กระทั่งแรงกดดันภายในใจที่คอยบอกเราว่า เวลาว่างควรนำไปใช้ทำสิ่งที่มี “ประโยชน์” มากกว่าก่อนที่คนเราจะเริ่มอินและดื่มด่ำไปกับเนื้อหาในหนังสือ สมองของเราจำเป็นต้องมีช่วงเวลาที่ไม่ถูกรบกวนจากสิ่งใด ๆ เลย แต่ชีวิตในยุคดิจิทัลกลับผลักดันให้เราต้องสลับความสนใจไปมาระหว่างสิ่งต่าง ๆ อย่างรวดเร็วตลอดทั้งวัน ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมหลายครั้งที่เราหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านแล้วไม่สามารถอ่านได้อย่างต่อเนื่อง สุดท้ายเราจึงเลือกที่จะไถหน้าจอมือถือแทน เพราะมันง่ายกว่า ไม่ต้องใช้พลังงานในการเริ่มต้นมากเท่ากับ การอ่าน หนังสือจริง ๆบางคนยังเติบโตมาพร้อมกับความเชื่อที่ว่าเราจะสามารถพักผ่อนได้ก็ต่อเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกผิด หรือรู้สึกว่าการนั่งอ่านหนังสือเล่น ๆ เป็นเรื่องที่ฟุ่มเฟือย ทั้งที่จริงแล้ว การอ่าน หนังสืออาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการพักใจที่จำเป็นอย่างมากสำหรับเรา เมื่อเราได้ใช้เวลาไปกับ การอ่าน หนังสือ ระบบประสาทของเราก็จะค่อย ๆ คลายตัวลง ความคิดที่เคยฟุ้งซ่านก็จะเริ่มสงบลงเมื่อไม่มีเรื่องจุกจิกต่าง ๆ วิ่งเข้ามาชนเราตลอดเวลา การอ่าน หนังสือจึงไม่ใช่สิ่งที่เราต้องฝืนทำอีกต่อไป แต่มันกลับกลายเป็นกิจกรรมที่เราสามารถ 'เข้าไปอยู่กับมันได้' อย่างแท้จริง นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลาย ๆ คนถึงอ่านหนังสือได้มากขึ้นในช่วงเวลาของการท่องเที่ยวหรือพักร้อน เพราะไม่ใช่แค่ว่าพวกเขามีเวลามากขึ้นเท่านั้น แต่เป็นเพราะใจของพวกเขามีพื้นที่ว่างมากพอที่จะจดจ่ออยู่กับหนังสือได้เต็มที.
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ “ไม่มีเวลา” แต่ปัญหาจริง ๆ คือ “ไม่มีพื้นที่ทางใจ” ชีวิตประจำวันของเรานั้นเต็มไปด้วยสิ่งรบกวนมากมายและแรงกดดันต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้ามา ทำให้แม้ว่าเราจะมีเวลาว่างก็ตาม แต่ใจของเรากลับยังไม่ว่างพอที่จะสามารถอ่านหนังสือได้อย่างลึกซึ้งและจริงจังได้<\/p>
วันหยุดยาวเป็นช่วงเวลาที่ช่วยให้สมองของเราสามารถเข้าสู่โหมดของการจดจ่อ (flow state) ได้ง่ายขึ้น เมื่อภาระต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันลดลง ความคิดของเราก็จะเริ่มนิ่งสงบลง เราจึงสามารถอ่านหนังสือได้อย่างต่อเนื่องและ “อิน” ไปกับเนื้อหาในหนังสือเล่มนั้น ๆ ได้มากกว่าปกติ<\/p>
การอ่านหนังสือไม่ได้เป็นเพียงแค่กิจกรรมที่รอคอยแรงบันดาลใจเข้ามา แต่เป็นการสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกิดการอ่านอย่างสม่ำเสมอ หากเราต้องการที่จะอ่านหนังสือได้อย่างสม่ำเสมอ เราจำเป็นต้องจัดสรรเวลาเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับตัวเอง ลดสิ่งรบกวนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และเลือกอ่านหนังสือตามจังหวะพลังงานของตัวเอง ไม่ควรที่จะกดดันตัวเองว่าต้องอ่านอะไรให้ได้มาก ๆ เท่านั้น<\/p>
ทำไมหลาย ๆ คนถึงรู้สึกว่าตัวเองสามารถอ่านหนังสือได้ดีขึ้นในช่วงวันหยุดยาว เหตุผลก็คือ เมื่อความเร่งรีบในชีวิตประจำวันลดลง จิตใจของเราก็จะมีพื้นที่ว่างมากพอที่จะกลับไปจดจ่อกับหนังสือได้อีกครั้ง ในช่วงเวลาที่เราต้องทำงานและรับผิดชอบสิ่งต่าง ๆ มากมายในชีวิตประจำวัน การอ่านหนังสือจึงกลายเป็นกิจกรรมที่หลายคน “อยากทำ” แต่กลับไม่ค่อย “ได้ทำจริง”<\/p>
หนังสือหลายเล่มถูกซื้อมาด้วยความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยม ถูกนำมาวางไว้ข้างเตียงนอน หรือบนโต๊ะทำงาน พร้อมกับความหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เปิดอ่านมันอย่างจริงจัง แต่ในความเป็นจริง เรามักจะอ่านได้เพียงไม่กี่หน้า ก่อนที่จะปล่อยให้หนังสือเล่มนั้นถูกทิ้งไว้ท่ามกลางกองธุระมากมายในชีวิตประจำวัน จนกระทั่งวันหยุดยาวมาถึง หนังสือเล่มเดิมกลับถูกหยิบใส่กระเป๋าไปด้วยอย่างเป็นธรรมชาติ และครั้งนี้เอง หลายคนก็สามารถอ่านหนังสือเล่มนั้นได้จริง ๆ<\/p>
ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสมองและความรู้สึกของเรา ในทางทฤษฎีแล้ว การอ่านดูเหมือนจะเป็นกิจกรรมพักผ่อนที่เรียบง่าย เพียงแค่มีเวลาเงียบ ๆ ก็เพียงพอแล้ว แต่ในทางปฏิบัติ การอ่านกลับต้องแข่งขันกับสิ่งรบกวนต่าง ๆ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนจากงาน การแชทในกลุ่มต่าง ๆ ภาระหน้าที่ในบ้าน หรือแม้กระทั่งแรงกดดันภายในใจที่คอยบอกเราว่า เวลาว่างควรนำไปใช้ทำสิ่งที่มี “ประโยชน์” มากกว่า<\/p>
ก่อนที่คนเราจะเริ่มอินและดื่มด่ำไปกับเนื้อหาในหนังสือ สมองของเราจำเป็นต้องมีช่วงเวลาที่ไม่ถูกรบกวนจากสิ่งใด ๆ เลย แต่ชีวิตในยุคดิจิทัลกลับผลักดันให้เราต้องสลับความสนใจไปมาระหว่างสิ่งต่าง ๆ อย่างรวดเร็วตลอดทั้งวัน ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมหลายครั้งที่เราหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านแล้วไม่สามารถอ่านได้อย่างต่อเนื่อง สุดท้ายเราจึงเลือกที่จะไถหน้าจอมือถือแทน เพราะมันง่ายกว่า ไม่ต้องใช้พลังงานในการเริ่มต้นมากเท่ากับการอ่านหนังสือจริง ๆ<\/p>
บางคนยังเติบโตมาพร้อมกับความเชื่อที่ว่าเราจะสามารถพักผ่อนได้ก็ต่อเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกผิด หรือรู้สึกว่าการนั่งอ่านหนังสือเล่น ๆ เป็นเรื่องที่ฟุ่มเฟือย ทั้งที่จริงแล้ว การอ่านหนังสืออาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการพักใจที่จำเป็นอย่างมากสำหรับเรา เมื่อเราได้ใช้เวลาไปกับการอ่านหนังสือ ระบบประสาทของเราก็จะค่อย ๆ คลายตัวลง ความคิดที่เคยฟุ้งซ่านก็จะเริ่มสงบลง<\/p>
เมื่อไม่มีเรื่องจุกจิกต่าง ๆ วิ่งเข้ามาชนเราตลอดเวลา การอ่านหนังสือจึงไม่ใช่สิ่งที่เราต้องฝืนทำอีกต่อไป แต่มันกลับกลายเป็นกิจกรรมที่เราสามารถ 'เข้าไปอยู่กับมันได้' อย่างแท้จริง นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลาย ๆ คนถึงอ่านหนังสือได้มากขึ้นในช่วงเวลาของการท่องเที่ยวหรือพักร้อน เพราะไม่ใช่แค่ว่าพวกเขามีเวลามากขึ้นเท่านั้น แต่เป็นเพราะใจของพวกเขามีพื้นที่ว่างมากพอที่จะจดจ่ออยู่กับหนังสือได้เต็มที<\/p>
