เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ สเปคเรือธงในราคาเข้าถึงง่าย

สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมสเปคจัดเต็มเทียบเท่าเรือธงรุ่นพี่ แต่มาในราคาที่จับต้องได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมดีไซน์ทันสมัย และฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานรอบด้าน
เปิดตัว สมาร์ทโฟน รุ่นใหม่ที่มาพร้อม สเปค สุดคุ้มค่า ใน ราคา ที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิม ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและฟีเจอร์ที่ครบครัน ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว โดยมาพร้อมตัวเลือกสีสันที่หลากหลายถึง 3 สี ได้แก่ สีดำ (Pitch Black) ที่มาพร้อม หน้าจอ Sunburst Display ขนาด 6.78 นิ้ว ความละเอียด 1.5K ที่ให้ภาพคมชัด สว่างสดใสสูงสุดถึง 1,800 nits รองรับการแสดงผล HDR ทำให้ภาพมีมิติสมจริงยิ่งขึ้น ขอบ หน้าจอ บางเฉียบเพียง 0.
16 เซนติเมตร มอบประสบการณ์การรับชมที่เต็มอิ่มสมบูรณ์แบบ ขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง Snapdragon 8s Gen 4 ที่ทรงประสิทธิภาพ พร้อมหน่วยความจำ LPDDR5X และ UFS 4.1 ทำให้การประมวลผลรวดเร็วทันใจ พร้อมรองรับการใช้งานแบบ Multi-tasking ได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเล่นเกม ดูหนัง หรือทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ก็สามารถทำได้อย่างไหลลื่นไม่มีสะดุด มอบประสบการณ์การใช้งานที่เหนือชั้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด\ประสิทธิภาพโดยรวมของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมที่ต้องการเฟรมเรตสูงๆ หรือการใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องการความเร็วในการประมวลผลสูงๆ โดยสามารถเล่นเกมยอดนิยมอย่าง PUBG Mobile India และ Call of Duty Mobile ได้อย่างลื่นไหลที่เฟรมเรตสูงสุดถึง 165fps โดยที่อุณหภูมิตัวเครื่องเฉลี่ยสูงสุดเพียง 44-45 องศาเซลเซียสเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมาพร้อมระบบชิปคู่ Touch Reflex Chip และ 6-Axis Gyroscope ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านความลื่นไหลของการสัมผัส และความแม่นยำของไจโรสโคป ทำให้การเล่นเกมเป็นไปอย่างสนุกสนานและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 9,000mAh ที่รองรับการชาร์จเร็ว 80W และยังรองรับการชาร์จย้อนกลับผ่านสาย 27W รวมถึงเทคโนโลยีบายพาสชาร์จ ช่วยให้คุณใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน หมดกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดระหว่างวัน และยังมาพร้อมลำโพงคู่ระบบสเตอริโอที่ให้เสียงรอบทิศทาง พร้อมเทคโนโลยี 3D audio localization เพื่ออรรถรสในการรับชมความบันเทิงที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น รวมถึงชิป G2 ที่ช่วยให้การเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ 5G มีความเสถียรมากกว่าเดิม และมีระยะการจับสัญญาณที่กว้างขึ้น\ในส่วนของกล้องถ่ายภาพ สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกล้องหลัง 2 ตัว และกล้องหน้า 1 ตัว ที่พร้อมตอบสนองทุกความต้องการในการถ่ายภาพ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพในระยะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพมุมกว้าง ภาพปกติ ภาพบุคคล ภาพกลุ่ม หรือแม้แต่การถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อย ก็สามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยม กล้องหลักมีความละเอียด 50MP (f/1.8) มาพร้อมเซนเซอร์ Sony LYTIA-600 ขนาด 1/4.96 นิ้ว พร้อมระบบกันสั่น OIS และออโต้โฟกัส ช่วยให้ภาพถ่ายมีความคมชัดและไม่สั่นไหว กล้องอัลตราไวด์ความละเอียด 8MP (f/2.2) พร้อมเซนเซอร์ OmniVision OV08F ขนาด 1/10.16 นิ้ว ให้มุมมองกว้างถึง 112 องศา เหมาะสำหรับการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์หรือภาพกลุ่ม กล้องหน้าความละเอียด 32MP (f/2.0) มาพร้อมระบบออโต้โฟกัส ให้คุณถ่ายเซลฟี่ได้อย่างสวยงามคมชัด นอกจากนี้ ยังมีฟีเจอร์ OnePlus AI ที่มาพร้อมกับ Google Gemini และ Circle to Search รวมถึงฟีเจอร์อื่นๆ จาก OnePlus เอง เช่น การแปลและสรุปเนื้อหาจากสายสนทนาหรือวิดีโอแบบเรียลไทม์ การเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมากให้เป็น Mine Map และตัวช่วยสแกนเอกสารหรือพรีเซนเทชัน ทำให้การใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สำหรับจอแสดงผล มาพร้อมหน้าจอ Sunburst AMOLED ขนาด 6.78 นิ้ว ความละเอียด 2,772 x 1,272 พิกเซ
