เปิดโปงหน้า_mask_เจ๊เร_แอดมินเพจแอนตี้นกกี้_ความแค้น_แต่_แตงกวา
นักร้องลูกทุ่งสาวนกกี้ เปิดเรื่องราวความแค้นยาวนานที่เจ๊เรใช้สถานะแม่เล้าในละครและความเป็นไอดอล ลอบเป็นแอดมินเพจแอนตี้อัปโหลดภาพฉาวทำลายชื่อเสียง แต่แตงกวาคือผู้ไขปริศนา
นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง นกกี้ อายุ 25 ปี ซึ่งมีความโด่งดังในระดับประเทศทั้งในแนวเพลงเต้นและงานแสดง ละคร ได้เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ เจ๊เร นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง ที่เป็นแม่เล้าใน ละคร เรื่องเดียวกัน โดย นกกี้ ยอมรับว่าเคยเก็บความแค้นและความเจ็บปวดใจไว้เงียบๆ เป็นเวลานาน แม้ว่าจะรู้ชัดเจนว่า เจ๊เร คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีทางออนไลน์ผ่านเพจแอนตี้ก็ตาม ซึ่งเหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงหน้าไหว้หลังหลอกที่ เจ๊เร แสดงออกต่อ นกกี้ ทั้งในและนอกกล้อง
จุดเริ่มต้น_ความสัมพันธ์_ใน_กองถ่าย_ละคร
ในช่วงที่ นกกี้ เริ่มต้นอาชีพนักร้องและนักแสดง เจ๊เร ซึ่งรับบทเป็นแม่เล้าและแม่ของ นกกี้ ในละคร มีบทบาทเป็นผู้ชี้แนะการดำเนินชีวิตและการแสดงอย่างใกล้ชิด โดยในบ้านมีตัวละครแม่ถึง 3 คน ได้แก่ แม่ฮายที่รับโดย อาภาพร แม่ฮันนี่ และ เจ๊เร เจ๊เร แสดงออกถึงความดีต่อหน้าและสอน นกกี้ เรื่องมารยาทการทำงานเช่น การไม่มาสายและการท่องบทอย่างเคร่งครัด ทำให้นกกี้วางใจและเชื่อใจในความเป็นมืออาชีพของ เจ๊เร ในช่วงแรกของการร่วมงานกันAlso readรู้จักเจ้าของ 'หน้ากากกิเลน' นักแสดงหนุ่มเสียงเพราะ 'นุนิว ชวรินทร์'
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ที่ดีดังกล่าวมีเงื่อนปมซ่อนเร้นอยู่ที่ เจ๊เร ไม่ได้แสดงออกต่อสาธารณะ ซึ่ง นกกี้ เล่าว่าตนเองได้รับความเสียหายจากข่าวลือและภาพตัดต่อจนถูกด่าทอจากคนทั้งประเทศ ในขณะเดียวกัน เจ๊เร กลับได้รับคำชมเชยจากงานพิธีกรและงานแสดง ทำให้สถานะของ เจ๊เร แข็งแกร่งกว่า นกกี้ ในตอนนั้น ซึ่ง นกกี้ จึงเลือกที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและไม่แสดงออกใดๆ ต่อ เจ๊เร โดยตรง
บทบาท_แตงกวา_ผู้_สืบสวน_ความ_จริง
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ นกกี้ รู้ความจริงคือ แตงกวา แฟนคลับคนสำคัญของ นกกี้ และยังเป็นแฟนคลับของ ดาราชื่อ แตงกวา ที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่ง แตงกวา คนนี้ มีลักษณะเป็นผู้รักความสงบ ชอบสืบสวนและตามหาความจริง โดยเป็นผู้สอดส่องดูแล นกกี้ จากภัยคุกคามทางออนไลน์ แตงกวา เคยถูกโจมตีด้วยข่าวลือแบบเป็นระลอกๆ จึงต้องสืบหาแหล่งที่มาด้วยตนเอง จนพบว่าข่าวเหล่านั้นเชื่อมโยงกับเพจแอนตี้ของ นกกี้
การสืบสวนของ แตงกวา นำไปสู่การจับกุมเบาะแสสำคัญเมื่อพบว่า มีอินสตาแกรมที่ถูกสลับแอคเคาต์ในเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นแอคเคาต์ของ เจ๊เร ที่กำลังใช้งานอยู่ในช่วงเวลาที่ ข่าวฉาว ปรากฏขึ้นบนฟีดข่าวของ แตงกวา ความรู้เรื่องนี้ทำให้ แตงกวา รีบไปแจ้งให้นกกี้ทราบทันที เพื่อที่ นกกี้ จะได้เริ่มสังเกตพฤติกรรมของ เจ๊เร ในกองถ่ายละครอย่างใกล้ชิด
พฤติกรรม_ลอบ_ถ่ายภาพ_และ_การ_โจมตี_ทาง_โซเชียล
เมื่อ Nong Kee เริ่มสังเกตพฤติกรรมของ เจ๊เร ในกองถ่าย ปรากฏว่า เจ๊เร มักจะแอบถ่ายคลิปและถ่ายภาพของ Nong Kee ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นภาพขณะนอนอ้าปาก แอบหลับ แคมดำ หรือภาพที่มีมุมที่ไม่สุภาพ แล้วอัปโหลดลงเพจแอนตี้ในเวลาอันรวดเร็ว ภายในวันเดียว ซึ่งรูปภาพเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำลายชื่อเสียงของ Nong Kee ให้เป็นที่รังเกียจของสังคม
มีเหตุการณ์หนึ่งที่เห็นชัดเจนมากคือ เจ๊เร ถือมือถือและยืนอยู่ใกล้ๆ Nong Kee โดยไม่มีคนอื่นในมุมกล้อง ซึ่งยืนยันได้ว่า เจ๊เร คือผู้ถ่ายรูปดังกล่าวและนำไปเผยแพร่ในเพจที่มียอดติดตามเกือบหนึ่งล้านคน การกระทำนี้เป็นการสร้างภาพเท็จว่า Nong Kee เป็นนักแสดงที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพ และขาดสติระหว่างการทำงาน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพการแสดงของ Nong Kee ในขณะนั้น
จุด_จบ_และความ_รู้สึก_ใน_ปัจจุบัน
แม้ว่า Nong Kee จะรู้ความจริงมานาน แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทั้งสองยังคงต้องพบปะกันในงานต่างๆ เนื่องจาก เจ๊เร มีอาชีพพิธีกรและ Nong Kee ก็ออกรายการโทรทัศน์ ทำให้ต้องปฏิสัมพันธ์กันด้วยมารยาททางสังคม Nong Kee ยอมรับว่าไม่เคยตอบกลับข้อความจาก เจ๊เร และยังคงไม่กดติดตามในอินสตาแกรมของ เจ๊เร แม้ เจ๊เร จะเคยทักถามว่าทำไมไม่ฟอลด์กลับก็ตาม
ในที่สุด ความจริงก็ปรากฏชัดเมื่อ เจ๊เร มาขอโทษ Nong Kee แต่ไม่ใช่การขอโทษเรื่องการทำเพจแอนตี้หรือการโจมตีทางออนไลน์ หากเป็นการขอโทษเรื่องความเข้าใจผิดอื่นๆ ซึ่ง Nong Kee มองว่านั่นเป็นการขอโทษที่ต่ำช้าและไม่จริงใจ Nong Kee เชื่อว่าชะตาชีวิตของ เจ๊เร ที่จะต้องถูกเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงและการแฉจากผู้คนรอบข้าง เป็นผลมาจากการกระทำที่หน้าไหว้หลังหลอกและการใช้คนผิดในทางที่ผิดมานานหลายสิบปี
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