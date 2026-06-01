เปิดตัวซีรีส์ NOUR (นูร์) แนวอาชญากรรมแฟนตาซีสุดเข้มข้นจาก WeTV และ Tailai Entertainment

01.06.2026 สิ้นสุดการรอคอยสำหรับแฟน ๆ ซีรีส์ Boys' Love กับโปรเจกต์ล่าสุดจากความร่วมมือของ WeTV และ Tailai Entertainment อย่าง NOUR (นูร์) ซีรีส์แนว อาชญากรรมแฟนตาซี ที่ผสมผสานความระทึกใจของคดีสืบสวนเข้ากับมิติเหนือธรรมชาติ นำแสดงโดยนักแสดงมากฝีมือ บอส ภัทการต์, ตงตง กฤษกร, เต้ย พงศกร และ ภูมิ ชวัลวัฒน์ ซึ่งถือเป็นการจับคู่ที่แฟน ๆ รอคอยมานาน หลังจากที่ได้ปล่อยตัวอย่างแรกเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ก็กระแสตอบรับอย่างล้นหลาม เรื่องราวของ NOUR เกิดขึ้นในโลกที่มีเส้นแบ่งระหว่างความเป็นและความตายไม่ชัดเจนนัก เจมส์ รับบทโดย บอส ภัทการต์ เป็นนายตำรวจหนุ่มไฟแรงที่คลั่งไคล้การตามล่าคดีวางเพลิงต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในเมือง จนกระทั่งเขาได้พบกับ ร้อยเอกเคน รับบทโดย ตงตง กฤษกร ผู้กองหนุ่มลึกลับผู้มีพลังพิเศษบางอย่าง นับแต่วันนั้น ชะตากรรมของทั้งคู่ก็เกี่ยวพันกันอย่างไม่อาจแยกออกได้ นอกจากนี้ยังมีจิรัตน์ รับบทโดย เต้ย พงศกร หมอนิติเวชผู้เป็นเพื่อนสนิทของเคน ซึ่งต้องพบกับชิตะ รับบทโดย ภูมิ ชวัลวัฒน์ ผู้ช่วยหนุ่มที่ค่อย ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา ท่ามกลางความจริงที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของอาชญากรรม ซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของ บอส วสกร ผู้กำกับมากฝีมือที่ถ่ายทอดเรื่องราวด้วยมุมมองที่แปลกใหม่และตื่นเต้น นอกเหนือจากนักแสดงนำทั้งสี่คนแล้ว ยังมีนักแสดงสมทบอีกมากมายที่ช่วยเสริมสร้างสีสันให้กับเรื่องราว อาทิ ลิตเติ้ล สิรวิชญ์, อัลธอน ครือเกอร์, โอม ณัฐภูมิ, น้ำหนึ่ง แวน เดอ เวน, ขิม กนกลักษณ์ และ พีนัท พีรณัฐ ซึ่งทุกคนต่างฝากผลงานการแสดงที่โดดเด่นเอาไว้ สำหรับ ตงตง กฤษกร และ เต้ย พงศกร นี่คือการรับบทนำใน ซีรีส์ Boys' Love เป็นครั้งแรก หลังจากที่เคยผ่านผลงานการแสดงมาอย่างหลากหลาย ทำให้แฟน ๆ ตื่นเต้นกับบทบาทใหม่นี้ ขณะที่ บอส ภัทการต์ เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่โลดแล่นในวงการนายแบบมาก่อน ก่อนจะผันตัวเข้าสู่วงการแสดงภายใต้สังกัด Tailai Entertainment ส่วน ภูมิ ชวัลวัฒน์ นอกจากผลงานการแสดงแล้ว เขายังเคยเข้าร่วมรายการเซอร์ไววัล Starlight Boys จากประเทศเกาหลีใต้ สร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับเขา NOUR สัญญาว่าจะเป็นซีรีส์ที่เต็มไปด้วยความเข้มข้น ทั้งในด้านของอาชญากรรมที่ซับซ้อน ความสัมพันธ์ที่ท้าทาย และการผจญภัยในโลกที่ไร้ขีดจำกัดของจินตนาการ แฟน ๆ สามารถติดตามความคืบหน้าและกำหนดการออกอากาศได้ทางช่องทางของ WeTV และ Tailai Entertainment อย่างใกล้ชิด เพราะนี่คือหนึ่งในโปรเจกต์ที่น่าจับตามองที่สุดแห่งป.
