เปิดอาณาจักรโอเสม็ด: ศูนย์รวมแก๊งคอลเซ็นเตอร์สุดโหด กลางชายแดนไทย-กัมพูชา

ผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทย-กัมพูชา (JIC) นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ช่องจอม จ.สุรินทร์ เปิดเผยอาณาจักรสแกมอาชญากรรมข้ามชาติที่โอเสม็ด กัมพูชา พบอาคารกว่า 160 หลัง เป็นศูนย์ครบวงจรหลอกลวงคนทั่วโลก ตั้งแต่ห้องหลอกลวง โรงพยาบาล ร้านค้า ไปจนถึงห้องทรมานเหยื่อที่ทำยอดไม่ได้
พล.อ.อ.
ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทย-กัมพูชา (JIC) ได้นำคณะสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ ลงพื้นที่บริเวณช่องจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเปิดโปงอาณาจักรอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติที่เรียกว่า โอเสม็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ฝั่งกัมพูชา ตรงข้ามกับด่านชายแดนไทย การเข้าสำรวจในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทหารไทยได้เข้าควบคุมพื้นที่บางส่วน และได้ทำการวางรั้วลวดหนามเพื่อกั้นอาณาเขตภายใน โอเสม็ดนี้ถูกเปิดเผยว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ มีอาคารตั้งอยู่กว่า 160 หลัง ซึ่งถูกแบ่งการทำงานออกเป็นโซนต่างๆ ตั้งแต่ A ถึง G เพื่อรองรับการดำเนินงานของแก๊งอาชญากรรมเหล่านี้ได้อย่างเป็นระบบ การสำรวจภายในอาคารพบหลักฐานสำคัญที่ยืนยันถึงรูปแบบการทำงานของแก๊งสแกมเหล่านี้ ประกอบด้วยเอกสารจำนวนมากที่ระบุถึงบทสนทนาและสคริปต์ที่เตรียมไว้สำหรับการหลอกลวงเหยื่อในหลากหลายภาษา แต่ละห้องทำงานถูกจัดเตรียมไว้พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ สำหรับการปฏิบัติการหลอกลวง นอกจากนี้ยังพบห้องคุมขังที่ใช้สำหรับลงโทษแก๊งสแกมเมอร์ที่ไม่สามารถทำยอดตามเป้าที่กำหนดได้ ห้องคุมขังเหล่านี้ตั้งอยู่ในชั้นใต้ดินของอาคารในโซน E ซึ่งมีจำนวนถึง 12 ห้อง พร้อมด้วยอุปกรณ์ทรมานที่น่าสะพรึงกลัว สภาพภายในห้องคุมขังนั้นคับแคบ มีเพียงขวดน้ำเล็กๆ สำหรับใช้เป็นที่ปัสสาวะ และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดอย่างแน่นหนา เพื่อติดตามพฤติกรรมและความเคลื่อนไหวของผู้ที่ถูกกักขังตลอดเวลา ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้ได้ถูกเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊ก “อนุวัต จัดให้” และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคม. ภาพที่ปรากฏตรงหน้า ณ วันวาน โอเสม็ดเคยเป็นดั่งแสงสีของคาสิโนหรูหรา สถานบันเทิงยามค่ำคืนพร้อมเสียงเพลงจากห้องคาราโอเกะ แต่เบื้องหลังฉากหน้าที่สว่างไสวของ “อาณาจักรโอเสม็ด” ฝั่งกัมพูชา กลับกลายเป็น “ขุมนรก” ที่ซ่อนเร้นความโหดเหี้ยมราวกับทาสยุคดิจิทัลไว้ภายใต้ดิน เมื่อความจริงถูกเปิดเผย อาคารกว่า 160 หลังนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ที่ตั้งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ธรรมดาๆ แต่คือ “นิคมอาชญากรรมครบวงจร” ที่มีโครงสร้างการจัดการที่แข็งแกร่งราวกับรัฐซ้อนรัฐ “อาณาจักรโอเสม็ด” บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ ถูกออกแบบมาให้มีความเป็น “เอกเทศ” อย่างสมบูรณ์แบบ การแบ่งโซนภายในเปรียบเสมือนนิคมอุตสาหกรรม แต่สิ่งที่ผลิตขึ้นมานั้นคือ “ความตายทางเศรษฐกิจ” ของเหยื่อทั่วโลก เป็นเสมือน “เมืองในเมือง” ที่พึ่งพาตนเองได้เพื่อเป้าหมายในการลวงโลก ฉากหน้าที่เป็น “เมืองบันเทิง” กลายเป็นเพียงภาพลวงตาที่ใช้ปกปิดเบื้องหลังอันดำมืด นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง “สตูดิโอโรงพักปลอม” ซึ่งมีการจัดฉากห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจถึง 10 สัญชาติ รวมถึงไทยและจีน เพื่อใช้ในการวิดีโอคอลหลอกลวงเหยื่อให้หลงเชื่อด้วยภาพลักษณ์ที่สมจริง การดำเนินงานของอาณาจักรแห่งนี้ยังรวมถึง “นิคมปิดตาย” ที่มีโรงพยาบาลที่สามารถผ่าตัดได้เอง ร้านสะดวกซื้อ และสถานบริการอาบอบนวด ซึ่งทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเดียวคือการกักขังแรงงานแก๊งสแกมเมอร์กว่า 10,000 คน ไม่ให้ออกนอกพื้นที่ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลความลับ ส่วน “นรกใต้ดินโซน E” เป็นที่สำหรับ “ทาสดิจิทัล” ที่ทำยอดหลอกลวงไม่ได้ตามเป้า หรือคิดขัดขืน สถานที่แห่งนี้มีห้องขังมรณะ ห้องแคบไร้หน้าต่าง มีเพียงขวดปัสสาวะและกล้องวงจรปิดคอยสอดส่อง และยังมีเครื่องมือทรมานที่บ่งชี้ถึงการลงทัณฑ์ด้วยความรุนแรง. ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมตามแนวชายแดนให้ทัศนะว่า ในอดีต พื้นที่ชายแดนนี้เคยเป็นแหล่งที่มาของ “ทุนเทา” จากธุรกิจคาสิโนที่พึ่งพาเงินพนันของคนไทย ก่อนจะขยายตัวสู่ “ทุนจีนเทา” ที่นำเม็ดเงินมหาศาลมาสร้างตึกสูง แลกกับการได้รับความคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เมื่อเวลาผ่านไป สภาพการณ์ได้พัฒนามาเป็น “อาชญากรรมแบบ Hybrid War” โดย โอเสม็ด ไม่ได้หลอกเอาเพียงเงิน แต่มีข้อมูลลับที่เปิดเผยว่าพื้นที่นี้ถูกใช้เป็น “ฐานปฏิบัติการทางทหาร” ในช่วงความขัดแย้งชายแดน มีการตรวจพบฝูงโดรนสอดแนมนับร้อยลำ และจุดซุ่มยิงสไนเปอร์บนตึกสูง การเปลี่ยนแปลงนี้ก่อให้เกิดคำถามสำคัญว่า “อาชญากร” ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็น “เครื่องมือสงคราม” เพื่อสถาปนาอำนาจเหนือพื้นที่สีเทาหรือไม่? นักวิเคราะห์มองว่า “มะเร็งร้าย” นี้มีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายต่อไปอย่างต่อเนื่อง และจะไม่หยุดลงง่ายๆ แม้ไทยจะสามารถเข้าควบคุมพื้นที่บางส่วนได้ แต่ “เชื้อร้าย” กำลังลุกลามไปยังจุดอื่น โดยมีรายงานว่ากำลังมีการเร่งสร้าง “นิคมสแกมเมอร์” แห่งใหม่ตามแนวชายแดนกัมพูชาอีกอย่างน้อย 7 จุด หากประชาคมระหว่างประเทศยังไม่ร่วมมือกันกดดันในระดับรัฐต่อรัฐ โอเสม็ดอาจกลายเป็นเพียง “ครูฝึก” ของ “อาณาจักรลวงโลก” ที่โหดเหี้ยมยิ่งกว่าเดิมในอนาคต การที่ JIC นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ครั้งนี้ ถือเป็นการส่งสัญญาณ “ประกาศสงคราม” อย่างเป็นทางการกับขบวนการคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ข้ามชาติ ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพอันชัดเจนว่า ชายแดนที่กลายเป็น “พื้นที่สีเทา” นั้น ย่อมส่งผลกระทบระดับนานาชาติ การร่วมมือระหว่างไทย-กัมพูชาถูกทดสอบผ่านอาณาจักร “โอเสม็ด” การวางรั้วลวดหนามเป็นการตัดวงจรการสัญจรสีเทาที่เคยเฟื่องฟู เป็นการเปิดเผยขบวนการ “ธุรกิจทาสยุคใหม่” ที่ไม่ใช่แค่การฉ้อโกงเงิน แต่คือ “การค้ามนุษย์” และ “การกักขังหน่วงเหนี่ยว” โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือล่อลวงผู้คนให้ตกเป็นเหยื่อ “จิตวิทยาความตาย” ถูกนำมาใช้ โดยการสร้างความบันเทิงควบคู่ไปกับความโหดร้ายในห้องทรมาน เพื่อควบคุมผู้คนด้วยวิธีการ “พระเดชและพระคุณ” ความจริงอันโหดร้ายที่ถูกเปิดเผยในโอเสม็ดเป็นการประกาศว่า “ประเทศไทย” จะไม่ทนต่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้ชายแดนเป็นโล่กำบัง ความเสียหายมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปีนั้นน่าสะเทือนใจ แต่ชีวิตและความเป็นมนุษย์ที่ถูกฝังไว้ใต้ซากปรักหักพัง คือความอัปยศที่ต้องกวาดล้างให้สิ้นซาก ขอให้ตระหนักเสมอว่า เมื่อใดที่ท่านรับสายจากเบอร์แปลก เสียงหวานที่ได้ยินอาจกำลังพูดผ่านคราบน้ำตาและรอยแผลจากความทารุณกรรมใน “นรกใต้ดิน” แห่งใดแห่งหนึ่งก็เป็นได้
United States Latest News, United States Headlines
