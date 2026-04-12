เปิดโผ ครม. “อนุทิน 2”: เก้าอี้ดนตรีแห่งทายาทการเมือง

สำรวจโฉมหน้า ครม. “อนุทิน 2” กับปรากฏการณ์ทายาทนักการเมืองที่ก้าวตามรอยเท้าพ่อแม่สู่เก้าอี้รัฐมนตรี พร้อมวิเคราะห์เส้นทางการเมืองของแต่ละตระกูล
เก้าอี้รัฐมนตรีมักถูกเปรียบเปรยว่าเป็น “ เก้าอี้ดนตรี ” ที่มีการแย่งชิงและหมุนเวียนเปลี่ยนมืออยู่เสมอ บางคนโยกย้ายจากกระทรวงหนึ่งไปยังอีกกระทรวงหนึ่ง บางคนดำรงตำแหน่งสองตำแหน่งพร้อมกัน บางครั้งมีการส่งต่อตำแหน่งจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกหรือหลาน ครม.
ใหม่ของรัฐบาล “อนุทิน ชาญวีรกูล 2” ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งก็ไม่ได้แตกต่างกัน มีรัฐมนตรีหลายท่านที่มาจากตระกูลใหญ่ เป็นทายาท หรือเครือญาติได้รับตำแหน่งมากมาย บางคนเดินตามรอยพ่ออย่างใกล้ชิด บางคนประสบความสำเร็จยิ่งกว่าบิดา เริ่มต้นจาก “ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์” รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้สืบสายเลือดจากอดีตนายกรัฐมนตรี “สมชาย วงศ์สวัสดิ์” และ “เยาวภา วงศ์สวัสดิ์” แกนนำกลุ่มวังบัวบาน ที่เดินตามแนวทางของพ่ออย่างชัดเจน ก้าวข้ามจากข้าราชการเข้าสู่เส้นทางการเมือง การได้รับตำแหน่งในครั้งนี้เปรียบเสมือนตัวแทนของผู้มีอำนาจสูงสุดของพรรคเพื่อไทย เนื่องจาก “ยศชนัน” ยังเป็นหลานชายของ”ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี และเป็นลูกพี่ลูกน้องกับ “แพทองธาร ชินวัตร” ซึ่งต้องติดตามว่าในอนาคต “ยศชนัน” จะสามารถทำได้ดีเหมือนพ่อ เช่นเดียวกับที่ “แพทองธาร” ทำได้หรือไม่\“ไชยชนก ชิดชอบ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นบุตรชายและทายาททางการเมืองโดยแท้จริงของ “ครูใหญ่-เนวิน ชิดชอบ” ถือเป็นเจเนอเรชั่นที่ 3 ในทางการเมืองของ “ตระกูลชิดชอบ” และเป็นบุคคลที่ 4 ในตระกูลที่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ก่อนหน้านี้ “พ่อเนวิน” เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ส่วน “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” ผู้เป็นอา เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ “พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ” อีกหนึ่งอา ก็เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ ในทางการเมือง “ไชยชนก” ยังเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย และเป็นหัวหน้ากลุ่ม “ลูกเทพ” อีกด้วย “วราวุธ ศิลปอาชา” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นทายาทของอดีตนายกฯ บรรหาร ศิลปอาชา ผู้นำจิตวิญญาณของชาวสุพรรณบุรี แม้จะย้ายพรรคจากชาติไทยพัฒนา มาอยู่กับภูมิใจไทยเพียงระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็ยังสามารถนำทีมงานเก่าของพรรคสีชมพูเข้าสภาได้ตามเป้าหมาย จึงได้รับตำแหน่งในฝ่ายบริหาร โดย “วราวุธ” มีประสบการณ์ในฝ่ายบริหารมานาน เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในสมัย “รัฐบาลสมัคร สุนทรเวช และสมชาย วงศ์สวัสดิ์” เป็นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” และเป็นรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาล “เศรษฐา ทวีสิน และแพทองธาร ชินวัตร” ซึ่งต้องติดตามว่าในอนาคต “วราวุธ” จะเดินตามรอย “พ่อบรรหาร” ไปจนถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีได้หรือไม่\“ภราดร ปริศนานันทกุล” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2 สมัย เป็นบุตรชายของนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล และนางรวีวรรณ ปริศนานันทกุล เป็น สส.อ่างทองมาแล้ว 5 สมัย และเป็นลูกไม้ที่หล่นใต้ต้น เดินตามรอยคุณพ่อเกือบทุกย่างก้าว เพราะก่อนหน้านี้ เคยดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เช่นเดียวกับที่คุณพ่อสมศักดิ์เคยเป็น ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งในฝ่ายบริหาร เป็นมือทำงานคนสำคัญของ”นายกฯอนุทิน” ตั้งแต่สมัยแรก ได้รับความไว้วางใจ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย “สรรเพชญ บุญญามณี” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็น สส.สงขลา 2 สมัย และเป็นอีกหนึ่งคนที่เพิ่งย้ายมาอยู่กับพรรคได้ไม่นาน แต่ก็ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรี โดย “สรรเพชญ” เป็นบุตรชายของ “นิพนธ์ บุญญามณี” ผู้ทรงอิทธิพลจากสงขลา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในยุค “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” และเป็นอดีตนายก อบจ.สงขลา มีข่าวว่ามีความสนิทสนมและคุ้นเคยกับ “เนวิน” เป็นพิเศษ ตั้งแต่สมัยทำทีมฟุตบอล ที่มีการขายสิทธิ์ทีมบุรีรัมย์ไปให้ สงขลา และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้มีการดึงตัว อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ย้ายค่ายมาอยู่กับภูมิใจไทย “ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น สส.เชียงราย 3 สมัย เป็นบุตรสาวของ “ยงยุทธ-สลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช” อดีต สส.เชียงราย และอดีตเลขาธิการนายกฯ ของ “ทักษิณ ชินวัตร”, อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร และอดีตรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอีกหนึ่งทายาทนักการเมืองที่ก้าวตามรอยเท้าพ่อ ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรี หลังจากปฏิบัติหน้าที่ สส.ในสภาเพียง 3 สมัยเท่านั้น “แนน บุญย์ธิดา สมชัย” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นบุตรสาวของ “อิสระ สมชัย” อดีตรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาล “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” เป็น สส.อุบลราชธานี 4 สมัย และเป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทย เป็นอีกหนึ่งคนที่ก้าวเดินตามรอยเท้าพ่อได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์แบบ เริ่มจากการเข้าสู่การเมืองจากการเป็นผู้ช่วย สส.ของพ่อ ก่อนที่จะลงสมัคร สส.เขตแทนพ่อในปี 2554 และเป็น สส.เรื่อยมา จนได้รับรางวัลเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาล “อนุทิน 2” ในครั้งนี้ ปิดท้ายที่ตระกูล “ไทยเศรษฐ์” ที่มี “ซาบีดา” ลูกสาวของ “ชาดา” อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จากอุทัยธานี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นรัฐมนตรีสมัยที่ 3 แล้ว และ “เจเศรษฐ์” หลานชาย ลูกชายของ “มนัญญา ไทยเศรษฐ” อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในสมัย “ลุงตู่” เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย ซึ่งต้องยกย่อง เพราะ “ตระกูลไทยเศรษฐ์” เดินตามรอยพ่อและแม่ได้อย่างแม่นยำ จนปัจจุบัน “ไทยเศรษฐ์” มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วถึง 4 ค
