เปิดลิสต์ 5 ร้านข้าวแช่ปี 2026: คลายร้อนด้วยเมนูสุดคลาสสิก อร่อยโดนใจ

เมนูคลายร้อน ประจำฤดูกาลกลับมาอีกครั้ง! หมูหวานชวนชิมขอพาไปลิ้มลอง ‘5 ร้าน ข้าวแช่ ’ ปี 2026 ที่อร่อยโดนใจ พร้อมเสิร์ฟความสดชื่นคลายร้อนให้กับคุณผู้อ่าน ได้แก่ Royal Osha, Bangkok’ 78, Flourish Restaurant , Khao และ Nara Thai Cuisine เตรียมตัวพบกับเมนู ข้าวแช่ ที่ได้รับการรังสรรค์อย่างพิถีพิถันจากเชฟมากฝีมือ ที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยสุดพิเศษเพื่อคุณโดยเฉพาะ\เริ่มต้นกันที่ร้าน Royal Osha ที่นำเสนอ ข้าวแช่ สุดพรีเมียมในราคา 1,350++ บาทต่อสำรับ (สำหรับ 2 ท่าน) หรือ 2,300++ บาทเมื่อจัดใส่กล่องสวยงาม
พร้อมเสิร์ฟถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 โดยเชฟได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ดอกไม้ที่ปลูกเองอย่างพิถีพิถันนำมาปรุงน้ำลอยดอกไม้ด้วยน้ำแร่จากจันทบุรี รวมถึงเครื่องเคียงต่างๆ ที่ล้วนผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี เช่น ลูกกะปิ ไชโป๊วผัดหวาน และพริกแห้งสอดไส้ไก่สับปลาเค็มรสเลิศ นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มต้อนรับอย่างอัญชันโซดาและวุ้นว่านหางจระเข้ รวมถึงเมนูเรียกน้ำย่อยอย่างม้าฮ่อและมะม่วงน้ำปลาหวานที่เสิร์ฟมาอย่างน่ารับประทาน\ถัดมาที่ Bangkok’ 78 ที่พร้อมเสิร์ฟข้าวแช่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569 นอกจากนี้ยังมี Flourish Restaurant โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ที่นำเสนอข้าวแช่ในราคา 990++ บาทต่อชุด (สำหรับ 1 ท่าน) สำหรับรับประทานที่ห้องอาหาร และ 1,290++ บาทต่อชุด (สำหรับ 1 ท่าน) สำหรับ Takeaway Box พร้อมเสิร์ฟตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2569 เวลา 12:00 – 15:00 น. ไม่เพียงเท่านั้น Nara Thai Cuisine ก็ไม่พลาดที่จะนำเสนอข้าวแช่แสนอร่อยให้แฟนคลับได้ลิ้มลอง ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2569 ในราคา 890++ บาท (รับประทานที่ร้านและ Take Away) และ 1490 ++ บาท สำหรับเซตเดลิเวอรี่ผ่าน Line Man และ Grab พร้อมเซตกล่องชะลอมเอ็กคลูซีฟ ‘สวัสดีปีใหม่ไทย’ ในราคา 1,490 บาท (สั่งผ่าน Line My Shop @narathaicuisine และช่องทางเดลิเวอรี่) โดยมีไฮไลท์อยู่ที่พริกแห้งบางช้างสอดไส้เนื้อปลารมควันปรุงรส\สำหรับร้าน Khao เสิร์ฟข้าวแช่ในราคาเซตละ 1,890 บาท สำหรับ 2 ท่าน (กลับบ้านเซตละ 1,200 บาท) เปิดบริการมื้อกลางวัน เวลา 11.30 – 14.00 น. และ มื้อเย็นเวลา 17.30 – 22.00 น. ข้าวแช่ของที่นี่โดดเด่นด้วยข้าวที่หอมนุ่มละมุนลิ้น และเครื่องเคียงรสเลิศที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นพริกหยวกสอดไส้รสเด็ด หรือเครื่องเคียงอื่นๆ ที่ล้วนผ่านการปรุงอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมลงตัว พร้อมเสิร์ฟความอร่อยคลายร้อนให้กับคุณในทุกมื้ออาหา
