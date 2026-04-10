เปิดประสบการณ์สงกรานต์ปี 2569 สุดยิ่งใหญ่: ชมประติมากรรม 3 มิติ และร่วมงานเฉลิมฉลองทั่วไทย

เทศกาลสงกรานต์ปี 2569 เตรียมพบกับการเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ทั่วไทย พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับงานประติมากรรม 3 มิติ และกิจกรรมสงกรานต์หลากหลายรูปแบบทั่วทุกภูมิภาค
เตรียมพบกับการเฉลิมฉลอง เทศกาล สงกรานต์ ปี 2569 สุดยิ่งใหญ่ทั่วประเทศไทย พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยงาน ประติมากรรม 3 มิติขนาดใหญ่ ที่สร้างสรรค์โดยศิลปินไทยชื่อดัง จัดแสดงระหว่างวันที่ 11–30 เมษายน 2569 นำเสนอผลงาน ประติมากรรม อันน่าทึ่งจำนวน 6 ชิ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินไทยได้อย่างลึกซึ้ง พร้อมกิจกรรมมากมายตลอดช่วง เทศกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่ 11–15 เมษายน 2569 ที่จะมีกิจกรรมนันทนาการหลากหลายรูปแบบมาสร้างสีสันและความสนุกสนาน อาทิเช่น
การเสวนาศิลปะร่วมสมัยที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ใกล้ชิดกับศิลปินไทยผู้สร้างสรรค์ผลงาน, ซุ้ม Market ที่รวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการท้องถิ่น, ซุ้ม Workshop ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยตนเอง, ซุ้มการละเล่นไทยที่นำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมไทยในรูปแบบที่สนุกสนาน และกิจกรรม Check-in Challenge ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ลุ้นรับของรางวัล Limited Edition สุดพิเศษ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้คึกคักมากยิ่งขึ้น\การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยังได้ให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมในช่วงประเพณีสงกรานต์ที่จัดขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ปีใหม่ไทยที่หลากหลายและสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างมีเสน่ห์ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างประเพณีดั้งเดิมและกิจกรรมร่วมสมัยได้อย่างลงตัว เริ่มตั้งแต่ทางภาคเหนือที่เน้นการสืบสานประเพณีล้านนาอันเป็นเอกลักษณ์ เช่น งาน ม่วนอก ม่วนใจ๋ สงกรานต์ Soft Power เชียงราย, กิจกรรม “มหาสงกรานต์ 3 แผ่นดิน เดินได้ทั้งเมืองเชียงแสน” จ.เชียงราย, มหาสงกรานต์ มนต์เสน่ห์ริมปิง สู่ศรัทธาสองแผ่นดิน จ.ตาก, มหาสงกรานต์อุตรดิตถ์ Uttaradit Songkran Music Festival ณ ถนนหลงหลิน อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์, งานสงกรานต์น่านนันทบุรี สุขสรีปี๋ใหม่เมือง 2569, งาน HOM SONGKRAN FESTIVAL 2026 จ.แพร่, งานประเพณี “เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์สุโขทัย” ประจำปี 2569 และ Chiangmai Water Festival 2026 นอกจากนี้ยังมี Lamphun Water Festival 2026 ที่จังหวัดลำพูน, ทางภาคกลางและภาคตะวันออกก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN CELEBRATION 2026, SIAM PARAGON ULTRASONIC SUMMER FESTIVAL 2026, งานสงกรานต์สยาม 2569 ณ สยามสแควร์, THAI LISM MUSIC FESTIVAL 2026, งานเทศกาลดนตรี SUPERFLUID 2026, งานประเพณี “สงกรานต์เล่นน้ำกับช้าง” ประจำปี 2569, Water Festival 2026, งานมหกรรมเทศกาลและประเพณีมหาสงกรานต์ถนนข้าวสาร, งาน Water War, งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง, งานประเพณีแห่หงส์ – ธงตะขาบ และ Pattaya Songkran Summer Festival 2026\สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น งาน Udon Songkran Festival 2026 และงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2569, Summer Street Fest 2026 ส่วนภาคใต้ก็มีงานสมุยสงกรานต์ กลางเล 2569 และงานสงกรานต์โนแอล “Songkran No alcohol 2026” ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการนำเสนอเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแน่นอน เตรียมตัวพบกับความสนุกสนานและความประทับใจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ที่จะมาถึงนี
สงกรานต์ เทศกาล ประติมากรรม ศิลปะ การท่องเที่ยว ททท.
BCP ย้ำธรรมาภิบาลก่อน AGM 10 เม.ย. เปิดข้อมูลโปร่งใส ชูสิทธิผู้ถือหุ้นกำหนดอนาคตก่อนศึกประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันที่ 10 เมษายน 2569 'บางจาก (BCP)' เดินหน้าธรรมาภิบาลเต็มรูปแบบ เปิดข้อมูลครบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมเปิดเวทีให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงบนพื้นฐานข้อเท็จจริง...
ปภ. รณรงค์สงกรานต์ 2569 ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตรียมคุมเข้มความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงสงกรานต์ 2569 ภายใต้ชื่อรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ” กำหนดช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 2569 ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บลงอย่างน้อย 5% เมื่อเทียบกับสถิติย้อนหลัง
สรุปภาวะตลาด: หุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก, น้ำมันและทองคำขยับขึ้น, ดอลลาร์อ่อนค่า, จับตาข้อตกลงหยุดยิงรายงานสรุปภาวะตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ และค่าเงินต่างประเทศ ประจำวันที่ 9 เมษายน 2569: ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก, ราคาน้ำมัน WTI และทองคำปรับตัวสูงขึ้น, ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง
บขส.คึกคัก! ประชาชนทยอยกลับภูมิลำเนา คาดวันนี้แตะ 1.8 แสนคน อัดรถเสริม 1,200 คันบขส. เผยประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 อย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าวันนี้ (10 เมษายน 2569) จะมีผู้โดยสารสูงสุดถึง 180,000 คน พร้อมจัดรถเสริม 1,200 คันเพื่อรองรับการเดินทาง
เปิดเงื่อนไข ให้สิทธิ์เด็ก ขึ้นรถไฟฟ้า MRT ฟรี เริ่มวันสงกรานต์ 69เปิดเงื่อนไข ให้สิทธิ์เด็ก 'ขึ้นรถไฟฟ้า MRT ฟรี' ทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เริ่มวันสงกรานต์ 2569 วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2569 นี้ เช็กเงื่อนไขส่วนสูงและอายุให้ชัด
วิกฤตพลังงานปะทะสงกรานต์ 2569 เปิดเทคนิคหนีรถติด-เซฟค่าน้ำมันทุกกิโลสงกรานต์ 2569 จัดเต็มมัดรวมเทคนิคการเดินทางแบบ 'Smart & Save' ตั้งแต่ใช้ Smart Routing เลี่ยงรถติด พลัง Carpool หารค่าความสุข ไปจนถึงทริคดูแลรถง่าย ๆ ช่วยประหยัดน้ำมันมากกว่าที่คิด ให้ทริปกลับบ้าน ท่องเที่ยว มีแต่รอยยิ้มและความประหยัด ปี 2569 นี้ อากาศเดือนเมษายนดูจะร้อนแรงเป็นพิเศษ ไม่ใช่จากแสงแดดแต่จากหน้าจอราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นแทบทุกวัน...
