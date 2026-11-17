เปิดงานประเพณีลอยกระทงสุโขทัย 2569 จุดพลุ ตะไล ไฟพะเนียง 15-24 พ.ย.
งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย ประจำปี 2569 เริ่มแล้วระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2569 ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไฮไลต์การจุดพลุ ตะไล ไฟพะเนียง แบบโบราณ และการแสดงแสงสีเสียง ณ วัดมหาธาตุ รวมถึงกิจกรรมร่วมเมืองจินจู ประเทศเกาหลีใต้
งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย ประจำปี 2569 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 15 ถึง 24 พฤศจิกายน 2569 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เทศกาลอันเลื่องชื่อซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศในครั้งนี้จะจัดขึ้นเป็นเวลา 10 วัน 10 คืน เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของทุกวัน
ไฮไลต์พลุ ตะไล ไฟพะเนียง สืบสานภูมิปัญญาไทย
ไฮไลต์ที่สำคัญที่สุดของงานปีนี้คือการแสดงพลุ ตะไล และไฟพะเนียงแบบโบราณ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยคณะพลุสุโขทัยได้ทำการจุดดอกไม้ไฟเหล่านี้ภายใต้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย คณะทำงานดังกล่าวได้สืบทอดภูมิปัญญาการเล่นไฟแบบไทยโบราณตั้งแต่ปี 2520 ถือเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษาเทคนิคดั้งเดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบAlso readกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2569 พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ “มรดกแห่งสายฝนจากฟ้า พระมหากรุณาธิคุณของพระราชา เพื่อพสกนิกร ครบรอบ 71 ปี โครงการพระราชดำริฝนหลวง”
การจัดแสดงในครั้งนี้มีการเตรียมดอกไม้ไฟชนิดพิเศษและเครื่องจุดระเบิดแบบดั้งเดิมเพื่อสร้างสีสันและความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าชมที่เดินทางมาชื่นชมความงดงามของซากปรักหักพังทางประวัติศาสตร์ในยามค่ำคืน บรรยากาศของงานจะผสมผสานระหว่างความศักดิ์สิทธิ์ของวัดวาอารามกับความสนุกสนานของเทศกาลแสงสีเสียงที่จัดขึ้นอย่างอลังการ
กิจกรรมนานาชาติและแสงสีเสียงวัดมหาธาตุ
นอกจากการแสดงพลุแล้ว ยังมีการจัดแสดงแสงสีเสียง ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญที่สะท้อนถึงอารยธรรมสุโขทัยอย่างชัดเจน การแสดงนี้ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสานกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อเล่าเรื่องราวความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยผ่านแสงเลเซอร์และเสียงดนตรีประกอบที่บรรเลงอย่างไพเราะ
ในปีนี้ทางผู้จัดงานยังได้เพิ่มมิติทางวัฒนธรรมนานาชาติด้วยการจัดขบวนแห่กระทงร่วมกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับเมืองจินจู ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งทั้งสองเมืองได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจึงได้ร่วมมือกับคณะนักแสดงจากเมืองจินจู เพื่อแลกเปลี่ยนการแสดงศิลปะการเต้นรำและดนตรีระหว่างไทยและเกาหลีใต้
จำลองเทศกาลดิวาลีและจีน รวมแสงสีเสียงแห่งเอเชีย
นอกจากกิจกรรมกับประเทศเกาหลีใต้แล้ว ยังมีการจำลองบรรยากาศของเทศกาลแห่งแสงไฟจากประเทศอินเดียและประเทศจีนภายในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย 2569 ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับภูมิภาค กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้สัมผัสกับความหลากหลายของเทศกาลแสงไฟในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก
การจัดแสดงดังกล่าวเป็นการผสานวัฒนธรรมที่แตกต่างเข้าด้วยกัน โดยเน้นย้ำถึงแนวคิดเรื่องแสงสว่างที่ชนะความมืด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเทศกาลลอยกระทงของไทย เทศกาลดิวาลีของอินเดีย และเทศกาลโคมไฟของจีน ทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจในประเพณีต่างๆ ของโลก
แผนที่และการเตรียมตัวท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์
สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงวันที่ 15 ถึง 24 พฤศจิกายน 2569 ควรศึกษาข้อมูลการจราจรและแผนผังบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอย่างละเอียด ทางผู้จัดงานได้จัดเตรียมจุดจอดรถและจุดบริการต่างๆ ไว้อย่างเพียงพอ เพื่อให้การเข้าชมงานเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย
นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบตารางกำหนดการที่แน่นอนของแต่ละกิจกรรม รวมถึงตำแหน่งของจุดให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ได้จากเว็บไซต์ทางการของงานหรือป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย การมาถึงล่วงหน้าก่อนเวลา 18.00 น. จะช่วยให้可以找到ที่นั่งชมการแสดงแสงสีเสียงและพลุได้อย่างสบายตาและปลอดภัยจากผู้คนพลุกพล่าน
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