เปิดตัว 'ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร' ชิงผู้ว่าฯ กทม. ชูนโยบาย 'กรุงเทพง่ายๆ'

พรรคประชาชนเปิดตัว ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร เป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พร้อมชูนโยบาย 'กรุงเทพง่ายๆ' มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพฯ ในทุกด้าน
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 พรรคประชาชน (ปชน. ) ได้เปิดตัวแคมเปญเลือกตั้ง กทม. ภายใต้ชื่อ “ กรุงเทพง่ายๆ by ผู้ว่าประชาชน” โดยเปิดตัว นาย ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร หรือ ดร.
โจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส. ) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.
) ของพรรคด้วย นายชัยวัฒน์กล่าวหลังจากการเปิดตัวว่า หากสอบถามชีวิตประจำวันของคนทั่วไป เช่น ป้าขายข้าวแกง ไรเดอร์ หรือพนักงานออฟฟิศ จะพบว่าชีวิตในกรุงเทพฯ นั้นยากลำบาก การเดินทางในแต่ละวันเป็นเรื่องท้าทาย การทำงานต้องตื่นเช้าตรู่ การพาบุพการีไปโรงพยาบาลต้องใช้เวลาอย่างมาก การเลี้ยงดูลูกก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่น การหางานในยุคปัจจุบันก็เป็นเรื่องยากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยีและ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ชีวิตในกรุงเทพฯ จึงเต็มไปด้วยความยากลำบาก แต่คนกรุงเทพฯ กลับคุ้นชินกับความยากลำบากนี้ และมุ่งมั่นที่จะหาเงินเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น จนลืมไปว่ากรุงเทพฯ สามารถทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นได้ นี่คือความหวังที่ลดน้อยลงของคนกรุงเทพฯ ที่เชื่อว่าการต่อสู้ด้วยตนเองเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น โดยลืมไปว่าชีวิตในกรุงเทพฯ ไม่ควรยากลำบากอย่างที่ผ่านมา ดร.
โจกล่าวในฐานะคนกรุงเทพฯ ที่เกิดและเติบโตที่นี่ว่า เขาเติบโตมาในครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง พ่อค้าขาย แม่เป็นแม่บ้าน ในวัยเด็กเคยช่วยน้าขายถุงเท้านักเรียน และทำงานพิเศษเพื่อหาเงินซื้อของที่ต้องการ ในวัยเรียนมัธยมศึกษาต้องนั่งรถเมล์ไปโรงเรียนและต้องต่อเรือเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด ในวัยมหาวิทยาลัยต้องนั่งรถเมล์และเดินเท้าไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เขาเข้าใจถึงความยากลำบากในการใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี และต้องการที่จะสร้างกรุงเทพฯ ที่ดีกว่านี้ เขาเชื่อว่าการเลือกตั้ง กทม.
ไม่ควรเป็นเพียงการแข่งขันของผู้สมัคร แต่ควรเป็นการถกเถียงถึงวาระของเมืองว่าควรเป็นเมืองแบบไหน และคนกรุงเทพฯ ควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไร เขาจึงขอชวนทุกคนตั้งคำถามว่ากรุงเทพฯ ดีแค่นี้พอแล้วจริงๆ หรือ และคนกรุงเทพฯ สมควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้หรือไม่ พรรคประชาชนมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง และเสนอวาระของ กทม.
ว่าควรมีอนาคตเป็นเมืองหลวงอย่างไร และคน กทม. ควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไร โดย ดร. โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร มีวาระมานำเสนอเพื่อต้องการเห็น กทม. เป็นเมืองที่ผู้คนมีคุณภาพชีวิตระดับมหานครชั้นนำของโลก ดร.
โจกล่าวเพิ่มเติมว่า กทม. ควรเป็นเมืองหลักที่คอยสนับสนุนและเป็นลมใต้ปีกเมื่อคุณก้าวไปข้างหน้า เป็นเมืองที่โอบอุ้มเมื่อคุณลำบาก และเป็นเมืองที่ให้โอกาสในวันที่คุณต้องการก้าวกระโดด สำหรับเขา กทม.
ไม่ใช่เพียงสถานที่ แต่คือผู้คน เขาเคยใช้ชีวิตและทำงานที่ญี่ปุ่นมากกว่า 10 ปี และได้เรียนรู้ปรัชญาในการพัฒนาเมืองที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นศูนย์กลาง และมองคนเป็นขุมทรัพย์ของเมือง เขายอมรับว่าการบริหารงาน กทม. มีข้อจำกัดมากมาย แต่เมืองกรุงเทพฯ ต้องพัฒนาได้มากกว่าขีดจำกัดของ กทม.
และเพื่อไปสู่จุดนั้น เราต้องทำให้ กทม.
เป็นเมืองที่พัฒนาคน เพื่อให้คนกลับไปเป็นพลังที่พัฒนาเมือง สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาคนคือเวลา เนื่องจากคนกรุงเทพฯ ต้องสูญเสียเวลาไปกับการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันถึง 3-4 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคนคือการคืนเวลาให้กับคนกรุงเทพฯ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องทำให้กรุงเทพฯ ง่ายขึ้น พร้อมกันนี้ได้นำเสนอนโยบาย 4 ชุดของพรรคประชาชนภายใต้ชื่อ “กรุงเทพง่ายๆ” เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน ได้แก่ การเลี้ยงครอบครัวง่าย การยกระดับศูนย์เด็กเล็ก การดูแลผู้สูงวัย และการสร้างอาชี
