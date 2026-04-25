เปิดกรุพระเครื่องดัง! สมเด็จ-ขุนแผน-ปิดตา หลวงปู่ดัง ราคาพุ่ง หลักแสน

สรุปข่าวสารวงการพระเครื่องประจำสัปดาห์ ตั้งแต่พระสมเด็จกรุเก่า พระขุนแผนพิมพ์อกใหญ่ พระวัดพลับ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ ไปจนถึงเหรียญยุทธบดินทร์รุ่นใหม่ พร้อมเกร็ดความรู้และคติธรรมจากหลวงพ่อสุชาติ
วงการพระเครื่องไทยยังคงคึกคักด้วยกระแสความนิยมในวัตถุมงคลรุ่นเก่าที่ทรงคุณค่า ทั้งด้านพุทธศิลป์และประสบการณ์ความศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าขานต่อกันมา โดยมีคติธรรมจากหลวงพ่อสุชาติ อภิชาโต ที่ว่า การมีอะไรไม่ได้ทำให้ดีขึ้นหรือเลวลง แต่จะดีหรือเลวอยู่ที่การกระทำ เป็นเครื่องเตือนสติแก่ผู้ที่หลงใหลในการสะสมพระเครื่องว่าคุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่การปฏิบัติตนของแต่ละบุคคล หลวงพ่อสุชาติท่านจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ตัดสินใจบวชตั้งแต่อายุ 20 กว่าปี โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์ และได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมะกับหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ก่อนหน้านั้นท่านจำวัดอยู่บนเขาชีโอนข้างวัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี ในกุฏิเล็กๆ ใช้ชีวิตอย่างสมถะ สันโดษ ฉันอาหารมื้อเดียว เดินขึ้นลงเขาด้วยตนเองหรืออาศัยรถผู้อื่น ภายหลังเมื่อชราภาพอายุเข้า 80 ปี จึงได้ลงมาพำนักที่วัดญาณสังวราราม สำหรับพระเครื่องที่น่าสนใจในวงการปัจจุบัน เริ่มต้นที่พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้ายจากกรุเก่าวัดใหม่อมตรส กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพระที่มีสภาพสวยเนี้ยบ ทั้งฟอร์มทรงและพิมพ์ทรงที่สมบูรณ์ เนื้อในอัดแน่นด้วยมวลสารอย่างดี จุดตำหนิครบถ้วนทั้งรอยปริ รอยปาด และคราบฝ้าไขกรุ ด้านหลังบอกอายุสมัยแบบองค์พระครู เจ้าของเดิมคือเดอะกบหรือฐิการ วิรัชภิญโญ ซึ่งเป็นนักสะสมพระเครื่องคุณภาพที่คัดสรรเฉพาะองค์ที่สวยถูกตาและดีถูกใจเท่านั้น องค์ที่สองเป็นพระขุนแผนพิมพ์อกใหญ่ กรุวัดบ้านกร่าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพระพิมพ์เนื้อดินปนเปลือกหอย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งออกทำศึกยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา โดยเมื่อกองทัพมาพักที่วัดนี้ พระองค์ได้โปรดให้สร้างพระเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหาร ต่อมาเมื่อเสร็จศึกและยกทัพกลับมายังวัดนี้ จึงได้สร้างองค์พระเจดีย์เพื่อบรรจุพระเครื่องเหล่านี้ไว้ พระขุนแผนพิมพ์อกใหญ่กรุวัดบ้านกร่างนับเป็นพระเครื่องที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและเป็นที่นิยมอย่างสูงในวงการพระเครื่อง โดยมีทั้งพระขนาดใหญ่ที่เรียกว่าพิมพ์ทรงพลใหญ่ซึ่งเป็นพระนั่งปางสมาธิ และพระขนาดย่อมที่เรียกว่าพิมพ์อกใหญ่ซึ่งเป็นพระนั่งปางมารวิชัย รวมถึงพิมพ์ต่างๆ อีกนับ 10 พิมพ์ และพิมพ์ที่เป็นองค์คู่เรียกว่าพระพลายคู่ซึ่งมีพิมพ์แยกย่อยอีกมากมาย พระชุดนี้ขึ้นชื่อเรื่องอานุภาพทางเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดปลอดภัย ทำให้เป็นที่ต้องการของนักสะสมอย่างมาก ปัจจุบันพระขุนแผนพิมพ์อกใหญ่ของนพ.
ศิริศักดิ์ ทรัพย์ทวี เป็นพิมพ์มาตรฐานที่ได้รับความนิยมสูงสุด สภาพงามสมบูรณ์ จัดเป็นพระอินเทรนด์ที่มีราคาอยู่ที่หลักแสนกลางถึงปลาย ต่อด้วยพระวัดพลับพิมพ์สมาธิเข่ากว้าง ซึ่งเป็นพระเครื่องที่สร้างโดยสมเด็จพระญาณสังวร (สุก ไก่เถื่อน) วัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ เป็นพระเนื้อผงปูนเปลือกหอยสีขาว มีคราบไขเก่าจับผิวแน่น ด้านหน้าเป็นองค์พระนั่งปางสมาธิศิลปะรัตนโกสินทร์ยุคต้น ด้านหลังเรียบมีเนื้ออูม แยกพิมพ์ย่อยได้หลายพิมพ์ เช่น พิมพ์พุงป่องใหญ่เล็ก พิมพ์สมาธิใหญ่เล็ก และพิมพ์สมาธิพิเศษ พระปิดตาเนื้อผงคลุกรักยุคต้นของหลวงปู่แก้ว วัดเครือวัลย์ ซึ่งเป็นต้นตำรับวิชาการสร้างพระปิดตาในภาคตะวันออก โดยพระสกุลนี้มีจุดสังเกตที่หลังองค์พระจะอูมนูนคล้ายไข่ผ่า และมีเนื้อมวลสารที่เหมือนกันทุกยุคทุกสมัย แม้บางองค์จะมีพิมพ์ที่ไม่มาตรฐานแต่เส้นสายลายศิลป์มีความเป็นเอกลักษณ์ เมื่อพิจารณาร่วมกับมวลสารแล้วก็สามารถเชื่อได้ว่าเป็นพระปิดตาหลวงปู่แก้วอย่างแท้จริง ส่วนพระปิดตาจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลานของหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ ซึ่งสร้างขึ้นระหว่างปี พ.
ศ. 2478-2480 มีจำนวนการสร้างที่จำกัดทั้งเนื้อผงเกสร เนื้อผงใบลาน และเนื้อผงธูป โดยพระชุดนี้บางส่วนได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระพันปีหลวงให้แก่ทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน ปรากฏอานุภาพด้านคุ้มครองป้องกันภัยเป็นที่เลื่องลือ ทำให้เป็นพระปิดตายอดนิยมที่มีราคาสูงในตลาด และปิดท้ายด้วยเหรียญยุทธบดินทร์ศตวรรษหรือหนุมาน 8 กร ซึ่งเป็นเหรียญรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงในขณะนี้ โดยกองทัพบกได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจแก่กำลังพลและหารายได้เข้ากองทุนยุทธบดินทร์ เหรียญนี้มีทั้งเนื้อเงินลงยาลายธงชาติ เนื้อเงินสิทธิโชค เนื้อนวะเทวฤทธิ์ และเนื้อทองแดงมหาลาภ โดยได้รับการปลุกเสกจากพระอาจารย์ชื่อดังหลายรูป มีเรื่องเล่าขานถึงความขลังเมื่อครั้งมีศิษย์ขอให้พระอาจารย์อาบน้ำมนต์เย็นๆ พระอาจารย์จึงสั่งให้ลูกศิษย์ไปซื้อน้ำแข็งมาใส่ในอ่างน้ำมนต์ ทำให้ทุกคนได้รับน้ำมนต์เย็นฉ่ำโดยไม่ต้องใช้คาถาใด