เปิดตัวกล้องกิมบอลพกพาสุดล้ำ บันทึก 4K/240fps ด้วยเซนเซอร์ 1 นิ้ว วางขาย 22 เมษายน 2569

กล้องกิมบอลพกพารุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมเซนเซอร์ CMOS 1 นิ้ว ความสามารถในการบันทึกวิดีโอระดับ 4K ที่เฟรมเรตสูงสุด 240fps และ Dynamic Range สูงสุด 14 stops เตรียมวางจำหน่ายในวันที่ 22 เมษายน 2569 ราคาเริ่มต้น 15,500 บาท มอบประสบการณ์การถ่ายทำที่เหนือกว่าด้วยคุณภาพของภาพและฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย
วงการกล้องพกพาเตรียมพบกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุด เมื่อ กล้องกิมบอล รุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเซนเซอร์ CMOS ขนาด 1 นิ้ว พร้อมความสามารถในการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงถึง 4K ที่เฟรมเรต 240fps และ Dynamic Range กว้างถึง 14 stops เตรียมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 เมษายน 2569 โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 15,500 บาท การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานของ กล้องกิมบอล พกพาอย่างแท้จริง ด้วยการผสานรวม เทคโนโลยี เซนเซอร์ประสิทธิภาพสูงเข้ากับระบบกันสั่นที่แม่นยำ เพื่อมอบผลลัพธ์ระดับมืออาชีพให้กับผู้ใช้งานทุกคน ตั้งแต่นักสร้างคอนเทนต์มือสมัครเล่นไปจนถึงมืออาชีพในวงการภาพยนตร์และวิดีโอ.
หัวใจหลักของกล้องรุ่นใหม่นี้คือการจับคู่ระหว่างเซนเซอร์ CMOS ขนาด 1 นิ้วกับรูรับแสง f/2.0 ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากในกล้องพกพาขนาดนี้ การทำงานร่วมกันของสองส่วนประกอบนี้ช่วยให้กล้องสามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะแสงน้อย ด้วยความสามารถในการรับแสงที่มากกว่า ทำให้ภาพที่ได้มีความคมชัด สีสันเป็นธรรมชาติ และลดสัญญาณรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำในบรรยากาศริมทะเลช่วงพลบค่ำที่แสงเริ่มเลือนหายไป หรือฉากภายในอาคารที่แสงธรรมชาติมีจำกัด กล้องรุ่นนี้ก็ยังคงสามารถรักษาคุณภาพของภาพได้อย่างน่าประทับใจ นอกจากนี้ Dynamic Range ที่กว้างถึง 14 stops ร่วมกับระบบการบันทึกสีแบบ D-Log M 10 บิต ยังเปิดมิติใหม่ให้กับการปรับแต่งสีสันในขั้นตอนหลังการถ่ายทำ (Post-production) ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการปรับเกรดสีได้อย่างอิสระมากขึ้น โดยที่ยังคงรักษาความละเอียดและรายละเอียดของทุกส่วนในภาพไว้ได้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่ส่วนที่สว่างที่สุดไปจนถึงส่วนที่มืดที่สุด โดยไม่เกิดปัญหาภาพโอเวอร์หรืออันเดอร์จนรายละเอียดสูญหายไป.
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการสร้างสรรค์วิดีโอในรูปแบบ Slow Motion กล้องกิมบอลรุ่นใหม่นี้มาพร้อมความสามารถในการบันทึกวิดีโอที่เฟรมเรตสูงถึง 4K ที่ 240fps ซึ่งถือเป็นขีดความสามารถที่น่าทึ่งสำหรับกล้องพกพาในขนาดนี้ การบันทึกภาพด้วยเฟรมเรตสูงนี้จะช่วยให้ได้ฟุตเทจ Slow Motion ที่มีความละเอียดระดับ Ultra HD นุ่มนวล และเต็มไปด้วยรายละเอียด ทำให้สามารถนำไปใช้สร้างสรรค์เทคนิคพิเศษต่างๆ ได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ ไม่ว่าจะเป็นการจับภาพการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว หรือการเพิ่มมิติทางอารมณ์ให้กับวิดีโอ.
นอกเหนือจากคุณภาพของภาพแล้ว ความสามารถในการติดตามวัตถุ (Subject Tracking) ก็ได้รับการยกระดับขึ้นไปอีกขั้น กล้องรุ่นนี้รองรับการล็อกเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ แม้ในขณะที่ทำการซูมภาพแบบ 4× หรือเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีผู้คนจำนวนมาก ฟังก์ชัน Subject Lock Tracking ทำงานโดยอัตโนมัติ และสามารถสลับเป้าหมายใหม่ได้อย่างรวดเร็วด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ Registered Subject Priority ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าลำดับความสำคัญในการโฟกัสวัตถุที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าได้ ทำให้มั่นใจได้ว่ากล้องจะโฟกัสไปที่บุคคลที่ต้องการอย่างแม่นยำและต่อเนื่อง.
การใช้งานกล้องกิมบอลรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้มีความสะดวกและคล่องตัวสูงสุด เพียงแค่หมุนหน้าจอ ก็สามารถเริ่มต้นบันทึกวิดีโอได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ยุ่งยาก ปุ่มซูมแบบใหม่ช่วยให้สลับระหว่างการซูม 1× และ 2× ได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว หรือหากต้องการซูมไปที่ 4× ก็สามารถกดปุ่มค้างไว้ได้เลย ปุ่ม Preset สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคน เพื่อให้เข้ากับการใช้งานเฉพาะรูปแบบ นอกจากนี้ ก้านควบคุม 5D ใหม่ยังช่วยให้สามารถปรับมุมและพลิกกล้องได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด.
สำหรับการจัดเก็บข้อมูล กล้องมาพร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลในตัวถึง 107GB ซึ่งเพียงพอสำหรับการบันทึกวิดีโอต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการ์ดหน่วยความจำเต็ม เมื่อถ่ายทำเสร็จสิ้น การถ่ายโอนไฟล์ฟุตเทจไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกก็ทำได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 800MB/s ช่วยประหยัดเวลาในการจัดการไฟล์.
ด้านพลังงาน แบตเตอรี่ของกล้องรุ่นนี้มีความโดดเด่นด้วยความเร็วในการชาร์จ โดยสามารถชาร์จจาก 0% ถึง 80% ได้ภายในเวลาเพียง 18 นาทีเท่านั้น และเมื่อชาร์จเต็ม สามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง 240 นาที ที่การตั้งค่า 1080p/24fps ซึ่งเพียงพอสำหรับการถ่ายทำในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมด.
นอกจากคุณสมบัติหลักที่กล่าวมาแล้ว กล้องกิมบอลรุ่นใหม่นี้ยังมาพร้อมฟีเจอร์เสริมอีกมากมายที่ตอบโจทย์ความต้องการของครีเอเตอร์ยุคใหม่ ได้แก่ Slow Shutter Video ที่ช่วยในการสร้างสรรค์เอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ, Film Tone ที่มอบโทนสีภาพยนตร์ให้กับวิดีโอ, In-Camera Beautify ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพของภาพบุคคลให้ดูดีขึ้นโดยอัตโนมัติ และ Attachable Fill Light ซึ่งเป็นไฟเสริมที่สามารถติดเข้ากับตัวกล้องได้ เพื่อช่วยเพิ่มแสงสว่างในฉากที่มืดหรือฉากที่มีแสงย้อนแสง ทำให้ได้ภาพที่สวยงามสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น การมาถึงของกล้องกิมบอลรุ่นนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับคุณภาพการถ่ายทำวิดีโอเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ ด้วยฟีเจอร์และประสิทธิภาพที่เหนือชั้น
กล้องกิมบอล 4K 240Fps เซนเซอร์ 1 นิ้ว Dynamic Range 14 Stops D-Log M 10 บิต
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
REIC ชี้ตลาดบ้านดีมานด์-ซัพพลายชะลอ คาดปี 69 โอนบ้านโต 4.2%REIC เผยตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ–ปริมณฑล ปี 2568 ชะลอตัวทั้งอุปสงค์และอุปทาน โครงการเปิดใหม่ลดเกือบครึ่ง ขณะปี 2569 คาดโอนกรรมสิทธิ์ฟื้นตัวเล็กน้อยจากมาตรการรัฐหนุน
Read more »
รัฐบาล ปลื้มสงกรานต์ 69 เงินสะพัดทั่วไทย ดันเศรษฐกิจฐานรากฟื้นรัฐบาลเผยสงกรานต์ปี 2569 คึกคักทุกภูมิภาค เงินหมุนเวียนกระจายถึงชุมชน ดันรายได้ผู้ประกอบการรายย่อย-ท้องถิ่น ฟื้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่อง
Read more »
สงกรานต์ไทยครองอันดับ 1 จุดหมายปลายทางโลก เม.ย. 2569 คาดเงินสะพัด 3 หมื่นล้านเทศกาลสงกรานต์ไทยปี 2569 สร้างปรากฏการณ์ ดันประเทศไทยขึ้นอันดับ 1 จุดหมายปลายทางยอดนิยมของโลกประจำเดือนเมษายน 2569 จากการจัดอันดับของ Big 7 Travel คาดการณ์เงินสะพัดกว่า 3 หมื่นล้านบาท รมว.วธ.เชิญชวนเที่ยวทั่วไทย พร้อมเน้นย้ำพลังมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก
Read more »
สงกรานต์ 2569 ผงาดมรดกโลก! สื่อนอกยกย่อง 'World Water Festival' รัฐคุมเข้มความปลอดภัย ดันเงินสะพัดกว่า 3 หมื่นล้านเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ได้รับการยอมรับในระดับสากลเป็น "มรดกโลกทางวัฒนธรรม" จาก UNESCO สื่อนานาชาติยกย่องเป็น "World Water Festival" ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก สร้างรายได้กว่า 3 หมื่นล้านบาท รัฐบาลเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยระดับสากลและส่งเสริมการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ทุกภูมิภาค
Read more »
ไทยเผชิญอากาศร้อนจัดถึงร้อนจัดสลับฝนฟ้าคะนองช่วงสงกรานต์ถึงปลายสัปดาห์หน้ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศทั่วไทยช่วง 15-21 เมษายน 2569 จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน พร้อมฟ้าหลัวในหลายพื้นที่ ขณะที่บางจังหวัดอาจมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง โดยเฉพาะภาคตะวันตกและตะวันออกของประเทศ
Read more »
เหตุการณ์รอบเทศกาลสงกรานต์ 2569: ความขัดแย้ง ความบันเทิง และการเฉลิมฉลองรายงานข่าวหลากหลายเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ 2569 ครอบคลุมเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในสมุทรปราการ, ความคึกคักของนักท่องเที่ยวที่ปราสาทตาควาย-เนิน 350 จังหวัดสุรินทร์, ข่าวอาชญากรรม, และการเฉลิมฉลอง 100 ปี สมาคมกีฬาลอนเทนนิส
Read more »