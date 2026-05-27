เปิดรับสมัครผู้สมัครเลือกตั้งกรุงเทพและพัทยา 28 พ.ค.-1 มิ.ย.2568 พร้อมกำหนดการจับสลากหมายเลข

กรุงเทพมหานครและพัทยาเปิดรับสมัครผู้สมัครเลือกตั้งนายกและสภา ตั้งแต่ 28 พฤษภาคมถึง 1 มิถุนายน 2568 พร้อมการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ 225 คนดูแลความปลอดภัยและการจับสลากหมายเลขผู้สมัครโดยปลัดกรุงเทพมหานคร
ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2568 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ) ได้กำหนดให้เปิดรับสมัครผู้สมัครเพื่อประกอบการลงคะแนนเลือกตั้งนายกกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวมถึงการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา (สม.
) อย่างเป็นทางการ ระยะเวลาการรับสมัครกำหนดตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ของแต่ละวัน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคมถึง 1 มิถุนายน 2568 ผู้ที่สนใจจะต้องลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่เวลา 05.00 น.
ของวันแรกเพื่อให้ได้รับหมายเลขผู้สมัครและเอกสารที่จำเป็นต่อการลงทะเบียนต่อไป การเปิดรับสมัครครั้งนี้ถือเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการเลือกตั้งที่สำคัญที่สุดของเมืองหลวงและเมืองพัทยา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้สมัครได้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกอย่างเป็นระบบและโปร่งใส เพื่อให้การรับสมัครเป็นไปอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานรวมเป็นจำนวน 225 คน ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลการจราจร ควบคุมความปลอดภัย ตรวจตราพื้นที่จัดงาน และให้ความสะดวกแก่ผู้สมัครและประชาชนรอบข้าง เจ้าหน้าที่จะทำการบังคับให้งานเดินหน้าโดยการขีดเส้นแดงเพื่อกำหนดพื้นที่รับสมัคร เมื่อผู้สมัครทุกคนมาถึงในพื้นที่ที่กำหนดและอยู่เหนือเส้นแดงแล้ว จะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสิ้น หากมีการขัดแย้งหรือผู้สมัครมาถึงพร้อมกันเกินจำนวนที่กำหนด จะมีการตัดสินใจโดยผู้รับผิดชอบในระยะเวลานั้นเพื่อให้การรับสมัครดำเนินต่อไปโดยไม่มีการล่าช้า นอกจากนี้ยังมีการจัดพื้นที่พิเศษเพื่อให้คณะเชียร์ของผู้สมัครสามารถใช้เครื่องขยายเสียงได้ตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดข้อบังคับเพื่อให้ความเป็นระเบียบและป้องกันการรบกวนต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่และผู้สมัครคนอื่น ๆ หลังจากขั้นตอนการรับสมัครและลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจับสลากหมายเลขผู้สมัครซึ่งจะทำโดยปลัดกรุงเทพมหานครผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร การจับสลากนี้จะเริ่มจากผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.
ก่อนเพื่อให้กระบวนการเป็นระบบ จากนั้นจึงตามด้วยผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส. ก.
) โดยการมอบหมายให้ประธานอนุกรรมการประจำเขตดำเนินการตามขั้นตอนเดียวกัน การจับสลากหมายเลขนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่กำหนดลำดับการหาเสียงและการจัดกิจกรรมรณรงค์ของผู้สมัครต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้การเลือกตั้งในปี 2569 มีความโปร่งใส ยุติธรรมและเป็นธรรมต่อผู้สมัครทุกคนและประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิ์ออกเสีย
