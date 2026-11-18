เปิดงานพรีเมียร์ซีรีส์ 'เกมรักนายศัตรู' อเล็กซ์-ทีม เซอร์ไพรส์โชว์เพลงหวานเรียกยอดวิว
บริษัท วิเวียน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จัดงานปิดโรงหนังพาแฟนคลับชม 'เกมรักนายศัตรู'ตอนแรกก่อนใคร อเล็กซ์และทีมโชว์เพลงพรหมลิขิตเรียกเสียงกรี๊ด ซีรีส์ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 22.30 น. ทางช่อง 3HD
บริษัท วิเวียน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด โดย สมชัย รัตนวรางกูร เปิดฉากโปรโมทซีรีส์ใหม่ ' เกมรักนายศัตรู' อย่างยิ่งใหญ่ด้วยบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มออกอากาศ โดยถือฤกษ์ดีพาแฟนคลับและสื่อมวลชนร่วมสัมผัสประสบการณ์การชมตอนแรกก่อนใครที่โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์
ดาราหลักและทีมงานคุณภาพนำทีมสร้างปรากฏการณ์
งานนี้ได้รับเกียรติจากคู่จิ้นน้องใหม่อีกหนึ่งคู่ที่น่าจับตามองอย่าง 'อเล็กซ์ อเล็กซ์ซานเดอร์' ในบท 'แดนชล' และ 'ทีม ธีรดนย์' ในบท 'ลมเหนือ' มาร่วมประชันบทบาทความแค้นปนความโรแมนติกภายใต้การกำกับของสองผู้กำกับคุณภาพ 'ถา สถาพร นาควิไลโรจน์' และ 'ตูม ปรีดาภรณ์ บัวตูม'Also readก่อนเกม! “เชลซี” เปิดรังรับ “ลิเวอร์พูล” บิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกคืนนี้
เสริมทัพด้วยทีมนักแสดงหน้าใสอย่าง ปอนด์-จิรภัทร, บอส-โสภณัฐ, กอล์ฟ-สรวิศ และ หลุยส์ ชณทัต ที่มาร่วมสร้างสีสันในงานอย่างเต็มที่ โดยบรรยากาศภายในงานบอกได้เลยว่าเต็มไปด้วยความฮาและความฟิน จนต้องมีพิธีกรอารมณ์ดีอย่าง 'เจริญ แซ่จู' มาช่วยเติมเต็มความสนุกให้กับแขกผู้มาร่วมงาน
โชว์เสียงหวานเพลงพรหมลิขิตเรียกเสียงกรี๊ดสนั่น
ไฮไลท์สำคัญของงานคือช่วงที่ 'อเล็กซ์-ทีม' คว้าไมค์มาโชว์เสียงหวานในเพลง 'พรหมลิขิต' ซึ่งเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ ได้สนั่นโรงภาพยนตร์อย่างไม่น่าเชื่อ ตามด้วยการโชว์ร้องเพลง 'ขอบคุณที่รักกัน' จากแก๊งหนุ่มอย่าง ปอนด์, บอส, หลุยส์ และ กอล์ฟ
หลังจากนั้นเป็นช่วงเมาท์เบื้องหลังกองถ่ายสุดฮาที่เปิดเผยเรื่องราวประทับใจและรอยยิ้มระหว่างถ่ายทำ ซึ่งช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชมให้ต้องการติดตามซีรีส์เรื่องนี้อย่างมาก ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการแจกของรางวัล Lucky Draw และกิจกรรม Hi-Bye แบบใกล้ชิดกับนักแสดงทุกคน
ปมแค้นรักสามเส้าพลิกผันเกมรักในคาเฟ่
สำหรับเนื้อเรื่อง 'เกมรักนายศัตรู' จัดเต็มความเข้มข้นตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อ 'ลมเหนือ' (ทีม ธีรดนย์) ต้องสูญเสียพี่ชายที่จบชีวิตตัวเองเพราะช้ำรักจาก 'กรีน' (เพลง ปณิสรา) สาวที่ทิ้งเขาไปหาคนรวย แต่โชคชะตากลับเล่นตลกให้ลมเหนือไปช่วยชีวิต 'แดนชล' (อเล็กซ์ อเล็กซ์ซานเดอร์) ลูกชายนักการเมืองที่จ้างกรีนมาเป็นแฟนกำมะลอเพื่อประชดพ่อ
ความเข้าใจผิดที่ทำให้แดนชลตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมทั้งหมด ทำให้ความแค้นและความเกลียดชังก่อตัวขึ้นอย่างรุนแรง ขณะที่อีกฝากหนึ่งของเรื่องมีเรื่องราววุ่น ๆ ในคาเฟ่ของ 'ออกัส' ที่กำลังถูกนักธุรกิจหนุ่ม 'สายฟ้า' ตามตื๊อทั้งเรื่องซื้อตึกและตามจีบหัวใจ
กำหนดการออกอากาศติดตามความแซ่บทุกวันจันทร์
ผู้ชมจะพบว่าเกมแค้นนี้จะพลิกผันกลายเป็นเกมรักได้อย่างไร และใครจะเป็นฝ่ายเผลอใจให้ศัตรูก่อน สามารถติดตามความแซ่บปนฟินในซีรีส์ 'เกมรักนายศัตรู' ได้ทุกวันจันทร์ เวลา 22.30 น. ทางช่อง 3HD พร้อมชมตอนแรกฟรีสำหรับผู้ที่เข้าร่วมชมในงานพรีเมียร์ครั้งนี้
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