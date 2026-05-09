เปิดเบื้องลึกความร้าวฉาน นาย ณภัทร และ หมู พิมพ์ผกา กับความจริงที่เจ็บปวดเรื่องอาการป่วยซึมเศร้า

เพื่อนสนิทคุณแม่หมู พิมพ์ผกา ออกมาเปิดเผยความจริงอีกด้านหลังข่าวตัดขาดกับ นาย ณภัทร เผยคุณแม่ต้องทนทุกข์กับโรคซึมเศร้าและแพนิกจากการถูกสังคมตัดสินและโจมตีอย่างหนัก
กลายเป็นประเด็นร้อนที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับวงการบันเทิงและโลกโซเชียลเป็นอย่างมาก เมื่อพระเอกหนุ่มผู้มีภาพลักษณ์สุภาพและอ่อนน้อมอย่าง นาย ณภัทร เสียงสมบุญ ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่สร้างความตกใจให้กับแฟนคลับและสาธารณชน เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและคุณแม่ หมู พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ โดย นาย ณภัทร ได้ให้สัมภาษณ์อย่างตรงไปตรงมาว่า ตนได้ตัดสินใจตัดขาดความสัมพันธ์กับคุณแม่ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้แถลงข่าวจบความสัมพันธ์กับอดีตแฟนสาวชื่อดังอย่าง ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก โดยระบุว่านับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ตนไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกับคุณแม่เลยแม้แต่น้อย เหตุผลสำคัญที่ทำให้ต้องเลือกเดินเส้นทางนี้คือความต้องการที่จะมีความสุขในชีวิต และการให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของตนเองเป็นอันดับแรก ซึ่งคำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวได้จุดชนวนให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ โดยมีทั้งคนที่เห็นใจในมุมของลูกที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัว และคนที่ตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดูเหมือนจะพังทลายลงอย่างไม่น่าเชื่อ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่กระแสสังคมกำลังพุ่งเป้าไปที่การตัดสินความผิดถูกในความสัมพันธ์ครั้งนี้ ฮาน่า ทัศนาวลัย จักรพงษ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทที่ใกล้ชิดกับคุณแม่ หมู พิมพ์ผกา ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านสื่อโซเชียลส่วนตัวในระหว่างที่เธอเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศร่วมกับคุณแม่หมู โดยฮาน่าได้โพสต์ภาพคู่ที่ดูอบอุ่นพร้อมกับเขียนข้อความยาวเหยียดเพื่อบอกเล่าความจริงอีกด้านหนึ่งที่สังคมไม่เคยรับรู้ ซึ่งเป็นมุมที่น่าสะเทือนใจและเต็มไปด้วยความเจ็บปวด ฮาน่าเผยว่ากว่าที่จะสามารถชวนคุณแม่หมูให้ออกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้ในครั้งนี้ ต้องใช้ความพยายามและเวลาในการปลอบโยนยาวนานเกือบ 6 ปี เนื่องจากคุณแม่หมูต้องเผชิญกับมรสุมชีวิตที่หนักหน่วง โดยเฉพาะในฐานะของคนเป็นแม่ที่ต้องเห็นลูกชายที่ตนเองฟูมฟักมาตั้งแต่ 3 ขวบ ตัดขาดความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นความเจ็บปวดที่ยากจะบรรยายได้ด้วยคำพูด โดยฮาน่ายืนยันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา คุณแม่หมูได้ทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทำได้แล้ว ความจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือ ฮาน่าได้เปิดเผยว่าคุณแม่หมูต้องต่อสู้กับ โรคซึมเศร้า และอาการแพนิกอย่างรุนแรงมานานเกือบ 4 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่าที่ปรากฏในข่าวสารทั่วไป โดยความทุกข์ทรมานนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความขัดแย้งภายในครอบครัวเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยสำคัญมาจากกระแสการโจมตีในโลกโซเชียล ที่ผู้คนจำนวนมากต่างพากันเขียนคอมเมนต์ด่าทอและตัดสินคุณแม่หมูเพียงด้านเดียว โดยที่ไม่ได้รับรู้ข้อมูลเบื้องลึกทั้งหมด ฮาน่าเล่าว่าคุณแม่หมูถึงขั้นตัดสินใจไปหาซื้อบ้านหลังใหม่ที่เขาใหญ่ เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในความโดดเดี่ยว โดยมีจุดประสงค์เพื่อปล่อยพื้นที่ว่างให้ลูกชายได้เติบโตและใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการโดยไม่มีตนเองเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่ถึงกระนั้น ทุกครั้งที่มีข่าวคราวเกี่ยวกับลูกชาย คุณแม่หมูมักจะถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องเสมอ จนส่งผลให้สภาพจิตใจย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่อง จนต้องใช้ยารักษา โรคซึมเศร้า และแพนิกมาตลอด 2 ปีที่ผ่านมา และมีหลายครั้งที่อาการกำเริบหนักจนถึงขั้นหายใจไม่ออกและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ข้อความของฮาน่ายังเป็นการส่งสารเตือนสติถึงชาวเน็ตและผู้ที่ชื่นชอบในตัวของ นาย ณภัทร ว่าหากพวกคุณรักและหวังดีกับนายจริง นายคงไม่มีวันมีความสุขหากต้องรับรู้ว่าแม่ของตนเองถูกด่าทอด้วยถ้อยคำรุนแรงเพื่อความสะใจของคนแปลกหน้า การที่ผู้คนสนุกกับการพิมพ์ข้อเมนต์โจมตีผู้อื่นแล้วหลับสบายในตอนกลางคืนนั้น คือความโหดร้ายที่ผู้ถูกกระทำต้องแบกรับความทุกข์ระทมเพียงลำพัง ฮาน่าเน้นย้ำว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยทำผิดพลาด และการซ้ำเติมผู้ที่กำลังตกต่ำหรือเจ็บปวดไม่ใช่สิ่งที่ควรกระทำ นายเองก็มีความเจ็บปวด แต่คนเป็นแม่นั้นเจ็บปวดรุนแรงยิ่งกว่าหลายเท่าตัว สิ่งที่ขอร้องจากทุกคนคือการให้พื้นที่ส่วนตัวแก่ทั้งคู่ เพื่อให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตตามความต้องการ และหวังว่าในวันหนึ่ง เมื่อเวลาและสภาพจิตใจพร้อม ทั้งสองคนจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันและกลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์และมีความสุขอีกครั้ง เพราะเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนั้นมีรายละเอียดอีกมากมายที่ผู้เป็นแม่ไม่เคยออกมาพูดเพื่อปกป้องลูกชายของตนเองเลย ดังนั้นโปรดหยุดคาดเดาและหยุดตัดสินคนอื่นจากข้อมูลเพียงด้านเดียว เพื่อให้ความสงบสุขกลับคืนสู่จิตใจของทุกคนในครอบครัวนี้เสียท.
