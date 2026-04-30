Head Topics

เปิดใจลูกสาวและทนายความ! 'ทักษิณ' พร้อมรับมติพักโทษ แต่ติดใจเรื่อง EM

การเมือง News

เปิดใจลูกสาวและทนายความ! 'ทักษิณ' พร้อมรับมติพักโทษ แต่ติดใจเรื่อง EM
ทักษิณ ชินวัตรพักโทษกำไล EM
📆4/30/2026 7:15 AM
📰Thansettakij
105 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 62% · Publisher: 63%

ครอบครัวและทนายความของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความรู้สึกหลังได้รับการอนุมัติพักโทษ โดยนายทักษิณแสดงความยินดี แต่มีความกังวลเล็กน้อยเรื่องการติดกำไล EM ด้านทนายความตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและผลกระทบต่อสุขภาพและศักดิ์ศรี

การ พักโทษ ของนาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ พักโทษ ตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยล่าสุดครอบครัวของนายทักษิณได้ทราบถึงมติของคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว ซึ่ง น.

ส. แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวของนายทักษิณ ได้เปิดเผยถึงความรู้สึกของบิดาว่า แม้จะมีความรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเกี่ยวกับการต้องสวมใส่กำไลติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) เนื่องจากอายุที่มากขึ้นและเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการที่กำหนดไว้ ครอบครัวรู้สึกยินดีที่นายทักษิณได้รับการพักโทษ อย่างไรก็ตาม น.

ส.

แพทองธาร กล่าวว่า โดยทั่วไปแล้ว ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมักจะไม่ต้องติดกำไล EM แต่เนื่องจากมีมติให้ติดกำไล EM จึงต้องปฏิบัติตาม ซึ่งเธอมองว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจนัก ด้านนายวิญญัติ ชินวัตร ทนายความของนายทักษิณ ได้เปิดเผยถึงความพร้อมในการปล่อยตัวพักโทษคุมประพฤติของนายทักษิณในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ โดยระบุว่าขั้นตอนต่างๆ อยู่ระหว่างการเตรียมการของเรือนจำกลางคลองเปรม โดยผู้บัญชาการเรือนจำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรมคุมประพฤติ จะร่วมกันหารือเพื่อวางรายละเอียดเกี่ยวกับการปล่อยตัว คาดว่าจะมีการปล่อยตัวนายทักษิณเพียงรายเดียวในวันดังกล่าว เนื่องจากผู้ต้องขังรายอื่นที่ได้รับการพักโทษอีกประมาณ 9 ราย จะทยอยปล่อยตัวในวันอื่นตามวันพ้นโทษที่แตกต่างกัน นายวิญญัติกล่าวว่า นายทักษิณรู้สึกยินดีที่ได้รับการพักโทษเนื่องจากเป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความจำเป็นของมาตรการติดกำไล EM เนื่องจากนายทักษิณเป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว และไม่มีพฤติการณ์หลบหนี อีกทั้งยังเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเชื่อว่าคณะอนุกรรมการฯ สามารถพิจารณาผ่อนปรนข้อบังคับเกี่ยวกับการติดกำไล EM ได้ นายวิญญัติยังแสดงความเห็นว่า ไม่คิดว่าคณะอนุกรรมการฯ จะให้นายทักษิณสวมใส่กำไล EM และหากมีการใช้มาตรการนี้กับผู้อื่นด้วยก็จะถือเป็นเรื่องที่ดี พร้อมทั้งตั้งคำถามว่าการติดกำไล EM ได้คำนึงถึงสุขภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนายทักษิณหรือไม่ อย่างไรก็ตาม นายทักษิณก็พร้อมที่จะน้อมรับมติของคณะกรรมการฯ แม้จะตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมก็ตาม โดยนายวิญญัติย้ำว่านายทักษิณเป็นบุคคลที่ไม่คิดจะหลบหนี และหากต้องการหลบหนีก็คงจะไม่มารับโทษ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้มาตรการติดกำไล EM กับท่าน นอกจากนี้ นายวิญญัติยังกล่าวถึงคุณูปการและความสำเร็จต่างๆ ของนายทักษิณในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้สร้างไว้ให้กับประเทศชาติและประชาชน โดยมองว่าการพิจารณาความเหมาะสมของการใช้มาตรการติดกำไล EM ควรคำนึงถึงความเสมอภาคและความจำเป็นควบคู่กันไ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thansettakij /  🏆 23. in TH

ทักษิณ ชินวัตร พักโทษ กำไล EM แพทองธาร ชินวัตร วิญญัติ ชินวัตร

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ด่วน! 'ทักษิณ' พักโทษ ไม่ติด EM เตรียมปล่อยตัว 11 พ.ค.69ด่วน! 'ทักษิณ' พักโทษ ไม่ติด EM เตรียมปล่อยตัว 11 พ.ค.69คณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรมอนุมัติพักโทษ 'ทักษิณ ชินวัตร' โดยไม่ต้องติดกำไล EM เตรียมปล่อยตัวในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 หลังพิจารณาคุณสมบัติผู้สูงอายุและระยะเวลาการรับโทษ
Read more »

มติพักโทษ 'ทักษิณ' ปล่อยตัว 11 พ.ค. ไม่ติด EM เหตุเป็นผู้สูงอายุมติพักโทษ 'ทักษิณ' ปล่อยตัว 11 พ.ค. ไม่ติด EM เหตุเป็นผู้สูงอายุคณะกรรมการพักโทษกระทรวงยุติธรรมมีมติให้พักโทษนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยไม่ต้องติดกำไล EM เนื่องจากมีอายุเกิน 70 ปี เตรียมปล่อยตัวในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567
Read more »

เคาะแล้ว!”ทักษิณ”พักโทษไม่ต้องติดกำไล EM ปล่อยตัว 11 พ.ค. 69เคาะแล้ว!”ทักษิณ”พักโทษไม่ต้องติดกำไล EM ปล่อยตัว 11 พ.ค. 69คณะกรรมการพักโทษ มีมติให้ 'ทักษิณ ' พักโทษ โดยไม่ต้องติดกำไล EM เพระเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ เตรียมปล่อยตัวเช้า 11 พ.ค.นี้ -คุมประพฤติเป็นเวลา 4 เดือน
Read more »

ทักษิณ ชินวัตร ได้รับอนุมัติพักโทษ เตรียมปล่อยตัว 11 พ.ค.ทักษิณ ชินวัตร ได้รับอนุมัติพักโทษ เตรียมปล่อยตัว 11 พ.ค.คณะกรรมการพักโทษอนุมัติให้ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการพักโทษ โดยมีเงื่อนไขต้องติดกำไล EM จนกว่าจะพ้นโทษ และจะได้รับการปล่อยตัวในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569
Read more »

ทักษิณงง! อดีตนายกฯ พักโทษยังต้องติดกำไลอีเอ็มทักษิณงง! อดีตนายกฯ พักโทษยังต้องติดกำไลอีเอ็ม'ทักษิณ' งงหลังคณะกรรมการพักโทษมีมติให้ติดกำไล EM 'อุ๊งอิ๊ง' บอกครอบครัวพร้อมทำตามกระบวนการทุกอย่าง 'ทนายวิญญัติ' ร่ายยาวกระทบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สะท้อนพันธนาการควบคุมคอนโทรล
Read more »

ทักษิณ รู้สึกงงหลังมีมติให้สวม EM แต่เคารพกระบวนการ ทนายตั้งข้อสงสัยถึงความเหมาะสมทักษิณ รู้สึกงงหลังมีมติให้สวม EM แต่เคารพกระบวนการ ทนายตั้งข้อสงสัยถึงความเหมาะสมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและผู้ก่อตั้งพรรคเพื่อไทย รู้สึกงงหลังมีมติให้สวมกำไล EM แต่เคารพกระบวนการทางกฎหมาย ขณะที่นายวิญญัติ อุตมะ ผู้ทนายความตั้งข้อสงสัยถึงความเหมาะสมเนื่องจากทักษิณเป็นผู้สูงอายุและไม่มีพฤติกรรมหลบหนี
Read more »



Render Time: 2026-05-02 19:49:19