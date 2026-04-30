เปิดใจลูกสาวและทนายความ! 'ทักษิณ' พร้อมรับมติพักโทษ แต่ติดใจเรื่อง EM

ครอบครัวและทนายความของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความรู้สึกหลังได้รับการอนุมัติพักโทษ โดยนายทักษิณแสดงความยินดี แต่มีความกังวลเล็กน้อยเรื่องการติดกำไล EM ด้านทนายความตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและผลกระทบต่อสุขภาพและศักดิ์ศรี
การ พักโทษ ของนาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ พักโทษ ตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยล่าสุดครอบครัวของนายทักษิณได้ทราบถึงมติของคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว ซึ่ง น.
ส. แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวของนายทักษิณ ได้เปิดเผยถึงความรู้สึกของบิดาว่า แม้จะมีความรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเกี่ยวกับการต้องสวมใส่กำไลติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) เนื่องจากอายุที่มากขึ้นและเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการที่กำหนดไว้ ครอบครัวรู้สึกยินดีที่นายทักษิณได้รับการพักโทษ อย่างไรก็ตาม น.
ส.
แพทองธาร กล่าวว่า โดยทั่วไปแล้ว ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมักจะไม่ต้องติดกำไล EM แต่เนื่องจากมีมติให้ติดกำไล EM จึงต้องปฏิบัติตาม ซึ่งเธอมองว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจนัก ด้านนายวิญญัติ ชินวัตร ทนายความของนายทักษิณ ได้เปิดเผยถึงความพร้อมในการปล่อยตัวพักโทษคุมประพฤติของนายทักษิณในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ โดยระบุว่าขั้นตอนต่างๆ อยู่ระหว่างการเตรียมการของเรือนจำกลางคลองเปรม โดยผู้บัญชาการเรือนจำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรมคุมประพฤติ จะร่วมกันหารือเพื่อวางรายละเอียดเกี่ยวกับการปล่อยตัว คาดว่าจะมีการปล่อยตัวนายทักษิณเพียงรายเดียวในวันดังกล่าว เนื่องจากผู้ต้องขังรายอื่นที่ได้รับการพักโทษอีกประมาณ 9 ราย จะทยอยปล่อยตัวในวันอื่นตามวันพ้นโทษที่แตกต่างกัน นายวิญญัติกล่าวว่า นายทักษิณรู้สึกยินดีที่ได้รับการพักโทษเนื่องจากเป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความจำเป็นของมาตรการติดกำไล EM เนื่องจากนายทักษิณเป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว และไม่มีพฤติการณ์หลบหนี อีกทั้งยังเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเชื่อว่าคณะอนุกรรมการฯ สามารถพิจารณาผ่อนปรนข้อบังคับเกี่ยวกับการติดกำไล EM ได้ นายวิญญัติยังแสดงความเห็นว่า ไม่คิดว่าคณะอนุกรรมการฯ จะให้นายทักษิณสวมใส่กำไล EM และหากมีการใช้มาตรการนี้กับผู้อื่นด้วยก็จะถือเป็นเรื่องที่ดี พร้อมทั้งตั้งคำถามว่าการติดกำไล EM ได้คำนึงถึงสุขภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนายทักษิณหรือไม่ อย่างไรก็ตาม นายทักษิณก็พร้อมที่จะน้อมรับมติของคณะกรรมการฯ แม้จะตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมก็ตาม โดยนายวิญญัติย้ำว่านายทักษิณเป็นบุคคลที่ไม่คิดจะหลบหนี และหากต้องการหลบหนีก็คงจะไม่มารับโทษ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้มาตรการติดกำไล EM กับท่าน นอกจากนี้ นายวิญญัติยังกล่าวถึงคุณูปการและความสำเร็จต่างๆ ของนายทักษิณในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้สร้างไว้ให้กับประเทศชาติและประชาชน โดยมองว่าการพิจารณาความเหมาะสมของการใช้มาตรการติดกำไล EM ควรคำนึงถึงความเสมอภาคและความจำเป็นควบคู่กันไ
