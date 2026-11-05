เปิดตำนาน 'ลูกฮิปโปแคระ' เขียวศรีชลบุรี เกิดแล้ว 4 พ.ย. 2569 หลาน 'หมูเด้ง' คนใหม่
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวประกาศต้อนรับสมาชิกใหม่ ลูกฮิปโปโปเตมัสแคระ เกิดเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2569 จากแม่หมูมะนาวและพ่อหมูตุ๋น เป็นหลานของหมูเด้ง ที่ประชาชนรอคอย
นาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยข้อมูลสำคัญว่า สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัด ชลบุรี ได้ต้อนรับสมาชิกตัวใหม่ล่าสุด ซึ่งเป็นลูกฮิปโปโปเตมัสแคระหนึ่งตัว เกิดขึ้นมาอย่างปลอดภัยและสมบูรณ์แข็งแรง ลูกฮิปโปตัวน้อยนี้ลืมตาดูโลกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 นับเป็นข่าวดีที่สร้างรอยยิ้มและความตื่นเต้นให้แก่แฟนคลับ หมูเด้ง และประชาชนทั่วประเทศ
สมาชิกใหม่ลูกฮิปโปแคระเกิดจากพ่อแม่คู่รัก
ลูกฮิปโปแคระตัวนี้เป็นบุตรของแม่หมูมะนาว วัย 14 ปี และพ่อหมูตุ๋น วัย 7 ปี ซึ่งทั้งสองเข้าพิธีสมรสเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงร่วมขบวนขันหมากในฐานะญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าว และทรงลงพระนามเป็นพยานในใบสำคัญการสมรสระหว่างนางสาวหมูมะนาวกับนายหมูตุ๋นอย่างเป็นทางการ ทำให้สมาชิกใหม่ตัวนี้กลายเป็นหลานของหมูเด้ง ฮิปโปแคระขวัญใจมหาชนอย่างเต็มตัวAlso readปฏิทินวันพระเดือนพฤศจิกายน 2569 วันพระพฤศจิกายน 2569
การถือกำเนิดของลูกฮิปโปตัวนี้ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ทางธรรมชาติทั่วไป แต่เป็นผลจากความพยายามในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก โดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวถือเป็นศูนย์กลางสำคัญในการดูแลและศึกษาพฤติกรรมของสัตว์กลุ่มนี้ การมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นจึงสะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการ breeding program ที่มีการวางแผนและดูแลอย่างเข้มงวดตลอดช่วงการตั้งครรภ์ของแม่หมูมะนาว
ทีมแพทย์ดูแลใกล้ชิดหลังคลอดพบสุขภาพแข็งแรง
หลังจากการคลอด นายณรงวิทยา ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นว่า ทีมสัตวแพทย์ได้ติดตามดูแลและตรวจสุขภาพแม่และลูกอย่างใกล้ชิด พบว่าทั้งคู่มีสุขภาพแข็งแรงดี ลูกฮิปโปเริ่มขยับตัวและเดินสำรวจพื้นที่โดยมีแม่หมูมะนาวคอยเดินคลอเคลียดูแลไม่ห่าง นับเป็นการเริ่มต้นชีวิตในกรงขังอย่างสมบูรณ์และปลอดภัย
ขณะนี้ทางสวนสัตว์ได้ปล่อยให้แม่และลูกอยู่ร่วมกันตามปกติแล้ว อย่างไรก็ตาม แม่หมูมะนาวยังคงแสดงพฤติกรรมหวงลูกอย่างชัดเจน คอยเฝ้าระวังและไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปใกล้มากนัก ซึ่งถือเป็นสัญชาตญาณความเป็นแม่ที่น่าเอร็ดอร่อย สะท้อนถึงความผูกพันและการดูแลลูกน้อยอย่างใกล้ชิดตามธรรมชาติ สัตวแพทย์จึงแนะนำให้ประชาชนรอชมความน่ารักของสมาชิกใหม่อีกครั้งเมื่อพฤติกรรมของแม่สัตว์เข้าที่เรียบร้อยแล้ว
เตรียมเปิดให้ชมสาธารณะและแผนการดูแลระยะยาว
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเตรียมความพร้อมเปิดตัวสมาชิกใหม่ให้ประชาชนและแฟนคลับได้ชมความน่ารักในเร็วๆ นี้ ถือเป็นข่าวดีอีกครั้งของครอบครัวฮิปโปแคระที่ทำให้หมูเด้งได้เลื่อนสถานะเป็นคุณน้าอย่างเป็นทางการ การเตรียมตัวสำหรับการเปิดให้ชมสาธารณะนั้นสวนสัตว์ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของสัตว์เป็นอันดับหนึ่ง จึงต้องรอให้ลูกฮิปโปมีพัฒนาการที่มั่นคงและแม่สัตว์ยอมรับการมีอยู่ของมนุษย์มากขึ้น
สำหรับประชาชนที่สนใจติดตามข่าวสารและอยากมาสัมผัสความน่ารักของครอบครัวหมูเด้งและสมาชิกใหม่ สามารถวางแผนการเดินทางไปยังสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีได้ โดยคาดว่าในช่วงเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษและให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของฮิปโปโปเตมัสแคระเพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้กับเยาวชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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