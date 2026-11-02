เปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 พร้อมดูแลหนองแด
นายสุชาตินำคณะรัฐมนตรีเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ที่หนองแด มุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและยกระดับมาตรฐานภูมิภาค
นายสุชาต ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.รวีวรรณ ภูรีเดช ปลัดกระทรวง นำคณะผู้บริหารกระทรวงเข้าร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 (Udon Thani International Horticultural Expo 2026) อย่างเต็มกำลัง ณ พื้นที่ชุ่มน้ำ หนองแด จังหวัดอุดรธานี งานนี้ได้รับเกียรติจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะรัฐมนตรี ทูตานุทูต และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
แนวคิดความหลากหลายทางชีวภาพยั่งยืน
การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้แนวคิดหลัก คือ ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต สายสัมพันธ์แห่งมนุษย์ น้ำ และพืชพรรณ สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร ร่วมมือกับจังหวัดอุดรธานียและภาคเครือข่าย เพื่อมุ่งนำเสนอความหลากหลายทางชีวภาพ เชื่อมโยงธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และเทคโนโลยีการเกษตรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนAlso readเลยเสนอ 19 โครงการงบ 10,000 ล้านต่อ ครม.สัญจร อุดรฯ 3 พ.ย. เน้นโครงสร้างใหญ่และกระเช้านั่งสวรรค์ภูกระดึง
นายกรัฐมนตรีเน้นฟื้นฟูธรรมชาติและเศรษฐกิจ
ในโอกาสเปิดงาน นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันการจัดงาน และเน้นย้ำแนวทางสำคัญสามด้าน ได้แก่ การฟื้นฟูธรรมชาติและระบบนิเวศให้สมบูรณ์ เพื่อยกระดับเมืองอุดรธานีสู่จุดหมายสำคัญระดับโลก การสร้างเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและชุมชน โดยต่อยอดการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมูลค่าสูง และการสร้างอนาคตด้วยการเปิดพื้นที่เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม วิทยาศาสตร์การเกษตร และสิ่งแวดล้อมให้เยาวชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
กระทรวงทรัพยากรฯ ดูแลระบบนิเวศหนองแด
นายสุชาต ชมกลิ่น ระบุว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพื้นที่จัดงาน ให้ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศและเป็นปอดแห่งใหม่ของภูมิภาค ควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งต่อมรดกทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ให้แก่คนรุ่นต่อไป
มาตรฐานสากลครั้งแรกในอีสานเหนือ
งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 เป็นมหกรรมพืชสวนโลกระดับนานาชาติครั้งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการรับรองจากสมาคมพืชสวนนานาชาติ (AIPH) โดยมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ถึง 14 มีนาคม 2570 รวมระยะเวลากว่า 134 วัน ภายในสวนนานาชาติจำนวน 32 สวน จาก 17 ประเทศและ 2 องค์กรนานาชาติ รวมถึงสวนองค์กรไทยอีก 16 สวนและสวนจัดแสดงพรรณไม้อีกกว่า 50 สวน
โครงการโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์กุดจับ
หลังจากพิธีเปิดงาน นายสุชาต ชมกลิ่น ยังได้ร่วมคณะรัฐมนตรีในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก และโครงการจัดตั้งสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาเขตอุดรธานี ณ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายอนุทิน เป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาด้านสุขภาพ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
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