เปิดสาเหตุการเสียชีวิตคุณพ่อหยาดทิพย์ ราชปาล จากแผลแมลงกัดเล็กๆ สู่ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

นักแสดงสาว หยาดทิพย์ ราชปาล เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตของคุณพ่อ สุรินทร์ ราชปาล จากแผลเล็กๆ ที่ลุกลามสู่การติดเชื้อในกระแสเลือด แม้จะได้รับการผ่าตัดถึง 3 ครั้ง แต่สุดท้ายก็ยื้อไม่ไหว
นักแสดงสาว ' หยาดทิพย์ ราชปาล ' เผยเรื่องราวอันน่าเศร้าและช็อกใจเกี่ยวกับสาเหตุการ เสียชีวิต ของคุณพ่อ สุรินทร์ ราชปาล ซึ่งเริ่มต้นจากแผลเล็กๆ ที่เกิดจากการถูกสัตว์กัดขณะพักผ่อนที่บ้านพักต่างจังหวัด แผลดังกล่าวได้ลุกลามอย่างรวดเร็วจนนำไปสู่ภาวะ ติดเชื้อในกระแสเลือด อย่างรุนแรง แม้จะได้รับการผ่าตัดถึงสามครั้งเพื่อเลาะเนื้อเยื่อที่ตายแล้วออก แต่สุดท้ายคุณพ่อก็ไม่สามารถต้านทานอาการป่วยได้ และจากไปอย่างสงบในวันสงกรานต์ที่ 15 เมษายน 2569 ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัวและคนที่รัก หยาดทิพย์เล่าถึงจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์อันน่าสลดใจนี้ว่า คุณพ่อเริ่มมีอาการผิดปกติหลังจากถูกสัตว์บางชนิดกัดที่เท้าเพียงคืนเดียว อาการเริ่มจากการอาเจียนและไม่สามารถเดินได้ ทำให้ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลศิริราชทันที ผลการตรวจพบว่าคุณพ่อ ติดเชื้อในกระแสเลือด อย่างรุนแรง ซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายถึงชีวิต แพทย์จึงต้องทำการผ่าตัดฉุกเฉินเพื่อเลาะเนื้อเยื่อที่ตายแล้วออกถึงสามครั้งในช่วงแรก อาการของคุณพ่อดูเหมือนจะดีขึ้น สามารถพูดคุยและยิ้มแย้มได้ตามปกติ ทำให้ครอบครัวมีความหวังว่าจะสามารถดูแลท่านได้แม้จะต้องนั่งวีลแชร์ในอนาคต แต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลก เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นหลายจุด ร่างกายของคุณพ่อทรุดลงอย่างรวดเร็วและไม่สามารถฟื้นตัวได้อีกต่อไป จนกระทั่งจากไปอย่างสงบในที่สุด หยาดทิพย์ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของเธอ และครอบครัว ความน่าสงสัยที่เกิดขึ้นในหมู่คนทั่วไปเกี่ยวกับเหตุผลที่งานศพของคุณพ่อสุรินทร์จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายและไม่มีการปรากฏตัวของบุคคลในวงการ บันเทิง หรือสื่อมวลชนนั้น หยาดทิพย์ได้ชี้แจงว่า เป็นความประสงค์สุดท้ายของคุณพ่อที่ต้องการให้จัดงานศพแบบเรียบง่ายที่สุด เนื่องจากท่านเป็นห่วงความรู้สึกของคุณแม่และไม่อยากให้มีพิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อน ในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่คุณพ่อจะจากไป หยาดทิพย์และพี่ชายได้มีโอกาสบอกลาท่าน โดยบอกให้ท่านหลับให้สบายและไม่ต้องเป็นห่วงใคร หลังจากนี้ครอบครัวเตรียมที่จะทำพิธีลอยอังคารเพื่อส่งคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้าย หยาดทิพย์กล่าวด้วยความอาลัยว่า แม้ว่าบ้านจะเต็มไปด้วยความเงียบเหงา แต่ความเข้มแข็งของคุณแม่และความสดใสของเธอคือพลังที่ทำให้เธอสามารถก้าวผ่านความโศกเศร้าครั้งใหญ่ในชีวิตนี้ไปได้ ทีมข่าวขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวราชปาล และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยดี การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักย่อมนำมาซึ่งความเศร้าโศก แต่ความทรงจำและความรักที่เหลืออยู่จะยังคงอยู่ตลอดไป เรื่องราวของคุณพ่อสุรินทร์เป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ทุกคนระมัดระวังดูแลสุขภาพและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงได้ การป้องกันไว้ดีกว่าแก้เป็นสิ่งที่ควรตระหนักเสม.
