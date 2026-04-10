เปิดศึก AI ทำนายราคาทองคำปี 2026: ค่ายไหนแม่นยำที่สุด?

Siam Blockchain ทดสอบ 4 AI ชั้นนำ ทำนายราคาทองคำปี 2026 ท่ามกลางความผันผวนของตลาดและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เป็นอย่างไร? ค่ายไหนวิเคราะห์ได้แม่นยำที่สุด?
เปิดผลทดสอบ 4 แชตบอต AI ค่ายยักษ์ใหญ่เพื่อทำนาย ราคาทองคำ ปี 2026 ท่ามกลางสถานการณ์ที่ ราคาทองคำ ปัจจุบันกำลังพุ่งทะยานเข้าใกล้แนวต้านสำคัญทางจิตวิทยาที่ระดับ 5,000 ดอลลาร์ ผลการวิเคราะห์จากระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ชั้นนำ 4 ค่ายต่างประสานเสียงเป็นเอกฉันท์ว่าตลาดทองคำมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น โดยคาดการณ์เป้าหมายราคาในช่วงระหว่าง 5,000 ถึง 5,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนแนวโน้มนี้ได้แก่ การที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED) มีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในช่วงเวลาดังกล่าว
และแรงซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องจากธนาคารกลางทั่วโลก ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำอย่างต่อเนื่อง\จากการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด พบว่า โมเดล Claude ได้รับการยกย่องว่าเป็น AI ที่ให้คำตอบที่น่าเชื่อถือและมีความสมดุลมากที่สุดในการทำนายราคาทองคำในปี 2026 โดยโมเดลนี้ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงขาลงควบคู่ไปด้วย ทำให้การคาดการณ์มีความรอบด้านและน่าเชื่อถือมากขึ้น นอกจากนี้ ผลการทำนายของ Claude ยังสอดคล้องกับเป้าหมายราคาที่สถาบันการเงินระดับโลกอย่าง J.P. Morgan และ Goldman Sachs ได้ประเมินไว้ก่อนหน้านี้อย่างใกล้เคียง ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของโมเดลนี้ ณ วันที่ 10 เมษายน 2026 ราคาทองคำในตลาดโลกได้ยืนหยัดอยู่เหนือระดับ 4,775.5 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับราคาที่ไม่ธรรมดาอย่างยิ่ง หากเทียบกับช่วงต้นปี 2025 ที่ราคายังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นการฟื้นตัว หลังจากที่เคยร่วงลงมาแตะระดับต่ำกว่า 3,000 ดอลลาร์ การที่ราคาทองคำสามารถทะยานขึ้นมาได้ถึงจุดนี้ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งปีครึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่งกว่าปัจจัยเก็งกำไรระยะสั้นที่เข้ามาสนับสนุนตลาด\สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ ราคาทองคำเคยพุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดตลอดกาลที่ระดับ 5,589 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2026 ก่อนที่จะมีการปรับฐานลงมา ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องยืนยันว่า ระดับราคา 5,000 ดอลลาร์ ไม่ใช่เพียงแค่เป้าหมายในอนาคตอีกต่อไป แต่เป็นระดับที่ตลาดเคยสัมผัสมาแล้วในปีนี้ ประเด็นสำคัญที่นักลงทุนกำลังให้ความสนใจและถกเถียงกันอย่างกว้างขวางคือ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 ว่าจะยังคงเดินหน้าขึ้นต่อไป หรือจะถึงเวลาที่ตลาดต้องเผชิญกับการปรับตัวลดลง เพื่อหาคำตอบและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การตัดสินใจลงทุน ทีมงาน Siam Blockchain จึงได้นำชุดข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่เหมือนกันไปป้อนให้ AI จากสี่ค่ายยักษ์ใหญ่ เพื่อทำการวิเคราะห์และคาดการณ์ถึงแนวโน้มของราคาทองคำในอนาคตอันใกล้นี้ โดยหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในการวางแผนกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์\วิธีการทดสอบ AI ในการทำนายราคาทองคำ เราได้กำหนดคำสั่งให้ AI วิเคราะห์และทำนายราคาทองคำในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม โดยอ้างอิงจากข้อมูลราคาทองคำปัจจุบันที่ 4,775 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาที่ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ FED สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อ การที่ FED อยู่ในช่วงวัฏจักรการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และความตึงเครียดระหว่างจีนและไต้หวันที่ยังคงอยู่ในระดับสูง พร้อมทั้งให้ AI ประเมินราคาเป้าหมาย กรอบการเคลื่อนไหวของราคา และอธิบายเหตุผลประกอบอย่างละเอียด AI ทั้งสี่ค่ายที่เข้าร่วมการทดสอบครั้งนี้ได้แก่ ChatGPT (โมเดล GPT-5.1), Claude (โมเดล Opus 4), Gemini 3 pro และ Grok ซึ่งทั้งหมดเป็นโมเดลเวอร์ชันล่าสุดของแต่ละค่ายในช่วงเวลาที่ทำการทดสอบ ChatGPT (GPT-5.1) ทำนายราคาทองคำ โดยมองว่าตลาดมีแนวโน้มเป็นกระทิง (Bullish) และตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ 5,100 ดอลลาร
