เปิดศักราชใหม่แห่งความหรูหรา “The Legacy Phuket” ลงเสาเอก ปักหมุดโครงการมิกซ์ยูสสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ บางเทา-เชิงทะเล

การลงเสาเอกอย่างเป็นทางการของโครงการ The Legacy Phuket ตอกย้ำความมุ่งมั่นของกลุ่มทุนอิสสระและพานิชชีวะ ในการยกระดับมาตรฐานโครงการลักชัวรี่บนเกาะภูเก็ต สู่การเป็นแลนด์มาร์คใหม่แห่งการอยู่อาศัยและลงทุนที่ผสมผสานความหรูหรา เข้ากับศักยภาพเชิงพาณิชย์อย่างลงตัว
การก่อสร้างโครงการ The Legacy Phuket ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว ผ่านพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในการ ลงเสาเอก ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้พัฒนา ในการยกระดับมาตรฐานโครงการ อสังหาริมทรัพย์ ระดับลักชัวรี่ในจังหวัด ภูเก็ต ให้ก้าวไปอีกขั้น
การรวมตัวของแกนนำสำคัญจากตระกูลอิสระ และตระกูลพานิชชีวะ ในพิธีนี้ ไม่เพียงแต่เป็นภาพเชิงสัญลักษณ์ที่ทรงพลัง แต่ยังบ่งบอกถึง “พันธมิตรทางทุน” และ “วิสัยทัศน์อันกว้างไกล” ที่มุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างสรรค์สินทรัพย์ระยะยาวที่มีมูลค่าสูง บนตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงมีช่องว่างสำหรับโครงการคุณภาพเยี่ยม ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มองหาความพิเศษและความแตกต่าง
โครงการ The Legacy Phuket นี้ ได้รับการวางผังและออกแบบให้เป็น “มิกซ์ยูส (Mixed-use)” อย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมพื้นที่บนทำเลทองของบางเทา-เชิงทะเล ซึ่งนับเป็นหนึ่งในโซนที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นที่นิยมสูงสุดของจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน การเลือกพัฒนาโครงการในรูปแบบผสมผสานนี้ มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการอยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการเปิดมิติใหม่ของการ “ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” ควบคู่กันไป ซึ่งเป็นเทรนด์สำคัญที่กำลังมาแรงในวงการอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเช่นภูเก็ต ที่มีความต้องการหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โครงการแห่งนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้ชีวิต การพักผ่อน และการดำเนินธุรกิจได้อย่างลงตัว สร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่ครบครันให้กับผู้ที่มาเยือนและผู้ที่อยู่อาศัย
ในเฟสแรกของการเปิดตัว โครงการ The Legacy Phuket ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หลัก 2 ประเภทที่เน้นจุดขายด้าน “ความหายาก” และ “เอกลักษณ์เฉพาะตัว” เป็นสำคัญ โปรดักต์แรกคือ “พูลวิลล่าติดลากูน” ซึ่งมีจำนวนจำกัดเพียง 16 ยูนิตเท่านั้น แต่ละยูนิตออกแบบให้มีขนาดตั้งแต่ 3 ถึง 6 ห้องนอน พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวในทุกหลัง มอบพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางสูงสุดถึง 1,000 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 43.8 ล้านบาท ไปจนถึง 182 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงความหรูหรา ความเป็นส่วนตัว และความพิเศษของทำเลที่ติดกับลากูนอันงดงาม ถัดมาคืออาคารพาณิชย์แบบ 3 ชั้น จำนวน 14 ยูนิต ตั้งอยู่บนถนนหลักที่มีความกว้างถึง 20 เมตร ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานแบบ Multi-function สามารถปรับเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย ร้านค้า หรือสำนักงานได้ตามความต้องการของผู้เป็นเจ้าของ ราคาเริ่มต้นสำหรับอาคารพาณิชย์นี้อยู่ที่ 39.8 ล้านบาท ไปจนถึง 72.8 ล้านบาท
โครงการทั้งสองประเภทนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิดที่จะมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตและธุรกิจที่เหนือระดับ ผสมผสานความสะดวกสบาย ความหรูหรา และศักยภาพในการลงทุนอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อสร้างนิยามใหม่ให้กับความเป็น “The New Legacy” ที่ภูเก็ต
