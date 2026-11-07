เปิดผลรางวัลโนเบลปี 2026: 10 ผู้ชนะจาก 7 ประเทศใน 5 สาขา
ประกาศผลรางวัลโนเบลปี 2026 มอบให้ 10 คนจาก 7 ประเทศ รวมผู้หญิง 2 คน ใน 5 สาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ วรรณกรรม เศรษฐศาสตร์ เคมี และสาขาสันติภาพ พร้อมรายละเอียดผู้ชนะแต่ละสาขา
รางวัลโนเบล ประจำ ปี 2026 ได้ประกาศชื่อผู้รับรางวัลทั้งหมด 10 คน จาก 7 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เบลเยียม ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น แคนาดา และแอฟริกาใต้ โดยแบ่งเป็นชาย 8 คน และหญิง 2 คน การมอบรางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูผู้ที่สร้างสันติภาพและความก้าวหน้าให้กับโลก ตามเจตนารมณ์ของ อัลเฟรด โนเบล ที่ได้ทำพินัยกรรมจัดตั้งมูลนิธิเพื่อนำกำไรมาสร้างเงินรางวัลใน 5 สาขา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ สรีรวิทยาหรือการแพทย์ วรรณกรรม และสันติภาพ
ฟิสิกส์ค้นหานิวตรินอจากอวกาศด้วยน้ำแข็ง
สาขาฟิสิกส์ปี 2026 มอบให้แก่ผลงานที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 ซึ่งเสนอแนวคิดการใช้น้ำแข็งใต้ผิวดินบริเวณขั้วโลกใต้เพื่อตรวจจับนิวตรินอจากอวกาศ โดยมีการติดตั้งเครื่องตรวจจับแสงวาบที่เกิดจากอนุภาคนิวตรอนชนกับนิวเคลียสของอะตอมจำนวนมากกว่า 5,000 ตัว กระจายอยู่ในน้ำแข็งแอนตาร์กติก และเริ่มทำงานเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011Also readจับแก๊งเสี่ยเล็กฮุบป่าหาดฟรีดอม ภูเก็ต หลอกขายกว่า 20 ล้านบาท
นักประพันธ์และกวีนอกวงการวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกันเขียนเกี่ยวกับผลงานนี้ โดยเน้นความหลงใหลในวรรณกรรมคลาสสิก เช่น เรื่องราวของ เฮอคิวลิส แต่ได้เสนอในรูปแบบวรรณกรรมร้อยกรองร่วมสมัย โดยเปลี่ยนบทบาทของ เฮอคิวลิส ให้เป็นตัวร้ายในการต่อสู้กับยักษ์แดงมีปีก เจอรีออน (Geryon) ซึ่งสะท้อนถึงความละเอียดอ่อนในการตีความผลงานทางวิทยาศาสตร์ผ่านเลนส์ของนักเขียนรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม
เศรษฐศาสตร์เปลี่ยนมุมมองรัฐบาลโลก
รางวัลสาขาเศรษฐศาสตร์มอบให้แก่สองผู้ได้รับรางวัลที่พัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคแนวใหม่ เรียกว่า New Kenysian model ซึ่งเปลี่ยนวิธีคิดของรัฐบาลทั่วโลก โดยพิสูจน์ว่าเศรษฐกิจภาพรวมจะมั่นคงต้องเข้าใจการตัดสินใจของคนทั่วไประดับจุลภาค เช่น แผนการใช้เงินของครัวเรือนหรือการตั้งราคาของร้านค้า
แนวทางนี้เรียกว่า bottom-up หรือจากล่างขึ้นบน ซึ่งอิงจากการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต เป็นรากฐานสำคัญที่ส่งผลต่อนโยบายการเงินและการคลังของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเน้นที่พฤติกรรมรายบุคคลแทนการมองภาพรวมเพียงอย่างเดียว
สาขาอื่น ๆ และผลกระทบระดับนานาชาติ
นอกจากสาขาฟิสิกส์และเศรษฐศาสตร์แล้ว การมอบรางวัลโนเบลปี 2026 ยังครอบคลุมสาขาเคมีและสาขาสันติภาพ โดยผู้รับรางวัลทุกคนได้รับการคัดเลือกจากความยอดเยี่ยมต่อมนุษยชาติในปีนั้น การกระจายตัวของผู้ชนะจาก 7 ประเทศสะท้อนถึงการทำงานร่วมกันข้ามพรมแดนทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
ผลงานที่โดดเด่นอย่างการตรวจจับอนุภาคใต้พื้นโลกและโมเดลเศรษฐกิจที่เริ่มจากพฤติกรรมบุคคล จะยังคงมีผลกระทบนานาชาติต่อไป ทั้งในด้านการวิจัยทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์และการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
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