เปิดดวง 3 ราศีสุดเฮง การเงินปัง! หมอไก่ พ.พาทินี ฟันธงช่วงนี้ฟ้าเป็นใจ

หมอไก่ พ.พาทินี เผยดวงชะตา 12 ราศี ประจำสัปดาห์วันที่ 21-27 กันยายน 2568 พร้อมแนะเคล็ดลับเสริมดวง การงาน การเงิน ความรัก เช็กเลย!
ในช่วงวันที่ 21-27 กันยายน 2568 หมอไก่ พ.
พาทินี ได้เปิดเผยดวงชะตาของแต่ละราศี โดยเน้นย้ำถึงสถานการณ์ทางการเงิน การงาน และความรัก เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเสริมสร้างสิริมงคล ราศีเมษในช่วงนี้การงานอาจต้องเผชิญกับความเหน็ดเหนื่อย แต่การเงินยังคงไหลเวียนได้ดี ควรทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์เพื่อเสริมดวง ส่วนความรักควรดูแลความรู้สึกของกันและกันให้ดี\ราศีพฤษภได้รับอานิสงส์จากอุปสรรคที่กำลังคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี มีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ และดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเงินได้เงิน คิดทองได้ทอง ส่วนเรื่องความรักอาจต้องจัดสรรเวลาให้คนรักมากขึ้น ราศีเมถุนการงานกำลังก้าวหน้าอย่างมั่นคง การเงินดีแต่ควรระมัดระวังการใช้จ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา และความรักยังคงมั่นคงและเป็นกำลังใจให้กันและกัน นอกจากนี้ราศีกรกฎจะมีการงานที่ดี ทั้งงานประจำ ธุรกิจส่วนตัว หรือฟรีแลนซ์ ก็ประสบความสำเร็จ และการเงินอยู่ในช่วงที่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดี ส่วนความรักอาจต้องแบ่งเวลาให้คนรักมากขึ้น ราศีสิงห์มีโอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีรายได้จากหลายช่องทาง ควรระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์กับผู้อื่น ส่วนคนมีคู่มีเกณฑ์เจอเรื่องท้าทายจิตใจ\สำหรับราศีกันย์ ดวงชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ควรทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมดวงการเงิน และมีโอกาสรับทรัพย์ก้อนโต ส่วนความรักมั่นคงดี ราศีตุลการงานมีโอกาสเจริญก้าวหน้า แต่รายจ่ายก็มากเช่นกัน ควรบริหารจัดการการเงินให้ดี ส่วนความรักจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ราศีพิจิกแม้ภายนอกจะดูดี แต่ภายในอาจมีเรื่องให้กังวลใจ ควรทำบุญบริจาคโลงศพเพื่อแก้เคล็ด และมีโอกาสได้รับทรัพย์จากน้ำพักน้ำแรง ส่วนความรักอาจมีเรื่องให้ขุ่นข้องหมองใจบ้าง ราศีธนูการงานรุ่งโรจน์ มีโอกาสโดดเด่นในสายตาผู้อื่น และการเงินดีตามไปด้วย ส่วนความรักมั่นคงแข็งแกร่ง ราศีมังกรต้องเผชิญความเหน็ดเหนื่อยก่อนประสบความสำเร็จ การเงินต้องรัดเข็มขัดเพราะมีรายจ่ายมาก และความรักอาจมีอะไรซ่อนอยู่ภายใน ราศี กุมภ์ ดวงดี ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ การเงินมีโอกาสได้เงินก้อนโต ส่วนความรักต้องระวังเรื่องมือที่สาม และสุดท้าย ราศีมีน การงานโดดเด่น การเงินดี มีรายได้หลายช่องทาง และความรักมั่นคงเกินร้อ
ดวง ราศี หมอไก่ พ.พาทินี การเงิน การงาน ความรัก
