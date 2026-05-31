เปิดตัวแผนขยายสาขาโยเกิร์ตถึง 50 สาขาในปีนี้ พร้อมอัพเดตสุขภาพไทรอยด์ของผู้ก่อตั้ง

บริษัทโยเกิร์ตไทยขยายสาขาแฟรนไชส์กว่า 20 สาขาภายในสองเดือน พร้อมเป้าหมายเพิ่มเป็น 50 สาขาภายในสิ้นปี แถมผู้ก่อตั้งเปิดเผยอาการไทรอยด์ที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มและวิธีจัดการสุขภาพเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
หลังจากเปิดให้บริการเพียงสองเดือน บริษัทสตาร์ทอัปด้านเครื่องดื่ม โยเกิร์ต ของเราได้ทำการ ขยายสาขา ไปแล้วกว่า 20 สาขาเต็มประเทศ ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายอย่างมาก ช่วงแรกเรามีเป้าหมายเพียงเพื่อให้ผู้บริโภคได้ลิ้มรส โยเกิร์ต คุณภาพดีในราคาเข้าถึงได้ง่าย จึงตั้งร้านแรกที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยเน้นการให้บริการรวดเร็วและบรรยากาศเป็นมิตร ความสำเร็จของสาขาแรกทำให้เราได้รับคำชมและความไว้วางใจจากลูกค้าที่ให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทีมผู้ก่อตั้งตัดสินใจเปิดตัวระบบแฟรนไชส์อย่างเป็นทางการทันทีภายในเดือนเดียวกัน การเพิ่มสาขาแบบแฟรนไชส์ทำให้เราสามารถขยายเครือข่ายไปยังหลายจังหวัดได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันเรามีสาขาแฟรนไชส์ประมาณ 20 สาขา และกำลังเตรียมเปิดสาขาใหม่ในโครงการฟิวเจอร์ปาร์คในเร็ว ๆ นี้ ในแถลงข่าวล่าสุด ผู้ก่อตั้งได้เปิดเผยแผนการขยายธุรกิจให้ถึง 50 สาขาภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งเป็นภาพรวมที่ท้าทายแต่เชื่อมั่นว่าจะสำเร็จได้ ด้วยการประเมินจากผลตอบรับของลูกค้าและยอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เราได้ตั้งเป้าหมายให้ราคาขายคงที่ ไม่ปรับขึ้น เพื่อตอบแทนลูกค้าที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การ ขยายสาขา เป็นไปอย่างราบรื่น เรากำลังมองหาพันธมิตรแฟรนไชส์จำนวน 2‑3 คน ที่พร้อมร่วมมือและช่วยกันพัฒนาแบรนด์ให้เติบโตไปสู่ความสำเร็จในระดับประเทศ การทำงานร่วมกันแบบโคลนนิ่งนี้จะช่วยกระจายภาระงานและเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ก่อตั้งยังได้เปิดเผยเกี่ยวกับสุขภาพส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการทำงานและการดำเนินธุรกิจของเธอ โดยเธอเป็นผู้ป่วยโรคไทรอยด์ที่เคยมีน้ำหนักตัวน้อยและต้องใช้ยาควบคุมระดับฮอร์โมนอย่างต่อเนื่อง การใช้ยาที่เพิ่มระดับไทรอยด์ทำให้เธอมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 4‑5 กิโลกรัมในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ทำให้ผิวหน้าและแก้มดูบวมน้ำบ้าง แม้ว่าอาการนี้ไม่ได้มาจากการรับประทานอาหารมากเกินไป แต่เป็นผลมาจากการสะสมของของเหลวในร่างกาย การลืมรับประทานยาตามกำหนดเวลาจึงอาจทำให้ระดับฮอร์โมนผันผวนและต้องเริ่มกระบวนการปรับสภาพใหม่อีกครั้ง ผู้ก่อตั้งจึงใส่ใจในการบริหารจัดการสุขภาพของตนอย่างเคร่งครัด ทั้งการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ การควบคุมอาหาร และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายพร้อมรับความท้าทายของการขยายธุรกิจและการสื่อสารต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะทำให้ โยเกิร์ต ของเราเป็นเครื่องดื่มสุขภาพที่คนไทยทุกคนเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย บริษัทจึงขอขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนมาตลอด รวมถึงผู้ที่กำลังสนใจร่วมเป็นแฟรนไชส์กับเรา เราหวังว่าการ ขยายสาขา ให้ถึง 50 สาขาในปีนี้จะเป็นก้าวสำคัญสู่การเป็นแบรนด์ระดับชาติที่คนไทยทุกคนรู้จักและภาคภูมิใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเร.
