เปิดตัวผู้ต้องสงสัยเหตุกราดยิงทำเนียบขาว: อดีตครูและนักพัฒนาเกม

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เปิดเผยตัวผู้ต้องสงสัยเหตุกราดยิงในงานเลี้ยงรับรองสื่อมวลชนประจำทำเนียบขาว พบเป็นชายวัย 31 ปี มีประวัติเป็นครูพิเศษและนักพัฒนาเกม เหตุการณ์ทำเจ้าหน้าที่อารักขาบาดเจ็บ 1 นาย ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปลอดภัย
ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในงานเลี้ยงรับรองสื่อมวลชนประจำ ทำเนียบขาว เมื่อคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของ สหรัฐอเมริกา ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัย ซึ่งถูกระบุชื่อคือ โคล โทมัส อัลเลน อายุ 31 ปี ชาวเมืองทอร์แรนซ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย จากการตรวจสอบประวัติพบว่าอัลเลนเคยมีอาชีพเป็นครูพิเศษและนักพัฒนาเกม โดยข้อมูลจากแหล่งสาธารณะระบุว่าเขาเคยทำงานให้กับสถาบันกวดวิชาชื่อดัง และได้รับการยกย่องให้เป็นครูยอดเยี่ยมเมื่อปลายปี 2567 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ อัลเลนยังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย (California Institute of Technology) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก และยังศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อีกด้วย ที่น่าสนใจคือ อัลเลนยังมีผลงานในการพัฒนาเกมอิสระ ซึ่งเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความสนใจในด้านเทคโนโลยี เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่โรงแรมวอชิงตัน ฮิลตัน ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองสื่อมวลชน ตำรวจนครบาลกรุงวอชิงตันได้ให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องสงสัยน่าจะเป็นแขกของโรงแรม และได้เข้าพักที่โรงแรมก่อนที่จะลงมือก่อเหตุ เจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบห้องพักของผู้ต้องสงสัยเพื่อรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมอย่างละเอียด จากรายงานเบื้องต้นพบว่า อัลเลนมีอาวุธหลายชนิด และได้พุ่งเข้าหาจุดตรวจของเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัย ก่อนที่จะเกิดการปะทะกันและมีการยิงเกิดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งนัด ส่งผลให้เจ้าหน้าที่อารักขาคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา อย่างไรก็ตาม อาการของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวไม่ร้ายแรงและอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย นอกจากนี้ จากการตรวจสอบบันทึกการเลือกตั้งพบว่า อัลเลนเคยบริจาคเงินจำนวน 25 ดอลลาร์ให้กับแคมเปญหาเสียงของ คามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนตุลาคม 2567 ซึ่งประเด็นนี้กำลังถูกนำมาพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อสืบสวนหาแรงจูงใจทางการเมืองที่อาจเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ นายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตัน มูเรียล เบาเซอร์ ได้แสดงความเชื่อมั่นว่า อัลเลนลงมือทำเพียงคนเดียว และยังไม่มีหลักฐานใดๆ ที่บ่งชี้ว่ามีผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมในขณะนี้ ผู้ต้องสงสัยกำลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลท้องถิ่นเนื่องจากได้รับบาดเจ็บระหว่างการจับกุม และจะถูกดำเนินคดีอย่างน้อยสองข้อหาหนักโดยอัยการสหรัฐฯ คาช พาเทล ผู้อำนวยการ FBI ได้เรียกร้องให้ประชาชนทั่วไปให้ความร่วมมือโดยการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ เพื่อช่วยในการสรุปสำนวนคดีและนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา และคณะรัฐมนตรีอยู่ภายในงานเลี้ยงรับรองสื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่อารักขาได้ทำการอพยพผู้นำประเทศและคณะรัฐมนตรีออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน โชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทรัมป์ได้เปิดเผยภายหลังว่า ในตอนแรกเขาเข้าใจว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเพียงเสียงถาดอาหารตก แต่ต่อมาก็ได้รับการแจ้งเตือนและถูกอพยพออกจากพื้นที่ทันที เขายังได้กล่าวถึงเจ้าหน้าที่อารักขาที่ได้รับบาดเจ็บว่าถูกยิงในระยะใกล้ แต่รอดชีวิตมาได้เนื่องจากสวมเสื้อเกราะกันกระสุน พร้อมทั้งย้ำว่าตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง แม้ว่าเหตุการณ์จะสร้างความตื่นตระหนกในช่วงเวลาสั้นๆ แต่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และทรัมป์ยังได้กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวกลับสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันให้กับผู้ที่อยู่ในงาน และยืนยันว่าการจัดงานครั้งต่อไปจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้.
United States Latest News, United States Headlines
