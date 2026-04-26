Head Topics

เปิดตัวผู้ต้องสงสัยเหตุกราดยิงทำเนียบขาว: อดีตครูและนักพัฒนาเกม

ข่าวต่างประเทศ News

เปิดตัวผู้ต้องสงสัยเหตุกราดยิงทำเนียบขาว: อดีตครูและนักพัฒนาเกม
สหรัฐอเมริกาทำเนียบขาวกราดยิง
📆4/26/2026 7:14 AM
📰ThaiPBS
156 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 83% · Publisher: 51%

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เปิดเผยตัวผู้ต้องสงสัยเหตุกราดยิงในงานเลี้ยงรับรองสื่อมวลชนประจำทำเนียบขาว พบเป็นชายวัย 31 ปี มีประวัติเป็นครูพิเศษและนักพัฒนาเกม เหตุการณ์ทำเจ้าหน้าที่อารักขาบาดเจ็บ 1 นาย ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปลอดภัย

ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในงานเลี้ยงรับรองสื่อมวลชนประจำ ทำเนียบขาว เมื่อคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของ สหรัฐอเมริกา ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัย ซึ่งถูกระบุชื่อคือ โคล โทมัส อัลเลน อายุ 31 ปี ชาวเมืองทอร์แรนซ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย จากการตรวจสอบประวัติพบว่าอัลเลนเคยมีอาชีพเป็นครูพิเศษและนักพัฒนาเกม โดยข้อมูลจากแหล่งสาธารณะระบุว่าเขาเคยทำงานให้กับสถาบันกวดวิชาชื่อดัง และได้รับการยกย่องให้เป็นครูยอดเยี่ยมเมื่อปลายปี 2567 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ อัลเลนยังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย (California Institute of Technology) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก และยังศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อีกด้วย ที่น่าสนใจคือ อัลเลนยังมีผลงานในการพัฒนาเกมอิสระ ซึ่งเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความสนใจในด้านเทคโนโลยี เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่โรงแรมวอชิงตัน ฮิลตัน ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองสื่อมวลชน ตำรวจนครบาลกรุงวอชิงตันได้ให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องสงสัยน่าจะเป็นแขกของโรงแรม และได้เข้าพักที่โรงแรมก่อนที่จะลงมือก่อเหตุ เจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบห้องพักของผู้ต้องสงสัยเพื่อรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมอย่างละเอียด จากรายงานเบื้องต้นพบว่า อัลเลนมีอาวุธหลายชนิด และได้พุ่งเข้าหาจุดตรวจของเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัย ก่อนที่จะเกิดการปะทะกันและมีการยิงเกิดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งนัด ส่งผลให้เจ้าหน้าที่อารักขาคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา อย่างไรก็ตาม อาการของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวไม่ร้ายแรงและอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย นอกจากนี้ จากการตรวจสอบบันทึกการเลือกตั้งพบว่า อัลเลนเคยบริจาคเงินจำนวน 25 ดอลลาร์ให้กับแคมเปญหาเสียงของ คามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนตุลาคม 2567 ซึ่งประเด็นนี้กำลังถูกนำมาพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อสืบสวนหาแรงจูงใจทางการเมืองที่อาจเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ นายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตัน มูเรียล เบาเซอร์ ได้แสดงความเชื่อมั่นว่า อัลเลนลงมือทำเพียงคนเดียว และยังไม่มีหลักฐานใดๆ ที่บ่งชี้ว่ามีผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมในขณะนี้ ผู้ต้องสงสัยกำลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลท้องถิ่นเนื่องจากได้รับบาดเจ็บระหว่างการจับกุม และจะถูกดำเนินคดีอย่างน้อยสองข้อหาหนักโดยอัยการสหรัฐฯ คาช พาเทล ผู้อำนวยการ FBI ได้เรียกร้องให้ประชาชนทั่วไปให้ความร่วมมือโดยการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ เพื่อช่วยในการสรุปสำนวนคดีและนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา และคณะรัฐมนตรีอยู่ภายในงานเลี้ยงรับรองสื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่อารักขาได้ทำการอพยพผู้นำประเทศและคณะรัฐมนตรีออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน โชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทรัมป์ได้เปิดเผยภายหลังว่า ในตอนแรกเขาเข้าใจว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเพียงเสียงถาดอาหารตก แต่ต่อมาก็ได้รับการแจ้งเตือนและถูกอพยพออกจากพื้นที่ทันที เขายังได้กล่าวถึงเจ้าหน้าที่อารักขาที่ได้รับบาดเจ็บว่าถูกยิงในระยะใกล้ แต่รอดชีวิตมาได้เนื่องจากสวมเสื้อเกราะกันกระสุน พร้อมทั้งย้ำว่าตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง แม้ว่าเหตุการณ์จะสร้างความตื่นตระหนกในช่วงเวลาสั้นๆ แต่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และทรัมป์ยังได้กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวกลับสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันให้กับผู้ที่อยู่ในงาน และยืนยันว่าการจัดงานครั้งต่อไปจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้.

ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในงานเลี้ยงรับรองสื่อมวลชนประจำทำเนียบขาวเมื่อคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัย ซึ่งถูกระบุชื่อคือ โคล โทมัส อัลเลน อายุ 31 ปี ชาวเมืองทอร์แรนซ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย จากการตรวจสอบประวัติพบว่าอัลเลนเคยมีอาชีพเป็นครูพิเศษและนักพัฒนาเกม โดยข้อมูลจากแหล่งสาธารณะระบุว่าเขาเคยทำงานให้กับสถาบันกวดวิชาชื่อดัง และได้รับการยกย่องให้เป็นครูยอดเยี่ยมเมื่อปลายปี 2567 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ อัลเลนยังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย (California Institute of Technology) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก และยังศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อีกด้วย ที่น่าสนใจคือ อัลเลนยังมีผลงานในการพัฒนาเกมอิสระ ซึ่งเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความสนใจในด้านเทคโนโลยี เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่โรงแรมวอชิงตัน ฮิลตัน ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองสื่อมวลชน ตำรวจนครบาลกรุงวอชิงตันได้ให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องสงสัยน่าจะเป็นแขกของโรงแรม และได้เข้าพักที่โรงแรมก่อนที่จะลงมือก่อเหตุ เจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบห้องพักของผู้ต้องสงสัยเพื่อรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมอย่างละเอียด จากรายงานเบื้องต้นพบว่า อัลเลนมีอาวุธหลายชนิด และได้พุ่งเข้าหาจุดตรวจของเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัย ก่อนที่จะเกิดการปะทะกันและมีการยิงเกิดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งนัด ส่งผลให้เจ้าหน้าที่อารักขาคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา อย่างไรก็ตาม อาการของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวไม่ร้ายแรงและอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย นอกจากนี้ จากการตรวจสอบบันทึกการเลือกตั้งพบว่า อัลเลนเคยบริจาคเงินจำนวน 25 ดอลลาร์ให้กับแคมเปญหาเสียงของ คามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนตุลาคม 2567 ซึ่งประเด็นนี้กำลังถูกนำมาพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อสืบสวนหาแรงจูงใจทางการเมืองที่อาจเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ นายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตัน มูเรียล เบาเซอร์ ได้แสดงความเชื่อมั่นว่า อัลเลนลงมือทำเพียงคนเดียว และยังไม่มีหลักฐานใดๆ ที่บ่งชี้ว่ามีผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมในขณะนี้ ผู้ต้องสงสัยกำลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลท้องถิ่นเนื่องจากได้รับบาดเจ็บระหว่างการจับกุม และจะถูกดำเนินคดีอย่างน้อยสองข้อหาหนักโดยอัยการสหรัฐฯ คาช พาเทล ผู้อำนวยการ FBI ได้เรียกร้องให้ประชาชนทั่วไปให้ความร่วมมือโดยการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ เพื่อช่วยในการสรุปสำนวนคดีและนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และคณะรัฐมนตรีอยู่ภายในงานเลี้ยงรับรองสื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่อารักขาได้ทำการอพยพผู้นำประเทศและคณะรัฐมนตรีออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน โชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทรัมป์ได้เปิดเผยภายหลังว่า ในตอนแรกเขาเข้าใจว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเพียงเสียงถาดอาหารตก แต่ต่อมาก็ได้รับการแจ้งเตือนและถูกอพยพออกจากพื้นที่ทันที เขายังได้กล่าวถึงเจ้าหน้าที่อารักขาที่ได้รับบาดเจ็บว่าถูกยิงในระยะใกล้ แต่รอดชีวิตมาได้เนื่องจากสวมเสื้อเกราะกันกระสุน พร้อมทั้งย้ำว่าตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง แม้ว่าเหตุการณ์จะสร้างความตื่นตระหนกในช่วงเวลาสั้นๆ แต่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และทรัมป์ยังได้กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวกลับสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันให้กับผู้ที่อยู่ในงาน และยืนยันว่าการจัดงานครั้งต่อไปจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ThaiPBS /  🏆 52. in TH

สหรัฐอเมริกา ทำเนียบขาว กราดยิง โคล โทมัส อัลเลน โดนัลด์ ทรัมป์

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศ เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 6 แห่ง มีปริมาณเกินควบคุม เสี่ยงล้นกระทบพื้นที่ท้ายน้ำทั่วประเทศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศ เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 6 แห่ง มีปริมาณเกินควบคุม เสี่ยงล้นกระทบพื้นที่ท้ายน้ำทั่วประเทศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ แจ้งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน ในช่วงวันที่ 26-31 ส.ค. นอกจากนี้ ต้องเฝ้าระวังแหล่งน้ำและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำมากเกินเกณฑ์ควบคุม จำนวน 6 แห่ง TheStandardNews
Read more »

ตรวจผลหวยลาวล่าสุด หวยลาวงวด 31 สิงหาคม 2565ตรวจผลหวยลาวล่าสุด หวยลาวงวด 31 สิงหาคม 2565✅ตรวจผลหวยลาวล่าสุด หวยลาวงวด 31 สิงหาคม 2565 ตรวจผลหวยลาวงวดล่าสุด ຫວຍລາວหรือหวยพัฒนาจะออกทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ สามารถตรวจสอบผลหวยลาว งวดประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ได้ที่นี่ iNNNews หวยลาว หวยลาววันนี้ หวยลาวพัฒนา ไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์
Read more »

เงินเฟ้อญี่ปุ่นพุ่งแรงสุดในรอบกว่า 31 ปีเงินเฟ้อญี่ปุ่นพุ่งแรงสุดในรอบกว่า 31 ปีเงินเฟ้อญี่ปุ่นพุ่งแรงสุดในรอบกว่า 31 ปี อาจกระทบนโยบายการเงิน BOJ ส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าสินค้าปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้างตั้งแต่ต้นทุนพลังงานไปจนถึงอาหาร เงินเฟ้อญี่ปุ่นพุ่งแรงสุดในรอบกว่า 31 ปี โดยกระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นรายงานในวันนี้…
Read more »

เช็กดวงชะตา! ดวงรายปักษ์ 16-31 ธ.ค.65 ใครรุ่งในเรื่องใด มีโชคมีลาภบ้างหรือไม่?เช็กดวงชะตา! ดวงรายปักษ์ 16-31 ธ.ค.65 ใครรุ่งในเรื่องใด มีโชคมีลาภบ้างหรือไม่?ดวงรายปักษ์ 16-31 ธันวาคม 2565 ซินแสเป็นหนึ่ง ประจำสัปดาห์กันหน่อย 16-31 ธันวาคมนี้ ใครรุ่งในเรื่องใด มีโชคมีลาภบ้างหรือไม่ หรือต้องระวังเรื่องอะไรบ้างตามเช็กกันด่วน ๆ
Read more »

Square Enix จดทะเบียนวันที่ 31 มกราคม เป็น Final Fantasy VII Day ฉลองการออกเกมต้นฉบับSquare Enix จดทะเบียนวันที่ 31 มกราคม เป็น Final Fantasy VII Day ฉลองการออกเกมต้นฉบับSquare Enix ประกาศจดทะเบียนวันที่ 31 มกราคม เป็นวัน Final Fantasy VII Day ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อฉลองการวางขายเกมครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม
Read more »

'วันงดสูบบุหรี่โลก' อันตรายจากควันบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงเกิดโรคร้ายอะไรได้บ้าง?'วันงดสูบบุหรี่โลก' อันตรายจากควันบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงเกิดโรคร้ายอะไรได้บ้าง?วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี อันตรายจากควันบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงเกิดโรคร้ายอะไรได้บ้าง?วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี องค์กรอนามัยโลก ได้กำหนดให้เป็น วันงดสูบบุหรี
Read more »



Render Time: 2026-04-26 10:14:55