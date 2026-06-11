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เปิดพื้นที่ POP-UP SHOP แสดงสินค้าคุณภาพที่ได้รับตรา T Mark มอบเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์ร่วมสร้างกระแส

Trade News

เปิดพื้นที่ POP-UP SHOP แสดงสินค้าคุณภาพที่ได้รับตรา T Mark มอบเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์ร่วมสร้างกระแส
Thailand Trust MarkPOP-UP SHOPเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์
📆6/11/2026 7:04 AM
📰thaipost
29 sec. here / 22 min. at publisher
📊News: 85% · Publisher: 51%

ณ ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM เปิดพื้นที่โชว์เคสสินค้าคุณภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) กว่า 30 รายการในรูปแบบ POP-UP SHOP พร้อมดึงเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์จากทั้งไทยและจีนร่วมสร้างกระแส คาดการณ์ขับเคลื่อนเม็ดเงินและสร้างมูลค่าทางการค้าให้กลุ่มสินค้าที่ได้รับตรา T Mark นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยวิสัยทัศน์เชิงลึกบนเวทีว่า การยกระดับแบรนด์ไทยในปัจจุบันถูกขับเคลื่อนด้วยฟันเฟืองสำคัญภายใต้แนวคิด ‘ส่งออกมั่นใจ DITP’ ซึ่งมุ่งผลักดันสินค้าและบริการไทยสู่ตลาดโลกผ่าน ‘3E: CREATE POSSIBILITIES’ ได้แก่ Expand Enable Empower

เปิดพื้นที่โชว์เคสสินค้าคุณภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) กว่า 30 รายการในรูปแบบ POP-UP SHOP พร้อมดึง เครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์ จากทั้งไทยและจีนร่วมสร้าง กระแส คาดการณ์ขับเคลื่อน เม็ดเงิน และสร้าง มูลค่าทางการค้า ให้กลุ่ม สินค้าที่ได้รับตรา T Mark นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยวิสัยทัศน์เชิงลึกบนเวทีว่า การยกระดับแบรนด์ไทยในปัจจุบันถูกขับเคลื่อนด้วยฟันเฟืองสำคัญภายใต้ แนวคิด ‘ส่งออกมั่นใจ DITP’ ซึ่งมุ่งผลักดัน สินค้าและบริการไทยสู่ตลาดโลก ผ่าน ‘ 3E: CREATE POSSIBILITIES ’ ได้แก่ Expand Enable Empowe.

เปิดพื้นที่โชว์เคสสินค้าคุณภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) กว่า 30 รายการในรูปแบบ POP-UP SHOP พร้อมดึงเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์จากทั้งไทยและจีนร่วมสร้างกระแส คาดการณ์ขับเคลื่อนเม็ดเงินและสร้างมูลค่าทางการค้าให้กลุ่มสินค้าที่ได้รับตรา T Mark นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยวิสัยทัศน์เชิงลึกบนเวทีว่า การยกระดับแบรนด์ไทยในปัจจุบันถูกขับเคลื่อนด้วยฟันเฟืองสำคัญภายใต้แนวคิด ‘ส่งออกมั่นใจ DITP’ ซึ่งมุ่งผลักดันสินค้าและบริการไทยสู่ตลาดโลกผ่าน ‘3E: CREATE POSSIBILITIES’ ได้แก่ Expand Enable Empowe

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thaipost /  🏆 62. in TH

Thailand Trust Mark POP-UP SHOP เครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์ กระแส เม็ดเงิน มูลค่าทางการค้า สินค้าที่ได้รับตรา T Mark แนวคิด ‘ส่งออกมั่นใจ DITP’ สินค้าและบริการไทยสู่ตลาดโลก 3E: CREATE POSSIBILITIES Expand Enable Empower Thailand Trust Mark Festival 2026 DITP EXPO 2026 สินค้าเกษตรและอาหาร แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ สุขภาพและความงาม สินค้ามาตรฐานส่งออก ผู้ประกอบการไทยโชว์ศักยภาพสินค้า-บริการสู่ตลาด สินค้าเกษตรนวัตกรรม ส่งออกสินค้าเกษตรไทยปี 2569

 

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