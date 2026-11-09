เปิดแผนตัดตอน 'ปุ้ย ปนัดดา' ลาก 'อธิป อนันตวรรณ' หนีฟอกเงินไปลาว
เปิดแผนลอบสังหาร 'อธิป อนันตวรรณ' โดย 'ปนัดดา วงศ์ผุดี' เพื่อหลบหนีคดีฉ้อโกงและฟอกเงิน พร้อมความสงสัยแหล่งทุนซื้อที่ดินในลาว
ความคืบหน้า คดีฉ้อโกงประชาชน และฟอกเงินของ นาง ปนัดดา วงศ์ผุดี หรือ บุ๋ม ปนัดดา อายุ 50 ปี ประธาน มูลนิธิองค์กรทำดี และ นาย อธิป อนันตวรรณ อายุ 53 ปี สามี ซึ่งถูกนำตัวฝากขังเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา กำลังขยายวงสู่ข้อกล่าวหาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับแผนการกำจัดพยานหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการเปิดเผยว่ามีการเตรียมการลอบสังหารเพื่อให้เกิดเหตุฉุกเฉิน
เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง CSI LA ได้มีการออกโพสต์เปิดประเด็นร้อนแรง โดยอ้างแหล่งข่าวระบุว่า นางปนัดดา เคยมีแผนการที่ต้องการตัดตอน นายอธิป (ก๊อต) ซึ่งเป็นสามีของเธอ ในช่วงระยะเวลาที่มีกระแสข่าวเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สังคมเริ่มจับตามองว่าเหตุการณ์นี้มีความเชื่อมโยงกับ motives อื่น ๆ นอกเหนือจากคดีการเงินเพียงอย่างเดียวAlso read“ออน สมฤทัย” ควงลูกสาว “น้องเฟรญ่า” ปล่อยซิงเกิลที่ 2 “SMILE” พร้อมฉลองวันเกิดครบ 1 ขวบ 10 พ.ย. นี้
แผนการใช้คดีป่าไม้เป็นเครื่องมือกดดัน
แหล่งข่าวระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่า นางปนัดดา เคยบอกกล่าวทำนองว่า จะใช้คดีตัดไม้ทำลายป่าดังกล่าวเป็นเครื่องมือกดดันให้นายอธิป ต้องหลบหนีออกนอกประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติ เพื่อข้ามพรมแดนไปยังประเทศลาว โดยอ้างเหตุผลว่ามีความเชื่อว่าอาจมีบุคคลบางกลุ่มรอเอาชีวิตอยู่ตามเส้นทางต่าง ๆ ซึ่งแผนการนี้ชี้ให้เห็นถึงเจตนาในการหลบหลีกกระบวนการยุติธรรมอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวแจ้งว่า สุดท้ายแล้ว นายอธิป ไม่ได้หลบหนีออกไปตามแผนดังกล่าวแต่อย่างใด แต่ทิศทางของคดีกลับพลิกผันไปอย่างกะทันหัน หลังจากที่มีประเด็นข่าวของบุคคลที่เรียกกันว่า 'ช่างเอ๋' ปรากฏขึ้นมาพอดี ซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลให้แผนการเดิมของฝ่ายจำเลยต้องสะดุดลง และทำให้ความสงสัยของสังคมเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการวางแผนล่วงหน้า
การกว้านซื้อที่ดินในลาวและความสงสัยเรื่องเงินบริจาค
นอกจากประเด็นการหลบหนีแล้ว ยังมีข้อมูลสำคัญที่ชี้ไปยังความเชื่อมโยงทางการเงิน โดยระบุว่า นายอธิป เดินทางข้ามไปฝั่งประเทศลาวอยู่บ่อยครั้ง และมีการกว้านซื้อที่ดินหลายแปลง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับการทำไร่กาแฟ การกระทำดังกล่าวได้สร้างความสงสัยและข้อกังขาต่อสังคมเป็นวงกว้าง
ประเด็นร้อนแรงที่เกิดขึ้นคือ คำถามเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนที่นำไปใช้ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ริมทรัพย์และลงลงทุนในต่างประเทศว่า มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเงินสดหรือทรัพย์สินที่ได้รับจาก 'มูลนิธิองค์กรทำดี' หรือไม่ ซึ่งนี่เป็นข้อสงสัยหลักที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด
การตรวจสอบเส้นทางการเงินและความคืบหน้าคดี
สำหรับความคืบหน้าล่าสุด ยังคงต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไป เพื่อหาข้อสรุปว่าเงินทองที่นำไปใช้ในการลงทุนในต่างชาตินั้น มีที่มาที่ไปอย่างไร และเชื่อมโยงกับมูลนิธิตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่
การเปิดเผยข้อมูลในครั้งนี้ยิ่งเพิ่มความกดดันต่อกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากไม่ใช่เพียงคดีฉ้อโกงหรือฟอกเงินทั่วไป แต่ยังมีการกล่าวหาถึงการพยายามหลบหนีและความพยายามในการกำจัดปัญหาอุปสรรคทางการเมืองหรือคดีอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเร็ว ๆ นี้
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime