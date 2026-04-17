เปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำมันวันแรก แอปฯล่ม ผู้ประกอบการโอดเงื่อนไขยาก ค่าแรงไม่คุ้ม

กรมการขนส่งทางบกเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาต้นทุนน้ำมันวันแรก พบปัญหาแอปพลิเคชัน ThaiD ขัดข้อง ผู้ประกอบการรถโดยสารและรถบรรทุกสะท้อนเงื่อนไขการรับสิทธิ์ยากเกินไป ไม่สอดคล้องกับต้นทุนจริงที่เพิ่มสูงขึ้นจากวิกฤตพลังงานโลก
กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาต้นทุนน้ำมันวันแรก ท่ามกลางปัญหาแอปพลิเคชัน ThaiD ขัดข้อง ผู้ประกอบการสะท้อนเงื่อนไขยากเกินจริง รัฐบาลอนุมัติงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาภาระผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก จากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อราคาพลังงานโลกและต้นทุนการขนส่งในประเทศไทย รัฐบาลจึงได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉิน อนุมัติงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท เพื่อเยียวยากลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ
รถบรรทุกขนส่งสินค้าไม่ประจำทาง และกลุ่มรถรับจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพยุงค่าบริการขนส่งและป้องกันผลกระทบต่อเนื่องไปยังราคาสินค้าอุปโภคบริโภค การเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD ในวันที่ 16 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นวันแรก ได้ประสบปัญหาความเสถียรอย่างรุนแรง เนื่องจากการเข้าใช้งานพร้อมกันเป็นจำนวนมากจากกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง แท็กซี่ รถตู้ และรถมินิบัส ส่งผลให้ผู้สมัครประสบความยุ่งยากในการกรอกข้อมูลและเกิดความสับสน หลายรายจึงตัดสินใจเดินทางมายังกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่โดยตรง กลุ่มผู้ให้บริการรถแท็กซี่ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่า ส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันและรายได้ของผู้ขับขี่มีความไม่สอดคล้องกันอย่างมาก แม้ว่าเงินเยียวยาที่ได้รับอาจไม่สามารถครอบคลุมต้นทุนทั้งหมดได้ แต่ก็ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินได้ในระดับหนึ่ง ในขณะที่กลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า ต้นทุนค่าน้ำมันได้พุ่งสูงขึ้นจากสัปดาห์ละ 600 บาท เป็น 1,200 บาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 100 ซึ่งเงินช่วยเหลือเหมาจ่ายจำนวน 840 บาทต่อคัน ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เพียงพอต่อสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังพบปัญหาในกลุ่มยานพาหนะที่อยู่นอกเหนือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเบื้องต้น เช่น รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรถแท็กซี่ที่ใช้ระบบเชื้อเพลิง 2 ระบบ (น้ำมันและ NGV) ซึ่งไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ตามหลักเกณฑ์ที่มุ่งเน้นเฉพาะยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกได้อำนวยความสะดวกโดยการเปิดให้กลุ่มยานพาหนะดังกล่าวได้ลงชื่อสำรองไว้ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในระยะที่ 2 ต่อไป นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้เน้นย้ำถึงกำหนดการลงทะเบียนซึ่งจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ถึง 19 เมษายน 2569 โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องเริ่มปฏิบัติงานเดินรถตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน 2569 จนถึงสิ้นสุดมาตรการในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 การโอนเงินเยียวยาจะดำเนินการผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์ โดยมีการแบ่งสัดส่วนการช่วยเหลือตามประเภทของยานพาหนะดังนี้ รถตู้ รถมินิบัส และรถประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร จะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุดไม่เกิน 5,040 บาทต่อคัน สำหรับรถตู้โดยสารระหว่างจังหวัด จะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุดไม่เกิน 700 บาทต่อวันต่อคัน ยานพาหนะขนาด 10 ล้อขึ้นไปที่ติดตั้งระบบ GPS จะได้รับเงินช่วยเหลือ 6,000 บาทต่อคัน ส่วนรถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 10 ล้อที่ไม่มีระบบ GPS จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อคัน รถแท็กซี่จะได้รับเงินช่วยเหลือแบบเหมาจ่าย 5,040 บาท และรถจักรยานยนต์สาธารณะจะได้รับเงินช่วยเหลือแบบเหมาจ่าย 840 บาทต่อคัน นายวสุเชษฐ์ โสภณเสถียร ที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย ได้แสดงทัศนะว่า มาตรการช่วยเหลือนี้อาจไม่ส่งผลให้เกิดการปรับลดค่าบริการขนส่งลง เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นถึงลิตรละ 15-20 บาท ทำให้เงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท สามารถซื้อน้ำมันได้เพียงประมาณ 100-110 ลิตร ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว นอกจากนี้ เงื่อนไขที่กำหนดให้ยานพาหนะต้องวิ่งเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 2,500 กิโลเมตรในช่วงเวลาที่กำหนด ถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่อาจทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากไม่สามารถบรรลุเงื่อนไขและไม่ได้รับสิทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดหวังและการตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของมาตรการเยียวยานี
เยียวยาน้ำมัน กรมการขนส่งทางบก Thaid ผู้ประกอบการขนส่ง ราคาน้ำมัน
