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เปิดมิติใหม่ท่องเที่ยวไทย! เครื่องบินน้ำ (Seaplane) ทางเลือกเชื่อมเกาะอัจฉริยะ บูมเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยว

Travel News

เปิดมิติใหม่ท่องเที่ยวไทย! เครื่องบินน้ำ (Seaplane) ทางเลือกเชื่อมเกาะอัจฉริยะ บูมเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยว
SeaplaneHigh Value TourismAirport For Regional Development
📆6/18/2026 3:33 AM
📰PostToday
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📊News: 47% · Publisher: 51%

กระทรวงคมนาคมมีแผนพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการเดินทางทางอากาศและทางน้ำแบบไร้รอยต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มีมูลค่าสูง (High Value Tourism) "เครื่องบินน้ำ" หรือ Seaplane กำลังจะกลายเป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญในการพลิกโฉมการเดินทาง และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาล โดยกระทรวงคมนาคมได้วางหมากรุกชิ้นสำคัญ เลือกพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ให้เป็น "Airport for Regional Development" ศูนย์กลางที่จะเชื่อมโยงน่านฟ้าสู่ผิวน้ำ รองรับการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวชายฝั่งและหมู่เกาะอันดามันนส.วราภรณ์ เต็มแก้ว รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เปิดเผยว่า สบพ. กำลังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการเปิดให้บริการอากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำ หรือ เครื่องบินน้ำ (Seaplane) มีเป้าหมายพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ให้เป็น "Airport for Regional Development" เชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างไร้รอยต่อ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต โดยมี Seaplane เป็นอีกทางเลือกสำคัญในการเข้าถึงหมู่เกาะต่างๆ และพื้นที่ชายฝั่งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น

เปิดมิติใหม่ท่องเที่ยวไทย!

เครื่องบินน้ำ (Seaplane) ทางเลือกเชื่อมเกาะอัจฉริยะ บูมเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยว ขยายฐานนวัตกรรมการบินมาตรฐานสากลเครื่องบินน้ำถูกผลักดันให้เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับพรีเมียม (High Value Tourism) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระทรวงคมนาคมมีแผนพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการเดินทางทางอากาศและทางน้ำแบบไร้รอยต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มีมูลค่าสูง (High Value Tourism) "เครื่องบินน้ำ" หรือ Seaplane กำลังจะกลายเป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญในการพลิกโฉมการเดินทาง และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาล โดยกระทรวงคมนาคมได้วางหมากรุกชิ้นสำคัญ เลือกพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ให้เป็น "Airport for Regional Development" ศูนย์กลางที่จะเชื่อมโยงน่านฟ้าสู่ผิวน้ำ รองรับการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวชายฝั่งและหมู่เกาะอันดามันนส.

วราภรณ์ เต็มแก้ว รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ. ) เปิดเผยว่า สบพ.

กำลังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการเปิดให้บริการอากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำ หรือ เครื่องบินน้ำ (Seaplane) มีเป้าหมายพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ให้เป็น "Airport for Regional Development" เชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างไร้รอยต่อ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต โดยมี Seaplane เป็นอีกทางเลือกสำคัญในการเข้าถึงหมู่เกาะต่างๆ และพื้นที่ชายฝั่งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้

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Seaplane High Value Tourism Airport For Regional Development Regional Development Aviation Hub

 

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