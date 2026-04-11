เปิดโผ CEO ถือหุ้นใหญ่ รับเงินปันผลอู้ฟู่ ช่วงตลาดหุ้นไทยคึกคัก

สำรวจ 5 CEO คนเก่ง ที่ไม่ได้เก่งแค่บริหารธุรกิจ แต่ยังรวยเละจากการรับเงินปันผลก้อนโต หลังตลาดหุ้นไทยเข้าสู่ฤดูกาลจ่ายปันผล
ในช่วงเวลาที่ ตลาดหุ้น ไทยกำลังเข้าสู่ฤดูกาลแห่งการจ่าย เงินปันผล บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวนมากต่างทยอยประกาศจ่าย เงินปันผล ให้กับ ผู้ถือหุ้น อย่างคึกคัก ซึ่งไม่เพียงแต่นักลงทุนทั่วไปที่จะได้รับอานิสงส์จากกระแสเงินสดจำนวนมหาศาลนี้เท่านั้น แต่บรรดาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ในกิจการของตนเอง ก็ได้รับผลประโยชน์จากการจ่าย เงินปันผล ในครั้งนี้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ 'กรุงเทพธุรกิจ' จึงได้ทำการสำรวจข้อมูลและรวบรวมข้อมูลของ 5
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ที่นอกจากจะทำหน้าที่บริหารจัดการธุรกิจแล้ว ยังมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทที่ตนเองบริหาร เพื่อที่จะได้ทราบว่าพวกเขาได้รับเงินปันผลในรอบปี 2568 เป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง\เริ่มต้นกันที่ นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ซึ่งมีมูลค่าพอร์ตการลงทุนรวมกว่า 265,777 ล้านบาท จากข้อมูลล่าสุดปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้น GULF เพียงรายเดียว โดยถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับ 1 จำนวน 4,374,904,693 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 29.28% ของหุ้นทั้งหมด สำหรับการจ่ายเงินปันผลของ GULF ในรอบปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568) นั้น บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตรา 3.25 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็นเงินปันผลปกติ 1.05 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลพิเศษอีก 2.20 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และขึ้นเครื่องหมาย XD (Excluding Dividend) หรือเครื่องหมายที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์จะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 ด้วยสถานะการถือครองหุ้นดังกล่าว นายสารัชถ์ รัตนาวะดี จึงได้รับเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 14,218.44 ล้านบาท\ถัดมาคือ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group ซึ่งมีมูลค่าพอร์ตการลงทุนรวม 15,808 ล้านบาท จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า นางสาวจรีพรดำรงตำแหน่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน 4 หลักทรัพย์ด้วยกัน ทำให้ได้รับเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 780.86 ล้านบาท โดยถือหุ้น WHA ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 จำนวน 3,510,268,969 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 23.49% ของหุ้นทั้งหมด ในปี 2568 WHA จ่ายเงินปันผล 2 รอบ รอบแรกจ่ายเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น และรอบที่สองจ่ายเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น โดยขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 รวมแล้วนางสาวจรีพรได้รับเงินปันผลจาก WHA เป็นจำนวน 737.16 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังถือหุ้น WHAUP หรือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 จำนวน 73,836,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.93% ของหุ้นทั้งหมด โดย WHAUP จ่ายเงินปันผล 2 รอบเช่นกัน รอบแรกจ่ายเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น และรอบที่สองจ่ายเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น โดยขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 ทำให้ได้รับเงินปันผล 18.46 ล้านบาท นอกจากนี้ยังถือหุ้น WHART หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 19 จำนวน 28,122,251 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.81% ซึ่ง WHART จ่ายเงินปันผล 4 รอบ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 0.67 บาทต่อหุ้น นางสาวจรีพรได้รับเงินปันผลจาก WHART จำนวน 18.84 ล้านบาท และสุดท้ายถือหุ้น WHAIR หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 9 จำนวน 11,241,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.06% ซึ่ง WHAIR จ่ายเงินปันผล 4 รอบ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 0.57 บาทต่อหุ้น นางสาวจรีพรได้รับเงินปันผลจาก WHAIR จำนวน 6.4 ล้านบาท\สำหรับรายที่สาม คือ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ซึ่งมีมูลค่าพอร์ตการลงทุนรวม 19,894 ล้านบาท จากข้อมูลพบว่าถือหุ้นใหญ่ใน 2 หลักทรัพย์ ทำให้ได้รับเงินปันผลรวม 706.11 ล้านบาท โดยถือหุ้น BDMS ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 จำนวน 939,537,410 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 5.91% ของหุ้นทั้งหมด ในปี 2568 BDMS จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569 และขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ได้รับเงินปันผลจาก BDMS จำนวน 610.70 ล้านบาท นอกจากนี้ยังถือหุ้น BA หรือ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 4 จำนวน 136,300,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 6.49% ของหุ้นทั้งหมด ในปี 2568 BA จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2569 และขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ได้รับเงินปันผลจาก BA จำนวน 95.41 ล้านบาท\ต่อมาคือนายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH ซึ่งมีมูลค่าพอร์ตการลงทุน 8,137 ล้านบาท ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้น BCH เพียงรายเดียว โดยถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับ 1 จำนวน 813,750,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 32.63% ของหุ้นทั้งหมด ในปี 2568 BCH จ่ายเงินปันผล 2 รอบ รอบแรกจ่ายเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น และรอบที่สองจ่ายเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น โดยขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 รวมทั้งปี 2568 นายแพทย์เฉลิมได้รับเงินปันผลจาก BCH เป็นจำนวน 366.19 ล้านบาท\รายสุดท้ายคือ นายพิธาน องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE ซึ่งมีมูลค่าพอร์ตการลงทุน 6,234 ล้านบาท จากข้อมูลพบว่าถือหุ้นใหญ่ใน 7 หลักทรัพย์ โดยมีหุ้นที่ไม่จ่ายเงินปันผล 3 หลักทรัพย์ ได้แก่ หุ้น AAV ANAN และ SKY ส่วนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลมี 4 หลักทรัพย์ ได้แก่ KCE MGC ONEE และ PLAND รวมรับเงินปันผลทั้งสิ้น 325.08 ล้านบาท โดยถือหุ้น KCE ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 จำนวน 187,079,486 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 15.83% ของหุ้นทั้งหมด ในปี 2568 KCE จ่ายเงินปันผล 2 รอบ รอบแรกจ่ายเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น และรอบที่สองจ่ายเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น โดยขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 รวมทั้งปี 2568 นายพิธานได้รับเงินปันผลจาก KCE จำนวน 224.50 ล้านบาท นอกจากนี้ยังถือหุ้น PLANB หรือ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 จำนวน 273,902,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 5.95% ของหุ้นทั้งหมด ในปี 2568 PLANB จ่ายเงินปันผล 2 รอบ รอบแรกจ่ายเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น และรอบที่สองจ่ายเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น โดยขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 รวมทั้งปี 2568 นายพิธานได้รับเงินปันผลจาก PLANB จำนวน 57.52 ล้านบาท และสุดท้ายถือหุ้น ONEE หรือ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 จำนวน 230,890,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 9.70% ของหุ้นทั้งหมด ในปี 2568 ONEE จ่ายเงินปันผล 2 รอบ รอบแรกจ่ายเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น และรอบที่สองจ่ายเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น โดยขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 รวมทั้งปี 2568 นายพิธานได้รับเงินปันผลจาก ONEE จำนวน 4
