เปิดประสบการณ์เหนือคำบรรยาย: เชียงราย เมืองแห่งศิลปะที่รอให้คุณไปสัมผัส

สัมผัสเสน่ห์แห่งเชียงราย เมืองที่ผสมผสานศิลปะ วัฒนธรรม และอาหารได้อย่างลงตัว ตั้งแต่หอนาฬิกาสีทองอร่าม ไปจนถึงบ้านดำและร้านอาหารสุดสร้างสรรค์ มาร่วมเดินทางไปกับเราเพื่อค้นพบเชียงรายในมุมมองใหม่
หอนาฬิกา สีทองอร่ามแห่งนี้ มิได้เป็นเพียงเครื่องบอกเวลาธรรมดา หากแต่เป็นประติมากรรมพุทธศิลป์อันทรงคุณค่า ที่ผสานลวดลาย ศิลปะ ล้านนา เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ด้วยความงดงามวิจิตรบรรจงนี้เอง ทำให้ หอนาฬิกา แห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่ง เชียงราย ที่ใครๆ ก็ต้องมาเยือน ในทุกค่ำคืน เวลา 19.00 น., 20.00 น. และ 21.00 น.
จะมีการแสดงแสงสีเสียงตระการตา ประกอบเพลงอันไพเราะ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและชาวเชียงรายให้มารวมตัวกัน ณ วงเวียนหอนาฬิกา นับเป็นการปิดท้ายวันแห่งศิลปะได้อย่างน่าประทับใจและน่าจดจำ\เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดำดิ่งสู่รากเหง้าแห่งภูมิปัญญาและโลกทัศน์ของสองศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ เพื่อเรียนรู้และสัมผัสถึงความลึกซึ้งของศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา ที่ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสถานที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านสมุนไพร การแพทย์พื้นบ้าน และวิถีชีวิตแบบล้านนาเอาไว้ ที่นี่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา นอกจากนี้ยังได้สัมผัสกับการแพทย์พื้นบ้านอันน่าทึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการนวดตอกเส้น ย่ำขาง หรือการอบสุ่มไก่ด้วยสมุนไพรพื้นถิ่น ที่จะช่วยคลายความเมื่อยล้าและมอบความผ่อนคลายจนอยากกลับไปสัมผัสอีกครั้ง จากนั้นมุ่งหน้าสู่อาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับ ที่บ้านดำ สถานที่แห่งนี้เป็นขั้วตรงข้ามกับวัดร่องขุ่นอย่างสิ้นเชิง หากวัดร่องขุ่นคือสัญลักษณ์ของสวรรค์ บ้านดำก็เปรียบเสมือนการตีความปรัชญาแห่งความตายและสังสารวัฏผ่านมุมมองอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน ภายในพื้นที่กว่า 100 ไร่ ประกอบด้วยหมู่บ้านสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์กว่า 40 หลัง ทุกหลังทาด้วยสีดำสนิท ภายในจัดแสดงผลงานศิลปะและของสะสมล้ำค่าจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นหนังจระเข้ เขาสัตว์ เครื่องเงิน หรือแม้แต่งานไม้แกะสลักขนาดมหึมา ทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่สะท้อนถึงพลัง ความน่าเกรงขาม และปรัชญาอันลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตและความตาย การมาเยือนบ้านดำจึงเสมือนการเดินทางเข้าไปสำรวจจักรวาลในความคิดของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของเมืองไทย\ปิดท้ายการเดินทางด้วยประสบการณ์สุดพิเศษ ที่ร้านอาหารที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ร้านอาหารเหนือธรรมดา แต่เป็นเสมือนสตูดิโอของเชฟผู้รังสรรค์จานอาหารให้เป็นดั่งผืนผ้าใบ และใช้เครื่องเทศพื้นถิ่นเป็นพู่กัน เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะแห่งรสชาติ ที่นี่ทำให้เราลืมภาพจำของอาหารเหนือแบบดั้งเดิมไปชั่วขณะ เพราะทุกเมนูที่นำเสนอคือบทสนทนาระหว่างรากเหง้าดั้งเดิมกับมุมมองสมัยใหม่ เป็นการนำวัตถุดิบท้องถิ่นและรสชาติที่คุ้นเคยมาตีความใหม่ ผ่านเทคนิคการปรุงที่ร่วมสมัยและการจัดวางที่เปรียบเสมือนงานศิลปะขนาดย่อม คุณอาจจะได้พบกับ ‘ลาบคั่ว’ ที่ถูกนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจ หรือ ‘แกงฮังเล’ ที่ซ่อนมิติของรสชาติที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน นี่คือผลงานของ ‘สล่า’ ในครัว ที่เคารพในภูมิปัญญาดั้งเดิม แต่ไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การได้ลิ้มลองอาหารที่ ‘มาลองเต๊อะ’ จึงไม่ใช่แค่การเติมเต็มกระเพาะอาหาร แต่เป็นการดื่มด่ำสุนทรียะแห่งรสชาติ เป็นการปิดฉากการเดินทางตามรอยเส้นทางแห่งดีไซน์และศิลปินล้านนา ด้วยรสชาติที่ทั้งเคารพในอดีตและเฉลิมฉลองให้กับปัจจุบัน\เชียงรายในวันนี้ ได้ก้าวข้ามภาพจำของเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติไปสู่การเป็น ‘มหานครแห่งศิลปะ’ ที่ซึ่งศิลปินและช่างฝีมือได้ร่วมกันสร้างสรรค์เรื่องราวและความงดงามลงบนทุกตารางนิ้วของเมือง การเดินทางบนเส้นทางสายนี้ จะทำให้คุณมองเชียงรายในมุมที่แตกต่างออกไป และค้นพบว่าศิลปะนั้นอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด...เพียงแค่เปิดใจสัมผั
