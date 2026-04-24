เปิดตัว vivo Y31d สมาร์ทโฟนคุ้มค่า ทนทาน แบตอึด 7,200mAh

Vivo เปิดตัว Y31d มือถือรุ่นใหม่จาก Y Series เน้นความทนทานและคุ้มค่า มาพร้อมแบตเตอรี่ 7,200mAh ชิป Snapdragon 6s Gen 2 หน้าจอ 120Hz และมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP68 ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท
Vivo ได้เปิดตัว สมาร์ทโฟน รุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูล Y Series อย่าง vivo Y31d ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มุ่งเน้นทั้งความ ทนทาน และความ คุ้มค่า โดยรวมเอาคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันไว้ในเครื่องเดียว จุดเด่นที่สำคัญของ vivo Y31d คือ แบตเตอรี่ ขนาดใหญ่ถึง 7,200mAh ที่สามารถใช้งานได้ตลอดวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จไฟบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไป เช่น การโทรศัพท์ เล่นโซเชียลมีเดีย หรือการดูวิดีโอ ก็สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ติดขัด นอกจากนี้ vivo Y31d ยังมาพร้อมกับชิปประมวลผล Snapdragon 6s Gen 2 ที่ช่วยให้การทำงานของแอปพลิเคชันต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสลับแอปไปมาได้อย่างลื่นไหลโดยไม่มีอาการหน่วงหรือกระตุก หน้าจอแสดงผลของ vivo Y31d มีขนาด 6.
75 นิ้ว ความละเอียดสูง และรองรับอัตราการรีเฟรช 120Hz ซึ่งช่วยให้การแสดงผลภาพมีความคมชัดและลื่นไหลมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม ดูวิดีโอ หรืออ่านหนังสือ ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การรับชมที่เหนือกว่า นอกจากนี้ หน้าจอยังมีความสว่างสูงสุดถึง 1,250 นิต ทำให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแม้ในสภาพแสงแดดจ้า vivo Y31d ยังได้รับการออกแบบให้มีความทนทานเป็นพิเศษ โดยผ่านมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่น IP68 และ IP69 ซึ่งสามารถกันน้ำได้ลึกสูงสุด 1.5 เมตร เป็นเวลานาน 30 นาที ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่องความเสียหายจากน้ำหรือฝุ่นละออง นอกจากนี้ ตัวเครื่องยังผ่านการทดสอบการตกกระแทกตามมาตรฐานทางการทหารสหรัฐฯ (MIL-STD) และได้รับการรับรองจาก SGS ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงทนทานของตัวเครื่อง ในส่วนของประสิทธิภาพการทำงาน vivo Y31d มาพร้อมกับชิปประมวลผล Snapdragon 6s Gen 2 ซึ่งเป็นชิปเซ็ตที่เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้งานโซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชันแชท การดูวิดีโอ YouTube และการวิดีโอคอล ชิปประมวลผลนี้ยังสามารถจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยาวนานยิ่งขึ้น นอกจากนี้ vivo Y31d ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ BlueVolt ความจุสูง 7,200mAh ที่รองรับเทคโนโลยีการชาร์จเร็ว 44W FlashCharge ซึ่งช่วยให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย vivo Y31d ยังมีลำโพงคู่สเตอริโอที่สามารถบูสเสียงได้มากถึง 400% ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงที่ดังกระหึ่มและมีคุณภาพสูง กล้องหลังของ vivo Y31d มีความละเอียด 50MP ซึ่งสามารถถ่ายภาพที่มีคุณภาพสูงและคมชัดได้ นอกจากนี้ vivo Y31d ยังมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมในกล่องอย่างครบครัน ได้แก่ อะแดปเตอร์ชาร์จ สายชาร์จ เคสใส และเข็มจิ้มซิม ทำให้ผู้ใช้งานสามารถแกะกล่อง เปิดเครื่อง และใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติ
vivo เปิดตัว Y500 Pro สมาร์ทโฟนรุ่นกลางสุดแกร่ง เน้นกล้อง แบตเตอรี่ และความทนทานvivo เปิดตัว vivo Y500 Pro ในประเทศจีนตามนัด สมาร์ทโฟนรุ่นกลางที่มาพร้อมดีไซน์ทันสมัย กันน้ำกันฝุ่น IP68 & IP69, กล้องหลัง 200MP, หน้าจอ AMOLED 120Hz และตัวเลือกสีหลากหลาย
vivo S50 Pro mini เผยโฉม! จอแบนขอบบางเฉียบ, เซ็นเซอร์ Ultrasonic, กันน้ำ IP68vivo S50 Pro mini รุ่นใหม่เตรียมเปิดตัวในจีน มาพร้อมดีไซน์หน้าจอแบน ขอบบางเฉียบ, เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือ Ultrasonic, มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP68 & IP69, ชิป Snapdragon 8 Gen 5, แบตเตอรี่ 6000mAh+ และกล้องถ่ายภาพทรงพลัง พร้อมอาจรีแบรนด์เป็น vivo X300 FE ในตลาด Global
vivo Y31d เปิดตัวพร้อมแบต 7,200mAh ชาร์จเร็ว 44W แถมกันนํ้า IP69 ในราคาสบายกระเป๋าหากยังจำกันได้ในช่วงเดือนกันยายน 2025 ที่ผ่าน มาทาง vivo ก็ได้เปิดตัวมือถือตัวคุ้มรุ่นใหม่ อย่าง vivo Y31 และ vivo Y31 Pro ออกมา
vivo เตรียมเปิดตัว vivo T5x 5G ในอินเดีย: แบตเตอรี่ 7,200mAh ราคาไม่เกิน 7,900 บาทvivo เตรียมเปิดตัวสมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ vivo T5x 5G ในอินเดียวันที่ 17 มีนาคมนี้ ชูจุดเด่นแบตเตอรี่ 7,200mAh และราคาไม่เกิน 7,900 บาท
vivo Y31d เปิดตัวพร้อมแบต 7,200mAh ชาร์จเร็ว และ vivo Pad6 Pro จอ 13.2 นิ้วvivo เปิดตัว Y31d รุ่นใหม่ พร้อมแบตเตอรี่ 7,200mAh ชาร์จเร็ว 44W และกันน้ำ IP69 ในราคาประหยัด รวมถึงเปิดตัว vivo Pad6 Pro แท็บเล็ตหน้าจอ 13.2 นิ้ว 4K รองรับ Dolby Vision, รีเฟรชเรต 144Hz, แบตเตอรี่ 13,000mAh และระบบปฏิบัติการ Android 16
