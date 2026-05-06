เปิดตัว vivo X300 FE สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นเริ่มต้น สเปกแรงจัดเต็มพร้อมกล้อง ZEISS และ Snapdragon 8 Gen 5
vivo เปิดตัว X300 FE มือถือเรือธงไซส์กะทัดรัด ขุมพลัง Snapdragon 8 Gen 5 หน้าจอ ZEISS Master Color และแบตเตอรี่ 6,500mAh ตอบโจทย์ทุกการใช้งานในราคาที่จับต้องได้

ก้าวเข้าสู่มิติใหม่ของสมาร์ทโฟนระดับเรือธงที่เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นกับการเปิดตัว vivo X300 FE ซึ่งถือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดสมาร์ทโฟนในกลุ่มเรือธงรุ่นเริ่มต้น โดยมุ่งเน้นการส่งมอบประสบการณ์การใช้งานระดับพรีเมียมในราคาที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคแต่ยังคงไว้ซึ่งสเปกที่จัดเต็มในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขุมพลังการประมวลผล เทคโนโลยี การถ่ายภาพที่ล้ำสมัย หรือการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ทำให้ vivo X300 FE กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการมือถือประสิทธิภาพสูงโดยไม่ต้องจ่ายในราคาที่แพงจนเกินไป ในด้านการออกแบบ vivo X300 FE ถูกสร้างสรรค์มาเพื่อเอาใจกลุ่มผู้ใช้งานที่ชื่นชอบสมาร์ทโฟนขนาดกะทัดรัดซึ่งสามารถใช้งานได้สะดวกด้วยมือเดียว โดยตัวเครื่องมีขนาดหน้าจอเพียง 6.

31 นิ้ว ซึ่งเป็นขนาดที่ลงตัวระหว่างการรับชมคอนเทนต์และการพกพา ตัวเครื่องมาพร้อมกับดีไซน์ที่โค้งมนสวยงาม ให้ความรู้สึกหรูหราและจับกระชับมือเป็นอย่างมาก ฝาหลังเลือกใช้วัสดุแบบ Metal Sand AG ที่ให้ผิวสัมผัสพิเศษ ลดการเกิดรอยนิ้วมือและเพิ่มความทนทาน โดยมีน้ำหนักตัวเครื่องเบาเพียง 191 กรัม และมีความบางเพียง 7.99 มิลลิเมตรเท่านั้น ทำให้การพกพาในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกงทำได้อย่างง่ายดาย และมีสีสันให้เลือกถึง 3 เฉดสีเพื่อตอบโจทย์ทุกสไตล์ของผู้ใช้งาน จุดเด่นที่ไม่อาจมองข้ามได้คือหน้าจอแสดงผล ZEISS Master Color Display ขนาด 6.31 นิ้ว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในรุ่นพี่ระดับท็อป ให้การแสดงผลของสีสันที่แม่นยำและสมจริงที่สุด รองรับอัตรารีเฟรชเรทสูงถึง 120Hz ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวบนหน้าจอลื่นไหลไม่มีสะดุด พร้อมความละเอียดระดับ 1.5K ที่ให้ภาพคมชัดทุกรายละเอียด นอกจากนี้ยังมีความสว่างสูงสุดทั่วทั้งหน้าจออยู่ที่ 1,800 นิต และสามารถเร่งความสว่างสูงสุดได้ถึง 5,000 นิต เมื่อรับชมคอนเทนต์แบบ HDR ทำให้การใช้งานกลางแจ้งภายใต้แสงแดดจัดไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ยิ่งไปกว่านั้น ตัวเครื่องยังมีความทนทานในระดับสูงสุดด้วยมาตรฐานการกันน้ำและกันฝุ่น IP68 และ IP69 พร้อมการรับรองจาก SGS Five-Star Drop Resistance ที่ยืนยันว่าสามารถทนทานต่อการตกกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยม สำหรับประสิทธิภาพการทำงาน vivo X300 FE ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ตที่แรงที่สุดในขณะนี้อย่าง Snapdragon 8 Gen 5 ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมขนาด 3 นาโนเมตร ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 36 เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลแอปพลิเคชันที่รวดเร็ว การจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือการเล่นเกมกราฟิกสูงที่ทำได้อย่างลื่นไหล เสริมทัพด้วยหน่วยความจำมาตรฐานล่าสุด LPDDR5X Ultra และพื้นที่เก็บข้อมูล UFS 4.1 ที่ช่วยให้การเปิดปิดแอปพลิเคชันและการถ่ายโอนข้อมูลขนาดใหญ่ทำได้อย่างรวดเร็วทันใจ ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 16 เวอร์ชันล่าสุด ครอบทับด้วย OriginOS 6 ที่ได้รับการปรับแต่งมาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ง่าย ลื่นไหล และมีความเสถียรสูงสุด ในส่วนของความสามารถด้านการถ่ายภาพ vivo X300 FE ยังคงความเป็นผู้นำด้วยการร่วมมือกับ ZEISS โดยติดตั้งกล้องหลักความละเอียด 50 ล้านพิกเซล ที่ใช้เซนเซอร์ Sony IMX921 ให้คุณภาพรูปถ่ายที่คมชัดและจัดการแสงได้ดีเยี่ยม พร้อมกล้องอัลตราไวด์ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล ที่มีมุมมองกว้างถึง 110 องศา และไฮไลท์สำคัญคือกล้องซูม ZEISS Telephoto Camera ความละเอียด 50 ล้านพิกเซล ที่ให้การซูมที่มีคุณภาพสูง และสำหรับผู้ที่ต้องการพลังการซูมที่เหนือชั้นยิ่งขึ้น ยังสามารถใช้งานร่วมกับเลนส์เสริม vivo ZEISS Telephoto Extender Gen2 ซึ่งเพิ่มระยะซูมได้ถึง 200 มิลลิเมตร ทำให้สามารถถ่ายภาพวัตถุระยะไกลได้อย่างคมชัดทุกรายละเอียด ส่วนกล้องหน้ามีความละเอียด 50 ล้านพิกเซล พร้อมระบบออโต้โฟกัส และไฟแฟลช Adaptive Zoom Flash ที่ช่วยให้การถ่ายเซลฟี่ในที่แสงน้อยออกมาสวยงามและเป็นธรรมชาติ รองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุด 4K ที่ 60fps ปิดท้ายด้วยเรื่องของพลังงาน vivo X300 FE มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดมหึมาถึง 6,500 มิลลิแอมแปร์ ซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับสมาร์ทโฟนขนาดกะทัดรัด ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะสายเกมเมอร์ที่สามารถเล่นเกมต่อเนื่องได้นานสูงสุดถึง 10.3 ชั่วโมง รองรับระบบชาร์จไวด้วยสายในกำลังไฟ 90 วัตต์ และยังรองรับการชาร์จไร้สายที่รวดเร็วถึง 40 วัตต์ ทำให้การเติมพลังงานกลับเข้าสู่ตัวเครื่องทำได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน สรุปได้ว่า vivo X300 FE คือสมาร์ทโฟนที่รวมทุกความต้องการไว้ในเครื่องเดียว ทั้งความแรง ความสวยงาม และประสิทธิภาพของกล้องระดับมืออาชีพ ในขนาดที่พกพาสะดวกอย่างแท้จริ

