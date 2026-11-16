เปิดสวนอาหารภูผาป่าสน บ้านคา ราชบุรี ลานกินลมชมอ่างห้วยท่าเคย
สัมผัสบรรยากาศร่มรื่นที่ร้านอาหาร ภูผาป่าสน อำเภอ บ้านคา จังหวัด ราชบุรี ริมอ่างเก็บน้ำ ห้วยท่าเคย กับเมนูเด็ดยำผักกูดกุ้งสด และปลานิลทอดกระเทียมกรอบ
ร้าน ภูผาป่าสน ตั้งอยู่ภายในพื้นที่อำเภอ บ้านคา จังหวัด ราชบุรี ซึ่งเป็นจุดหมายยอดฮิตสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองสู่ธรรมชาติที่สงบเงียบ บรรยากาศโดยรอบร้านถูกโอบล้อมด้วยต้นสนขนาดใหญ่ที่ให้ความร่มรื่นตลอดวัน พร้อมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำ ห้วยท่าเคย ที่ทอดยาวไกลสุดลูกหูลูกตา
จุดเด่นวิวอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย
พื้นที่ของ ภูผาป่าสน ได้ประโยชน์จากทำเลที่ตั้งที่มองเห็นอ่างเก็บน้ำ ห้วยท่าเคย ได้อย่างชัดเจน น้ำในอ่างสะท้อนสีสันของท้องฟ้าสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายภาพ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นลาดเลาะไปใต้แนวต้นสน เพื่อค้นหาจุดชมวิวที่สวยงามโดยรอบ ภูมิทัศน์ถูกตัดแต่งด้วยเนินเขาสีเขียวขจีและผืนน้ำกว้างใหญ่ที่สงบนิ่งAlso read“จุ๋ย” ย้อนโมเมนต์หวาน “พุฒ” วันวิวาห์ ฉลองครบรอบแต่งงานกัน 8 ปี
บรรยากาศที่นี่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวริมทะเลทั่วไป เนื่องจากมีต้นไม้ใหญ่ช่วยบังแดดตลอดทางเดิน ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องแสงแดดแรงในช่วงกลางวัน ลมเย็นๆ พัดผ่านระหว่างใบสนสร้างความสดชื่นให้กับผู้มาเยือน การจัดวางโต๊ะเก้าอี้และพื้นที่นั่งพักผ่อนถูกกระจายตัวอยู่ใต้ร่มไม้ ทำให้แต่ละมุมมีความเป็นส่วนตัวและมองเห็นวิวในมุมมองที่แตกต่างกัน
รสชาติอาหารพื้นถิ่นและของดีในมื้อมี
เมนูแนะนำที่เป็นจุดขายของร้านคือ ยำผักกูดกุ้งสด ซึ่งนำเสนอความสดใหม่ของผักกูดยอดอ่อนที่ม้วนตัวสวยงาม คลุกเคล้ากับน้ำยำรสจัดจ้านที่มีรสเปรี้ยวและเผ็ดพอดี พร้อมกุ้งเนื้อแน่น หอมแดง และกระเทียมฝานบางที่โรยหน้าเพิ่มความหอมและสีสันของจานอาหาร การได้กินทั้งยอดที่นุ่มและก้านที่กรุบกรอบสร้างความเพลิดเพลินในคำตักแรก
อีกจานที่ไม่ควรพลาดคือ ผัดเห็ดโคน ที่ผัดออกมาจนมีน้ำขลุกขลิกตามสไตล์อาหารไทยโบราณ เห็ดโคนมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มนวลที่หมวก шляпа และเคี้ยวกรุบที่ก้าน ผสมผสานกับความหวานอ่อนๆ จากหอมใหญ่และแครอต น้ำผัดที่กลมกล่อมสามารถซดคู่กับข้าวสวยร้อนๆ ได้เป็นอย่างดี ช่วยกระตุ้นความอยากอาหารได้อย่างมาก
ไฮไลท์สำคัญของมื้อนี้คือ ปลานิลทอดกระเทียม ที่เสิร์ฟมาในรูปแบบตัวปลาขนาดใหญ่เต็มตัว จนสร้างความตกตะลึงให้กับลูกค้าในร้าน เมื่อพ่อครัวหั่นเนื้อปลาเป็นชิ้นๆ เพื่อทอดจนสุกเหลืองกรอบ แล้วนำมาจัดเรียงกลับเข้าจานพร้อมโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวจำนวนมากจนแทบไม่เห็นเนื้อปลา ผิวหนังเหลืองกรอบตัดกับเนื้อปลาสีขาวนุ่มหวาน รสชาติกลมกล่อมเมื่อจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือพริกสด
ประสบการณ์การรับประทานอาหารริมเขา
การเลือกชิ้นปลานิลที่มีหนังกรอบๆ คลุกกับกระเทียมเจียว แล้วแตะน้ำจิ้มเล็กน้อย เป็นสูตรการกินที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะได้สัมผัสทั้งความกรอบของกระเทียม ความมันของปลานิล และรสเผ็ดเปรี้ยวของน้ำจิ้มในคำเดียว ภาชนะที่ใช้เสิร์ฟมักจะเป็นจานยาวๆ เพื่อรองรับขนาดตัวของปลาที่ขนาดใหญ่กว่าปกติ สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนที่ชื่นชอบอาหารทะเลและอาหารทอดกรอบ
บรรยากาศภายในร้านมีพื้นที่สำหรับนั่งพักชิลล์ๆ กระจายอยู่ทั่วไป เหมาะสำหรับการจิบกาแฟหรือเครื่องดื่มเย็นๆ พร้อมชมวิวทะเลสาบในยามบ่าย การเดินทางมาเยือนที่ อำเภอ บ้านคา ในครั้งนี้ ถือเป็นการผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติกับการชิมอาหารอร่อยๆ ไว้ในสถานที่เดียว
สำหรับใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่ไม่ไกลเกินเอื้อม ราชบุรี โดยพื้นที่ อำเภอบ้านคา เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ ร้านอาหาร ภูผาป่าสน พร้อมให้บริการอาหารรสเลิศและบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เหมาะสำหรับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนที่ต้องการใช้เวลาว่างร่วมกันในพื้นที่สีเขียว
Get an alert when there is news on LifestyleFollow Lifestyle