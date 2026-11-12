เปิดแล้ว Vijit Chao Phraya 2026 ฉลองแสงสีริมเจ้าพระยา 19 จุด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดตัว Vijit Chao Phraya 2026 ภายใต้แนวคิด 'แสงแห่งจินตนาการ' ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายนถึง 13 ธันวาคม 2569
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ได้ร่วมประกาศเปิดงาน ' Vijit Chao Phraya 2026' อย่างเป็นทางการแล้ว ภายใต้ธีมหลัก 'แสงแห่งจินตนาการ' (Light of Imagination) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างสีสันริมแม่น้ำเจ้าพระยา กิจกรรมดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน ถึง 13 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดเวลาการแสดงแสงสีเสียงตลอดแนวแม่น้ำในช่วงเย็นถึงค่ำ คือเวลา 18.00-22.00 น.
รายละเอียดการแสดงแสงสีเสียง 19 จุด
การจัดแสดงผลงานดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ถึง 19 จุด ตั้งแต่อำเภอด้านเหนือของสะพานพระราม 8 ยาวลงไปจนถึงสะพานพระราม 3 โดยแต่ละจุดมีแนวคิดการแสดงที่แตก่างกันอย่างชัดเจนและสร้างสรรค์เพื่อให้เข้ากับบริบทของสถานที่นั้นๆ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างร่วมมือกันเนรมิตทัศนียภาพให้กลายเป็นมหกรรมแสงสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีAlso read'ส.บอลไทย-มูฮัมหมัด' ลุ้นคว้ารางวัลงาน AFC Awards Bangkok 2026
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทย (ศูนย์การเรียนรู้) ซึ่งจัดแสดงภายใต้แนวคิด 'ธาราแห่งคุณค่า - สายน้ำแห่งความมั่นคง' (THE FLOW OF PROSPERITY) ส่วนสะพานพระราม 8 จะจัดแสดงภายใต้ธีม 'มหารัศมี-ม่านแสงแห่งมหานคร' (RIVER OF LIGHT - THE SYMPHONY OF RADIANCE) ด้วยการแสดงเลเซอร์ประกอบ Light & Sound ถึงวันละ 6 รอบ ในเวลา 19.00-21.30 น.
สำหรับพื้นที่ทางวัฒนธรรมอย่างโรงพยาบาลศิริราช และวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ต่างชูแนวคิดด้านเวลาและศรัทธาผ่านการจัดแสง สี และเสียง โดยวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารจะจัดแสดง Installation และ Light & Sound วันละ 6 รอบ พร้อมการแสดงวัฒนธรรมไทย 'อัศจรรย์ศิลป์ถิ่นไทย วิจิตรเจ้าพระยา' อย่างยิ่งใหญ่
นอกจากนี้ ไอคอนสยาม (ICONSIAM) ก็เข้าร่วมจัดกิจกรรมนำเสนอ 'THE SPECTACLE CELEBRATION OF LIGHT & JOY SYMPHONY - THE ICONIC MULTIMEDIA WATER FEATURES' ผ่านการแสดงไฟจากต้นคริสตมาสยักษ์และระบำสายน้ำ วันละ 6 รอบ ตั้งแต่เวลา 18.30-21.00 น. ส่วนโรงแรมเดอะ แลงแฮม คัสตอม เฮาส์ กรุงเทพฯ จัดแสดงภายใต้แนวคิด 'เสน่ห์ไทย' (THE SOUL OF THAILAND) ด้วยเทคนิค Projection Mapping และ Light & Sound
ไฮไลต์โดรนและพลุระทึกใจ
จุดสนใจหลักของงานนี้คือการแสดงโดรนแปรอักษรจำนวนกว่า 800 ลำ ที่จะบินแสดงแสงสีเหนือท้องฟ้ายามค่ำคืนบริเวณวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร โดยมีการกำหนดตารางการบินที่ชัดเจนในหลายรอบ ซึ่งผู้ชมจะได้สัมผัสกับความแม่นยำและเทคโนโลยีขั้นสูงของฝูงโดรนที่แปรเปลี่ยนเป็นลวดลายสวยงาม
การแสดงโดรนแปรอักษร 800 ลำ บริเวณวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กำหนดการแสดงในวาระที่ 12, 13, 15, 18, 20, 25, 27 พฤศจิกายน 2569 และวันที่ 2, 4, 9, 11 ธันวาคม 2569 เวลา 19.50 น. (วันละ 1 รอบ) ทำให้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่สนใจชมความอลังการจากนวัตกรรมแสงสี
นอกจากโดรนแล้ว ยังมีการแสดงพลุม่านน้ำตก บริเวณสะพานพระราม 8 ในวันที่ 12, 13, 15 พฤศจิกายน 2569 เวลา 19.30 น. และวันที่ 20, 27 พฤศจิกายน 2569 รวมถึงวันที่ 4, 11 ธันวาคม 2569 ซึ่งเป็นการผสมผสานพลังน้ำ ไฟ และพลุเข้าด้วยกันอย่างลงตัว สร้างประสบการณ์การรับชมที่ตระการตาและน่าประทับใจ
กำหนดการและกิจกรรมพิเศษ
สำหรับการแสดงวัฒนธรรมไทย 'อัศจรรย์ศิลป์ถิ่นไทย วิจิตรเจ้าพระยา' ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กำหนดจัดในวันที่ 12-15, 20-22, 27-29 พฤศจิกายน 2569 และวันที่ 4-6, 11-13 ธันวาคม 2569 โดยจัดแสดงวันละ 2 รอบ เวลา 19.20 น. และ 20.20 น. ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสศิลปะและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยในบรรยากาศริมแม่น้ำ
อีกทั้งยังมีการแสดงวัฒนธรรมไทยบริเวณสะพานพระราม 8 ในวันที่ 12-15, 21, 22, 28, 29 พฤศจิกายน 2569 และ 5, 6, 12, 13 ธันวาคม เวลา 20.45 น. และบริเวณสะพานพระราม 3 ในวันที่ 12-13, 15 พฤศจิกายน เวลา 21.20 น. (รอบพิเศษ) และวันที่ 20, 27 พฤศจิกายน 2569 และ 4, 11 ธันวาคม 2569 เวลา 20.45 น.
ส่วนกิจกรรมเรือบาร์จ จะจัดแสดงภายใต้แนวคิด 'นาวาแห่งสุขและรอยยิ้ม' (VESSEL OF JOY & SMILES) ในรูปแบบ Light on Balloon ล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาจากบริเวณสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ถึงสะพานพระราม 3 ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2569 เวลา 18.00-22.00 น.
เส้นทางการท่องเที่ยวและเส้นทางเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ประสานงานกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เป็นเส้นทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ การกระจายจุดการแสดงไปยัง 19 จุดช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเส้นทางและช่วงเวลาการชมได้ตามความสนใจ
นอกจาก 19 จุดหลักแล้ว ยังมีพื้นที่อื่นๆ เช่น ตึกร้าง (ซอยล้ง 1919) ถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน ที่จัดแสดงภายใต้แนวคิด 'สองเหมียวเที่ยวด้วยใจ' (TWO CATS, ONE JOURNEY) ในรูปแบบ Light on Balloon วันละ 6 รอบ และท่าเรือเอเชียทีคเจริญนคร ที่จัดแสดงภายใต้แนวคิด 'จินตนาการแสงเบญจรงค์' (BENJARONG AN IMAGINATION OF LIGHT) โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่ จัดแสดงภายใต้แนวคิด 'รัศมีแห่งศรัทธา-แสงรักริมเจ้าพระยา' (RADIANCE OF FAITH-LIGHT OF LOVE) ด้วยเทคนิค Projection Mapping และ Light & Sound วันละ 6 รอบ รวมถึงสวนนงนุชนคราภิรมย์ ที่จัดแสดงภายใต้แนวคิด 'แสงแห่งการเชื่อมโยง' (LIGHT OF CONNECTION) โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การจัดงาน Vijit Chao Phraya 2026 ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองความสวยงามของริมแม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ showcasing นวัตกรรมแสงสีเสียงที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างประสบการณ์ที่จดจำได้อย่างลึกซึ้งให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน
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