เปิดรายชื่อ 3 หุ้นปันผลสูง 5% ตลอด 5 ปีใน SET50
SET50หุ้นปันผลการลงทุน
📆4/27/2026 5:14 AM
📰Thairath_News
ดัชนี SET50 เป็นดัชนีราคาหุ้นที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของหุ้นขนาดใหญ่ 50 บริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง โดยมี 3 บริษัทใน SET50 ที่ผ่านเกณฑ์อัตราเงินผลตอบแทนปันผลสูงกว่า 5% ต่อเนื่อง 5 ปี ได้แก่ LH, TCAP และ TISCO

ใน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ดัชนี SET50 ถือเป็นดัชนีที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสะท้อนความเคลื่อนไหวของหุ้นขนาดใหญ่ 50 บริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง ซึ่งกลุ่มหุ้นเหล่านี้ถือเป็น Blue Chip หรือหุ้นพื้นฐานดีของประเทศ โดยมีการกระจายตัวในหลากหลายอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อน เศรษฐกิจ เช่น พลังงาน ธนาคารพาณิชย์ และสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีการทบทวนรายชื่อทุก 6 เดือน เพื่อให้ดัชนีสะท้อนภาพรวมตลาดได้อย่างแม่นยำ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการความมั่นคงของพอร์ต การลงทุน จากการรวบรวมข้อมูลผ่านเครื่องมือ SETSMART ของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 27 เมษายน 2569 พบว่ามี 3 บริษัทใน SET50 ที่ผ่านเกณฑ์อัตราเงินผลตอบแทนปันผลสูงกว่า 5% ต่อเนื่อง 5 ปี ได้แก่ LH, TCAP และ TISCO โดยบริษัทโฮลดิ้งและบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนชาต ประกอบธุรกิจการเงินครบวงจร ทั้งธนาคารพาณิชย์ บริหารสินทรัพย์ หลักทรัพย์ ประกันภัย และลีสซิ่ง ปัจจุบันถือหุ้นสัดส่วน 24.99% ในธนาคารทหารไทย ธนชาต (TTB) และมี การลงทุน ในบริษัทอื่น เช่น บมจ.

เอ็ม บี เค (MBK) และ บมจ.

ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) เป็นต้น ข้อมูลจากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus) ระบุว่าจากโบรกเกอร์ทั้งหมด 7 ราย ให้คำแนะนำ “ซื้อ” 3 ราย แนะนำ “ถือ” 4 ราย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีอัตราเงินปันผลสูง โดยมีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2569 ขึ้นเป็น 8.4 พันล้านบาท รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของสินเชื่อในบริษัทลูกทั้ง TTB, THANI และธนชาตพลัส แม้ธุรกิจประกันภัยจะได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวและน้ำท่วม แต่บริษัทได้ตั้งสำรองไว้ครบถ้วนตั้งแต่ไตรมาส 4/2568 แล้ว จึงไม่ส่งผลกระทบต่อเนื่องในปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังเดินหน้าหาโอกาสลงทุนใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้ผลตอบแทนกับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยื

