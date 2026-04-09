เปิดผลสำรวจความสุขคนทำงานไทยปี 2568: อะไรคือสิ่งที่คนทำงานต้องการมากกว่าแค่ ‘เงินเดือน’?

เจาะลึกผลสำรวจ Workplace Happiness Report ปี 2568 เผยความสุขคนทำงานไทยอยู่ที่ 67% อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนทำงานยุคนี้มีความสุข และความต้องการของแต่ละ Generation แตกต่างกันอย่างไร?
ความสุขในการทำงาน เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่บ่อยครั้งเรากลับพบว่ามันเป็นเรื่องที่ยากจะบรรลุได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ ความสุขในการทำงาน ก็มีความซับซ้อนมากขึ้น วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงสิ่งที่คนทำงานยุคนี้ต้องการมากกว่าแค่ เงินเดือน รวมถึง ผลสำรวจ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ความสุขในการทำงาน ของคนไทย เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความสุขและประสิทธิภาพในการทำงาน และหาแนวทางในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น\รายงาน ‘Workplace
Happiness Report’ ประจำปี 2568 ได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,000 คนในประเทศไทย เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความสุขในการทำงานของคนไทย ผลสำรวจที่ได้เผยให้เห็นว่าคนทำงานชาวไทยมีความสุขโดยรวมอยู่ที่ 67% ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 3 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รองจากอินโดนีเซีย (82%) และฟิลิปปินส์ (77%) ในขณะที่ประเทศอื่นๆ เช่น สิงคโปร์ (56%) และฮ่องกง (47%) มีระดับความสุขที่ต่ำกว่า แม้ว่าตัวเลขโดยรวมจะดูดี แต่เบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้มีความจริงบางอย่างซ่อนอยู่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความสุขของคนทำงาน ผลสำรวจได้ระบุถึง 5 ปัจจัยหลักที่ทำให้คนทำงานชาวไทยมีความสุขในที่ทำงาน ได้แก่ สถานที่ทำงานที่เดินทางสะดวก (70%) การได้อัปสกิล (66%) สังคมที่ดีมีเป้าหมาย (64%) ความมั่นคง (63%) และความพึงพอใจในหน้าที่และความรับผิดชอบ (65%) ปัจจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคนทำงานยุคใหม่ไม่ได้มองแค่เรื่องเงินเดือนเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตและการเติบโตในอาชีพการงาน\นอกจากนี้ รายงานยังได้เจาะลึกถึงความแตกต่างของความสุขในการทำงานในแต่ละ Generation โดยพบว่าความต้องการและความคาดหวังของคนทำงานในแต่ละช่วงวัยนั้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน Gen Z ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ไฟแรง มักจะมีความสุขน้อยที่สุดและมีแนวโน้มที่จะ Burnout สูงที่สุด เนื่องจากยังอยู่ในช่วงปรับตัวและต้องการการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน Millennials ซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยทำงานที่ต้องแบกรับภาระหลายอย่าง ทั้งเรื่องงานและครอบครัว มักจะมองหาความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ดังนั้น การทำงานที่ยืดหยุ่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้ Gen X ซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยกลางคน มักจะมีความสุขในการทำงานสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ เนื่องจากมีความก้าวหน้าในอาชีพและมีฐานรายได้ที่มั่นคง นอกจากนี้ การได้รับการยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้ Baby Boomers ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหญ่ มักจะมีความสุขในการทำงานมากที่สุด เนื่องจากมีความผูกพันกับองค์กรสูงและมองเห็นภาพรวมของชีวิตการทำงานได้อย่างชัดเจน จากข้อมูลเหล่านี้ องค์กรต่างๆ จึงควรให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพของพนักงานในแต่ละ Generation เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นอย่างยั่งยื
ความสุขในการทำงาน ผลสำรวจ คนทำงานไทย Workplace Happiness Report Gen Z Millennials Gen X Baby Boomers เงินเดือน ความสมดุล การทำงานที่ยืดหยุ่น สวัสดิการ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »