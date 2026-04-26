เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง และเรื่องราวความรักที่เผชิญความท้าทาย

เรื่องราวของเปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้มั่นคงในความยุติธรรม และความรักของอ้นกับจิระที่เผชิญกับความท้าทาย รวมถึงการสำรวจการต่อสู้ทางความคิดของไอน์สไตน์ในฟิสิกส์ควอนตัม และเรื่องราวของนุชนาฏกับปกรณ์ในวงการอาหาร
เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้มั่นคงในความยุติธรรม เป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่งที่มีชื่อเสียงในด้านความเฉลียวฉลาดและความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกัน เรื่องราว ความรัก ของอ้น วัย 54 ปี กับจิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหากันมากว่า 7 ปี กำลังเผชิญกับความท้าทายที่ทำให้ทั้งคู่ต้องตั้งคำถามถึง ความรัก ที่เคยมีกัน เมื่อความเงียบและความกังวลเริ่มสะสม จนอ้นเริ่มนอนไม่หลับและรู้สึกว่าความสัมพันธ์กำลังมาถึงทางตัน ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ถูกทาบทามให้เป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตัวเอง แต่การสอนกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด ทำให้เธอต้องเผชิญกับความท้าทายในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน ในขณะเดียวกัน ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์ชื่อดัง มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐาน ฟิสิกส์ควอนตัม โดยรายการ Eureka ท่องโลกวิทยาการ จะพาไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างยักษ์ใหญ่แห่งวงการฟิสิกส์ เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดบิดาผู้ให้กำเนิดควอนตัมคนหนึ่งอย่าง ไอน์สไตน์ จึงต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตัวเองและคนอื่น ๆ นุชนาฏ ได้รับโอกาสเป็นผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหารในโรงแรมชื่อดัง และได้ร่วมงานกับปกรณ์ หัวหน้าเชฟสุดเนี้ยบที่เป็นคนไทยเหมือนกัน แต่กลับไม่เคยออมชอม การร่วมงานครั้งนี้ทำให้ทั้งคู่ต้องเผชิญกับความท้าทายและความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน ละครจากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ที่จะออกอากาศในวันที่ 1-2 มกราคมนี้ เวลา 20.15-21.10 น.
ทางไทยพีบีเอส จะพาเราไปสำรวจความรักย้อนประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและความท้าทาย ในส่วนของสารคดีเธอ เขา เรา ใคร จะพาเราไปสำรวจเรื่องราวของคนไทยในแผ่นดิน โดยออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ จากทุกภูมิภาค ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงระดับพันธุกรรม DNA เพื่อตอบคำถามว่า คนไทยคือใคร มาจากไหน นอกจากนี้ รายการคนสู้โรค จะมาสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ไทยที่อาจส่งผลร้ายแรงสำหรับผู้ป่วยโรคไต และให้คำแนะนำว่าผู้ป่วยโรคไตสามารถรับประทานผลไม้อะไรได้บ้า
