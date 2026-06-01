เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้มั่นคงในความยุติธรรม

เรื่องราวของอ้น วัย 54 ปี กับ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบกันมาเกือบ 7 ปี เริ่มส่งสัญญาณเหมือนจะมาถึงทางตัน
เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้มั่นคงใน ความยุติธรรม เขาเป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง ผู้มากซึ่งความเฉลียวฉลาดและความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่ลือเลื่องไปทั่ว เมื่อความรักที่ยาวนานเริ่มตั้งคำถาม คืนนี้จึงยากเกินจะหลับลง เรื่องราวของ อ้น วัย 54 ปี กับ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบกันมาเกือบ 7 ปี เริ่มส่งสัญญาณเหมือนจะมาถึงทางตัน จากวันที่เคยมีเสียงหัวเราะ กลับค่อย ๆ เงียบลง ความเครียดสะสมทำให้ อ้น เริ่มนอนไม่หลับ "ฝ้าย" อดีตนักจิตบำบัด ที่ถูกทาบทามเป็นอาจารย์สอน "วิชาความสุข" ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตัวเอง แต่ทุกอย่างกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดไม่เห็นจะต้องอายเลยถ้าอยากจะร้องไห้ จาก The Darkest Romance เพราะความซับซ้อนของมนุษย์ มักก่อเกิดความทุกข์ที่ตามมา แต่ละคนก็มีวิธีการจัดการความทุกข์ที่ต่างกัน แต่หนทางที่ง่ายที่สุด คือการระบายออกมาผ่านน้ำตา เพลงนี้จึงแต่งขึ้นเพื่อบอกเล่าว่าบางทีเราก็ ไม่เห็นจะต้องอายเลยถ้าอยากจะร้องไห้ ความเยาว์ (Youth) จาก The Darkest Romance การมีชีวิตและเติบโตขึ้นในทุก ๆ วัน ทุก ๆ ปี ยิ่งเติบโตขึ้น ชีวิตก็ยากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเพลงนี้ได้บอกเล่าช่วงชีวิตที่ยาก ในช่วงวัย 28 ปี ซึ่งผ่านมาได้แล้วจนถึงวันนี้ ปรัศนี จาก The Darkest Romance เพลงที่อยากพูดถึงความซับซ้อนของมนุษย์ เวลาคิดถึงเรื่องซับซ้อนของคน มันก็มีหลายรูปแบบ หนึ่งในความซับซ้อนของมนุษย์อย่างหนึ่ง ก็คือ ความสัมพันธ์ ทำไมไม่เป็นฉัน (Why,Why,Why?!
) The Darkest Romance และ นนน กรภัทร์ ได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน และ นนน ก็ได้สนใจทำเพลงร่วมกันกับทางวง จึงได้เกิดเป็นเพลง ทำไมไม่เป็นฉัน เพลงนี้ ก่อน จาก The Darkest Romance โดยในเวอร์ชันพิเศษสำหรับ นักผจญเพลง FREE PLAY ได้เชิญนักไวโอลินฝีมือดีอย่าง IamLast ที่ได้หยิบเอาเพลง ก่อน ไปโคเวอร์ โดยเพลงก่อน เป็นเพลงที่บอกเล่าถึงช่วงเวลา ที่คนเราต้องเผชิญเรื่องราวให้ต้องตัดสินใจอะไรสักอย่าง Sunshine เพลงแรกของ JACKIE ในฐานะศิลปินเดี่ยว เป็นเพลงที่เล่าถึงการพบเจอใครสักคน โดย Sunshine เล่าถึงการได้พบเจอกับคนรัก แฟน ๆ หรือคนที่คอยซัพพอร์ต ซึ่งตัว JACKIE เอง ก็ยังอยู่ในช่วงค้นหาตัวเอง เพลงนี้จึงสะท้อนตัวตนของเขาได้ดีที่สุด อย่าลืมใจร้าย เป็นเพลงใหม่ของ JACKIE ที่กำลังจะปล่อย และเล่นสดเป็นครั้งแรกในรายการ นักผจญเพลง FREE PLAY เพลงที่ถ่ายทอดความโกรธ น้อยใจ จนเกิดคำถามว่า ทำไมเธอไม่ไปใจร้ายใส่คนอื่นบ้าง JACKIE เป็นคนที่ชอบพูดว่าไม่เป็นไรมาก ๆ เพราะเป็นคนที่ชอบเกรงใจคนอื่น หลายครั้งภายใต้คำว่า "ไม่เป็นไร" นั้น มักจะมีอะไรซ่อนอยู่ JACKIE จึงอยากมอบเพลง "ไม่เป็นไรจริง ๆ" ให้กับคนที่ชอบพูดว่าไม่เป็นไร ทั้งที่ในใจนั้น เป็นอะไรอย่างมากเลย หลังรอดพ้นจากเหตุการณ์เลวร้ายไปได้ด้วยความช่วยเหลือของเค ครูฟ้าชวนขิมลงแข่งประกวดร้องเพลง ขิมพยายามร้องเพลงโปรดเพื่อส่งประกวดแต่ก็ยังไม่ดีพอ...
จนกระทั่งได้รับ "จดหมาย" ของปู่ ซึ่งกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ปลดล็อกความรู้สึก ตัวอย่าง คุณปู่วุ่น Y หลานชาย Y วุ่น ตอนที่ 4 ถึงเวลาที่ ปู่สมศักดิ์ ต้องเขียนฉาก NC เนื่องจากบรรณาธิการบอกว่ายิ่งมีฉาก 18+ เยอะ จะยิ่งขายดีเป็นพิเศษ ปู่สมศักดิ์ช็อกค้างไปเลย เมื่อเซฟเปิดซีรีส์วายให้ปู่ดูเป็นตัวอย่าง แต่เขาก็ต้องจำใจเขียนเพื่อความอยู่รอดของทุกคน ขณะที่เซฟเองก็ต้องอึดอัด เมื่อกายเอ่ยคำขอบางอย่าง ห้ามพลาด!!
ซีรีส์ คุณปู่วุ่น Y หลานชาย Y วุ่น วันที่ 24 พ. ค. 69 เวลา 20.30 น.
ทาง ThaiPBS และ www.thaipbs.or.th/BLWriter สรรค์สร้างความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ จากทุกภูมิภาค สารคดีค้นหาเรื่องราวคนบนแผ่นดินที่เรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบัน ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงในระดับพันธุกรรม DNA นำไปสู่ข้อมูลความรู้หลักฐานใหม่เพื่อตอบคำถามว่า "คนไทยคือใคร มาจากไหน" สารคดีเธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอ
