เปาบุ้นจิ้น ยัน ความสัมพันธ์รัก วงการเพลงควอนตัม จนถึงเรื่องราวคนไทย

สำรวจหลากหลายเรื่องราว ตั้งแต่คดีความของเปาบุ้นจิ้น ปัญหาความสัมพันธ์รัก การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ไปจนถึงเรื่องราววัฒนธรรมและสุขภาพ พร้อมเพลงประกอบละครจากไทยพีบีเอส
ข่าวสารหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ ที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวที่น่าสนใจ ตั้งแต่ความยุติธรรมของ เปาบุ้นจิ้น ขุนนางผู้เป็นที่เลื่องลือในความเฉลียวฉลาดและความซื่อสัตย์สุจริตแห่งราชวงศ์ซ่ง สู่การเผชิญหน้ากับความท้าทายในความสัมพันธ์ที่ยาวนานถึง 7 ปี ของอ้น วัย 54 ปี และจิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี เมื่อความรักที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะค่อย ๆ กลายเป็นความเงียบงัน และนำพาไปสู่คำถามที่ยากจะหาคำตอบว่า 'เรายังรักกันอยู่…แบบเดิมอยู่หรือเปล่า'
ในขณะเดียวกัน 'ฝ้าย' อดีตนักจิตบำบัด ได้รับมอบหมายภารกิจอันท้าทายในการสอน 'วิชาความสุข' แก่นักศึกษา โดยเน้นการทำความเข้าใจตนเอง ซึ่งเป็นเส้นทางที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย. เรื่องราวแห่งอารยธรรมโบราณยังคงดึงดูดใจ ด้วยความงดงามของ 'ซีตี้และหงชุน' หมู่บ้านเก่าแก่ที่สืบทอดสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์มาเกือบหนึ่งพันปี ด้วยรูปแบบบ้านเรือน การใช้สีและวัสดุที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงประวัติการก่อตั้งที่ไม่แตกต่างกันมากนัก จนได้รับขนานนามว่า 'หมู่บ้านแฝด' สะท้อนให้เห็นถึงรากฐานทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง
ในอีกมิติหนึ่ง รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ จะพาคุณไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ของไอน์สไตน์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัม เพื่อทำความเข้าใจว่า เหตุใดบิดาแห่งควอนตัมจึงต้องลุกขึ้นท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น.
เสียงเพลงยังคงเป็นอีกส่วนสำคัญที่เติมเต็มชีวิต #สิเทน้องให้บอกแน เพลงลุกทุ่งอีสานจากปลายปากกาครูสลา คุณวุฒิ ที่เข้าถึงใจคนไทยได้อย่างไม่น่าเชื่อ สะท้อนความไพเราะและเนื้อหาที่กินใจ ส่งต่อความรู้สึกจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการคัฟเวอร์โดยศิลปินมากมาย เช่น ต่าย อรทัย, เวียง นฤมล, มนต์แคน แก่นคูณ, ตัส ชนะชัย, เอกราช สุวรรณภูมิ และครูสลา คุณวุฒิ เอง.
ในขณะที่วงการบันเทิงก็มีสีสันไม่แพ้กันกับละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ที่จะพาผู้ชมไปพบกับบทบาทใหม่ของ #ก๊อตจิรายุ ในการร่วมงานกับไทยพีบีเอสครั้งแรก ในบท 'ปกรณ์' หัวหน้าเชฟสุดเนี้ยบ ที่ต้องร่วมงานกับ 'นุชนาฏ' ผู้ช่วยเชฟที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น และความรักเอย... เจ้าลอยลมมาหรือไร... พร้อมด้วยเพลงประกอบละคร 'เสน่หา' ที่ขับร้องโดย จีรภัทร จันทร์แจ้ง.
เรื่องราวการตามหาความยุติธรรมของ 'หลิว' เพื่อทวงคืนชีวิตที่พังทลายและพ่อที่จากไป ด้วยการตามหา 'ชานนท์' เพื่อเอาผิด 'ราเชน' ในความผิดที่ก่อไว้.
ความรู้ด้านสุขภาพก็เป็นอีกสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เมื่อข้อมูลในโซเชียลแชร์กันว่าผลไม้ไทยอย่างมะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต รายการ #คนสู้โรค จะพาไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและแนะนำว่าผู้ป่วยโรคไตยังสามารถรับประทานผลไม้อะไรได้บ้าง.
และสุดท้าย สารคดี #เธอเขาเราใคร จะพาคุณออกเดินทางสำรวจเรื่องราวของคนบนแผ่นดินไทย เพื่อค้นหาคำตอบว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' โดยลงลึกถึงประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงระดับพันธุกรรม DNA เพื่อสร้างองค์ความรู้และหลักฐานใหม่ ๆ ให้กับสังคม
เปาบุ้นจิ้น ความสัมพันธ์รัก ฟิสิกส์ควอนตัม เพลงลูกทุ่ง สารคดี