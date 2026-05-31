เปาบุ้นจิ้นและความรักที่ซับซ้อน: จากบทเพลงสู่ซีรีส์และวิกฤตมันสำปะหลัง

เรื่องราวของความยุติธรรมจากเปาบุ้นจิ้นผสานกับความรักที่ถึงทางตันของคู่รักวัยกลางคน สะท้อนผ่านบทเพลงจาก The Darkest Romance และ JACKIE พร้อมซีรีส์วายขำขันและสารคดีค้นหาตัวตนคนไทย รวมถึงวิกฤตมันสำปะหลังที่กำลังถูกแก้ไขด้วยอุบลโมเดลพลัส
ในโลกที่ความยุติธรรมและ ความรัก มักถูกตั้งคำถาม เรื่องราวของ เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้มั่นคงในความยุติธรรม ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลัง เขาเป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง ผู้มากซึ่งความเฉลียวฉลาดและความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่ลือเลื่องไปทั่ว แต่ในขณะเดียวกัน ความรัก ที่ยาวนานของอ้นวัย 54 ปี กับจิระแฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบกันมาเกือบ 7 ปี กำลังส่งสัญญาณเหมือนจะมาถึงทางตัน จากวันที่เคยมีเสียงหัวเราะ กลับค่อย ๆ เงียบลง ความเครียดสะสมทำให้อ้นเริ่มนอนไม่หลับ และนี่คือจุดเริ่มต้นของบท เพลง ที่ถ่ายทอดความซับซ้อนของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น เพลง "ไม่เห็นจะต้องอายเลยถ้าอยากจะร้องไห้" จาก The Darkest Romance ที่บอกเล่าว่าการระบายความทุกข์ผ่านน้ำตาเป็นหนทางที่ง่ายที่สุด หรือ เพลง "ความเยาว์" ที่เล่าถึงช่วงชีวิตที่ยากลำบากในวัย 28 ปี จนถึง เพลง "ปรัศนี" ที่สะท้อนความซับซ้อนของความสัมพันธ์ ในแวดวงดนตรีไทย การทำงานร่วมกันระหว่างศิลปินรุ่นใหม่และรุ่นเก่ากำลังสร้างสีสันให้กับวงการ นนน กรภัทร์ ได้มีโอกาสร่วมงานกับ The Darkest Romance ใน เพลง "ทำไมไม่เป็นฉัน" ซึ่งเป็น เพลง ที่เล่าถึงความรู้สึกของคนที่ถูกทิ้งไว้ ขณะเดียวกัน JACKIE ศิลปินเดี่ยวหน้าใหม่ก็เปิดตัวกับ เพลง "Sunshine" ที่บอกเล่าการพบเจอคนรักและผู้สนับสนุน พร้อมด้วย เพลง "อย่าลืมใจร้าย" และ "ไม่เป็นไรจริง ๆ" ที่สะท้อนตัวตนของเขาที่ชอบพูดว่าไม่เป็นไรทั้งที่ในใจเป็นอย่างมาก การแสดงสดของ JACKIE ในรายการ "นักผจญ เพลง FREE PLAY" สร้างความคาดหวังให้กับแฟน ๆ นอกจากนี้ยังมี ซีรีส์ "คุณปู่วุ่น Y หลานชาย Y วุ่น" ที่นำเสนอเรื่องราวขำขันเกี่ยวกับปู่สมศักดิ์ที่ต้องเขียนฉาก 18+ เพื่อให้ ซีรีส์ ขายดี ซึ่งออกอากาศทาง ThaiPBS ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 เวลา 20.30 น.
ด้านเศรษฐกิจและสังคม มันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจไทยที่สร้างรายได้แสนล้านกำลังเผชิญวิกฤตผลผลิตลดลงจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวน โครงการ "อุบลโมเดลพลัส" เข้ามาช่วยขับเคลื่อนการปลูกมันอินทรีย์ ซึ่งช่วยกู้โลก ลดการทำลายป่า และเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวเหล็ก No L Cup 2026 สนามที่ 2 รอบชิงชนะเลิศภาคกลาง จะถ่ายทอดสดจากโรงเรียนกีฬาอ่างทองในวันที่ 31 พฤษภาคม เวลา 14.05 น.
และในส่วนของสารคดี "เธอ เขา เรา ใคร" ที่สำรวจคนไทยในแผ่นดินผ่านประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา และ DNA จะออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.10-22.00 น. ทางไทยพีบีเอส เพื่อตอบคำถามว่า "คนไทยคือใคร มาจากไหน
