เบ็คกี้ รีเบคก้า ส่งข้อความอำลา “แนนโน๊ะ” สุดซึ้ง ขอบคุณทุกโอกาสที่ได้รับใน “เด็กใหม่ The Reset”

เบ็คกี้ รีเบคก้า ส่งข้อความอำลา “แนนโน๊ะ” สุดซึ้ง ขอบคุณทุกโอกาสที่ได้รับใน “เด็กใหม่ The Reset”
เบ็คกี้ รีเบคก้าเด็กใหม่ The Resetแนนโน๊ะ
📆4/19/2026 3:49 PM
📰daradaily
นักแสดงสาว เบ็คกี้ รีเบคก้า โพสต์ข้อความอำลาบทบาท “แนนโน๊ะ” ในซีรีส์ “เด็กใหม่ The Reset” พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่สนับสนุน ทั้งผู้กำกับ นักแสดง และทีมงานเบื้องหลัง ยอมรับเป็นบทบาทที่ทุ่มเทสุดตัวและเป็นความทรงจำที่ล้ำค่า

ภายหลังการลาจออย่างเป็นทางการของ ซีรีส์ สุดฮิต “ เด็กใหม่ The Reset ” ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนๆ โดยเฉพาะบทบาท “ แนนโน๊ะ ” ที่ถ่ายทอดโดย นักแสดง สาวมากความสามารถอย่าง เบ็คกี้ รีเบคก้า เจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความสุดซาบซึ้งผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อเป็นการอำลาตัวละครที่เธอทุ่มเทและรักอย่างสุดหัวใจ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในผลงานชิ้นนี้

เบ็คกี้ได้เริ่มต้นข้อความของเธอด้วยการกล่าวถึงการสิ้นสุดของซีรีส์ 6 ตอนว่า “Thankyou Nanno มาถึงจุดจบของ 6ep แล้วน้าา เอาจริงๆ เป็นอะไรที่ผ่านไปไวมากแต่สนุมากๆ เลย” เธอแสดงความรู้สึกที่ไม่อยากให้จบลงง่ายๆ แต่ก็เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกตลอดการทำงานที่ผ่านมา ความประทับใจในบทบาท “แนนโน๊ะ” ที่เป็นตัวละครไอคอนิกนั้น สะท้อนออกมาอย่างชัดเจน เมื่อเธอเผยว่า “ดีใจที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสถ่ายทอดตัวละคร iconic แบบ แนนโน๊ะไม่เคยคิดว่าจะเป็นหนูเหมือนกัน 55555” เป็นการแสดงออกถึงความตื้นตันใจที่ได้รับความไว้วางใจในบทบาทที่ท้าทายและสำคัญเช่นนี้

การเดินทางของ “แนนโน๊ะ” ใน “เด็กใหม่ The Reset” เกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานร่วมกับทีมงานเบื้องหลังที่มากฝีมือ เบ็คกี้ไม่ลืมที่จะกล่าวขอบคุณผู้กำกับทั้ง 6 ท่านอย่างเจาะจง “ขอบคุณพี่ๆผู้กำกับ ทั้ง6คนเลยน้า สนุกมากในการ create diff version ทุกep แล้วพาตัวละครไปเจออะไรใหม่ๆ 555555” เธอชื่นชมในวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้แต่ละตอนมีความแปลกใหม่และน่าสนใจ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาตัวละครให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เธอยังได้เอ่ยถึงนักแสดงร่วมรุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อนๆ ทุกคนว่า “ขอบคุณนักแสดงพี่ๆน้องๆ เพื่อนๆ ทุกๆคนด้วยย แฮปปี้มากๆ เลยที่ได้ทำงานด้วยกัน เก่งกันมากๆ เลย อาจะเป็นครั้งแรกที่เคยได้ร่วมงานกัน แต่เป็นความทรงจำที่ดีมากเลยน้าา” เป็นการเน้นย้ำถึงบรรยากาศอันอบอุ่นและเป็นมิตรในกองถ่ายที่ทำให้เธอรู้สึกมีความสุขกับการทำงาน แม้จะเป็นการร่วมงานครั้งแรกกับหลายๆ คน แต่ก็สร้างความทรงจำที่งดงามและยากจะลืมเลือน

ยิ่งไปกว่านั้น เบ็คกี้ได้แสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อทีมงานเบื้องหลังทั้งหมด ตั้งแต่ทีมเมคอัพ แฮร์ คอสตูม ทีมอาร์ต ไปจนถึงพี่ตากล้อง “ขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกคนด้วยน้า เมคอัพแฮร์คอสตูม ทีมอาร์ต พี่ตากล้อง ทุกๆ คนเลยน้า กว่าจะผ่านแต่ละซีนไม่ง่ายเลยแล้วละเอียดมาก บางวันก็ทั้งวันทั้งคืนแต่ทุกคนสู้มาก” เธอรับรู้ถึงความทุ่มเทและความยากลำบากของทีมงานทุกคนในการสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด บางครั้งการถ่ายทำก็กินเวลานานตลอดวันตลอดคืน แต่ทุกคนก็ยังคงสู้ไม่ถอย เธอเข้าใจดีว่าเบื้องหลังความสำเร็จแต่ละฉากนั้นเต็มไปด้วยความละเอียดอ่อนและการทำงานหนักของทีมงานทุกคน

แฟนคลับที่คอยติดตามและให้การสนับสนุนต่างก็เป็นอีกกำลังใจสำคัญของเบ็คกี้ “ขอบคุณทุกๆ คอมเม้นเลยน้าา อ่านฟิดแบคเสมอเลยยย appreciate ทุกอย่างเลยงับ ขอบคุณทุกคนที่เปิดใจกับหนูด้วยน้า เป็นคนนึงที่รักการแสดงมากเลย พร้อมพัฒนาแล้วเติบโตเสมอเลย” การได้รับความคิดเห็นและคำติชมจากแฟนๆ นั้นมีความหมายต่อเธอมาก เธออ่านทุกคอมเม้นท์และรู้สึกซาบซึ้งในทุกการสนับสนุน พร้อมทั้งกล่าวว่าเธอเป็นคนที่รักการแสดงและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งเป็นการแสดงถึงทัศนคติที่ดีและมุ่งมั่นในการทำงานในวงการบันเทิง

“the reset เป็นอีกผลงานที่ตั้งใจมากๆ เลย” เบ็คกี้กล่าวสรุปถึงความทุ่มเทที่มีให้กับผลงานชิ้นนี้ พร้อมทั้งขอบคุณ “แองเจิ้ล” หรือกลุ่มแฟนคลับที่คอยสนับสนุนเธอเสมอ “ขอบคุณแองเจิ้ลที่คอยชัพพอร์ตทุกผลงานเลยน้า น่ารักเสมอเลยยย แหะๆ ดีใจที่ทุกวันเสาร์เรามานั่งดูด้วยกันน” การที่แฟนๆ มานั่งดูซีรีส์พร้อมกันทุกสัปดาห์ถือเป็นความสุขที่เธอภาคภูมิใจ และปิดท้ายด้วยประโยคภาษาอังกฤษที่สื่อถึงความซาบซึ้ง “Thankyou guys for supporting me in this role really appreciate it na ฝากชีรีย์ girl from nowhere the reset ในอ้อมกอดทุกคนด้วยน้า see you, Ily :p …B…” เป็นการปิดท้ายการส่งข้อความอำลาอย่างน่าประทับใจ พร้อมทั้งฝากผลงาน “เด็กใหม่ The Reset” ให้ทุกคนจดจำและเป็นที่รักต่อไ

เบ็คกี้ รีเบคก้า เด็กใหม่ The Reset แนนโน๊ะ ซีรีส์ นักแสดง

 

