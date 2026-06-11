เบื้องหลังความป่วนในกองถ่าย Scarlet Heart Thailand กับโมเมนต์สุดน่ารักของทัพนักแสดง GMMTV

ส่องเบื้องหลังการถ่ายทำซีรีส์ฟอร์มยักษ์ Scarlet Heart Thailand ที่เชียงใหม่ พบความน่ารักของ วิน เมธวิน, เต ตะวัน, โฟร์ท ณัฐวรรธน์ และเพื่อนนักแสดง GMMTV ที่ร่วมสร้างสีสันและเสียงหัวเราะตลอดการถ่ายทำกว่า 74 คิว
สำหรับโปรเจ็คท์ยักษ์ใหญ่ที่สร้างความตื่นเต้นและเป็นที่จับตามองอย่างมากในขณะนี้ คงหนีไม่พ้นซีรีส์เรื่อง Scarlet Heart Thailand ซึ่งเป็นการรวบรวมเหล่านักแสดงระดับแถวหน้าจากค่าย GMMTV มาไว้ในเรื่องเดียวกันอย่างคับคั่ง นำโดยนักแสดงคุณภาพอย่าง ตู ต้นตะวัน, วิน เมธวิน , นนน กรภัทร์, เต ตะวัน, โฟร์ท ณัฐวรรธน์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, เพิร์ธ ธนพนธ์ และ ฟอส จิรัชพงศ์ ซึ่งการรวมตัวของนักแสดงกลุ่มนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ที่แฟนคลับทั่วประเทศและทั่วโลกต่างเฝ้ารอคอยด้วยความตื่นเต้น โดยกองถ่ายได้ยกทัพทั้งนักแสดงและทีมงานจำนวนมากเดินทางไปปักหลักถ่ายทำกันที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ได้บรรยากาศที่สวยงามและสมจริงตามเนื้อหาของเรื่อง ซึ่งการถ่ายทำในครั้งนี้มีความท้าทายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องของการจัดสรรเวลา เนื่องจากนักแสดงแต่ละคนมีตารางงานที่แน่นขนัด ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาการถ่ายทำสามารถดำเนินไปได้เพียงเดือนละ 2 ถึง 3 คิวเท่านั้น ซึ่งทางด้าน ตู ต้นตะวัน ได้ออกมาอัปเดตกับเหล่าแฟนคลับว่าขณะนี้การถ่ายทำใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเหลือเพียงไม่กี่คิวสุดท้ายเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการเดินทางที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความทุ่มเทของทุกคน ในส่วนของบรรยากาศเบื้องหลังการทำงานนั้น เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสนิทสนมของเหล่านักแสดง ซึ่งได้มีการแชร์โมเมนต์น่ารักๆ ผ่านทางอินสตาแกรมสตอรี่ให้แฟนๆ ได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิด เช่น ภาพของ โฟร์ท ณัฐวรรธน์ ที่แอบถ่ายคลิป เต ตะวัน ในขณะที่กำลังจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมโปเกมอนอย่างเอาเป็นเอาตาย โดยโฟร์ทระบุว่าเห็นพี่ชายคนนี้ตีโปเกมอนมาเป็นชั่วโมงแล้ว ซึ่งทางด้าน เต ตะวัน ก็ได้รีโพสต์คลิปดังกล่าวพร้อมหยอกล้อกลับว่า แทนที่จะช่วยกันตีกลับมัวแต่ถ่ายคลิปเสียอย่างนั้น นอกจากนี้ โฟร์ท ยังได้ถ่ายภาพความน่ารักของ ตู ต้นตะวัน ที่กำลังผ่อนคลายด้วยการบีบสกุชชี่นุ่มนิ่มในระหว่างรอเข้าฉาก ขณะที่ ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน ก็ไม่พลาดที่จะแกล้งเพื่อนด้วยการแอบถ่ายคลิป โฟร์ท ในจังหวะที่กำลังล้างหน้าและแปรงฟันอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งคนถูกแอบถ่ายก็หันมาเห็นเข้าพอดี สร้างเสียงหัวเราะให้กับทีมงานและเพื่อนร่วมกองถ่ายเป็นอย่างมาก รวมถึงยังมีโมเมนต์ที่ เต ตะวัน ถ่ายภาพ ตู และ โฟร์ท ขณะนั่งพักผ่อน และคลิปที่ เต ป้อนขนมให้ นนน พร้อมข้อความแซวขำๆ ว่า องค์ชายที่กินดีอยู่ดีคือองค์ชายที่มีพุงนิดๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของนักแสดงในเรื่องนี้ จุดที่เรียกเสียงหัวเราะและสร้างความเอ็นดูให้กับแฟนๆ ได้มากที่สุด คงหนีไม่พ้นเรื่องราวของ วิน เมธวิน ที่ต้องรับบทเป็นองค์ชายเจ้าเมืองฟ้า ซึ่งทางวินมีความตั้งใจอย่างมากในการดูแลรูปร่างและฟิตหุ่นให้สมบทบาทที่สุด จนถึงขั้นใช้เวลาในช่วงพักจากการถ่ายทำมาออกกำลังกายยกดัมเบลเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อแขนให้ดูแข็งแรงและสง่างาม แต่ด้วยความเหนื่อยล้าจากการถ่ายทำที่หนักหน่วง ทำให้มีช่วงหนึ่งที่ทีมงานได้เข้ามาถามด้วยความหยอกล้อว่าตอนนี้ยกดัมเบลข้างละกี่กิโล และสามารถโยนขึ้นไปได้เลยหรือไม่ ซึ่งวินก็ได้ตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยว่า อย่าเพิ่งถามได้ไหม ไม่ไหวแล้ว สร้างเสียงหัวเราะครืนไปทั่วกองถ่าย เพราะทุกคนต่างรู้ดีว่าวินกำลังทุ่มเทอย่างเต็มที่จนถึงขีดสุด โดยคลิปดังกล่าวถูกบันทึกไว้พร้อมคำบรรยายสั้นๆ ว่า ยกดัมเบล ฝนตก กลับบ้าน ซึ่งสะท้อนถึงชีวิตการทำงานที่ทั้งหนักและสนุกในเวลาเดียวกัน สำหรับการถ่ายทำซีรีส์ Scarlet Heart Thailand ในครั้งนี้ ต้องบอกว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานและต้องใช้ความอดทนอย่างสูง โดยมีการถ่ายทำมาแล้วถึง 74 คิว ซึ่งถือเป็นจำนวนคิวที่เยอะมากและแสดงให้เห็นถึงความละเอียดประณีตในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ แม้ว่าในวันที่ 11 มิถุนายน พ.
ศ. 2569 นักแสดงและทีมงานจะมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมปิดกล้อง แต่ทว่าโชคชะตากลับเล่นตลกเมื่อมีฝนตกหนักลงมาอย่างไม่คาดคิด ทำให้ต้องมีการยกกองชั่วคราวและไม่สามารถปิดกล้องได้ตามกำหนดการในวันนั้น อย่างไรก็ตาม บรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังบวกและความสามัคคีของเหล่านักแสดงวัยรุ่นเหล่านี้ ทำให้แฟนๆ มั่นใจได้ว่าผลงานที่ออกมาจะต้องเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและความประทับใจอย่างแน่นอน ขอส่งกำลังใจให้ทั้งนักแสดงและทีมงานทุกคนสู้ต่อไปเพื่อส่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้แก่ผู้ชมในเร็วๆ นี
Scarlet Heart Thailand GMMTV วิน เมธวิน เบื้องหลังซีรีส์ นักแสดงไทย
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