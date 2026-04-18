เบิร์นส บุกแคนาดา ท้าดวล มาล็อตต์ คู่เอกศึก UFC วินนิเพก

กิลเบิร์ต เบิร์นส นักสู้ชาวบราซิล เตรียมพบกับ ไมค์ มาร์ลอตต์ นักสู้เจ้าถิ่นชาวแคนาดา ในคู่เอกของศึก UFC FIGHT NIGHT: BURNS VS MALOTT ที่เมืองวินนิเพก แคนาดา วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายนนี้ พร้อมด้วยการประกบคู่รองที่น่าสนใจอีกมากมาย
กิลเบิร์ต เบิร์นส ยอดนักสู้จากบราซิล เตรียมบุกแดนเมเปิลแคนาดา เพื่อเผชิญหน้ากับ ไมค์ มาร์ลอตต์ คู่ปรับชาวแคนาดา ในศึก UFC FIGHT NIGHT: BURNS VS MALOTT ซึ่งจะระเบิดศึก ณ สังเวียน Canada Life Centre, เมืองวินนิเพก ประเทศแคนาดา ในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายนนี้ เป็นการต่อสู้ที่แฟนๆ MMA ทั่วโลกรอคอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์อันเป็นวันหยุดประจำปีของไทย องค์กร UFC ซึ่งเป็นสุดยอดเวทีการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ระดับโลก ได้เตรียมจัดการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่นี้ขึ้นเพื่อมอบความบันเทิงให้กับแฟนๆ
การต่อสู้ คู่เอกของรายการนี้เป็นการดวลเดือดในรุ่นเวลเตอร์เวต (Welterweight) ระหว่าง กิลเบิร์ต เบิร์นส นักสู้มากประสบการณ์จากประเทศบราซิล วัย 39 ปี เจ้าของสถิติการต่อสู้ที่น่าเกรงขาม ชนะ 22 ครั้ง และแพ้ 9 ครั้ง แม้ว่าในช่วงหลังฟอร์มของเบิร์นสจะไม่ค่อยสู้ดีนัก โดยเขาเผชิญกับความพ่ายแพ้มา 4 ไฟต์ติดต่อกัน ล่าสุดคือการพ่ายแพ้ด้วยการ TKO ในยกที่ 1 ต่อ มิเชล โมราเลส เมื่อเดือนพฤษภาคม ปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์และความแข็งแกร่งที่สั่งสมมา เบิร์นสยังคงเป็นนักสู้ที่อันตรายอย่างยิ่ง และพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในสังเวียนนี้ จอมปล้ำผู้มีฉายาว่า Durinho นี้ จะต้องเผชิญหน้ากับ ไมค์ มาร์ลอตต์ นักสู้เจ้าถิ่นจากแคนาดา วัย 34 ปี ผู้ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรง ด้วยสถิติชนะ 13 ครั้ง และแพ้เพียง 2 ครั้ง นอกจากนี้ มาร์ลอตต์ยังทำสถิติเก็บชัยชนะมาแล้ว 3 ไฟต์ติดต่อกัน ฟอร์มล่าสุดของเขาคือการเอาชนะคะแนน เควิน ฮอลแลนด์ เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2025 ที่ผ่านมา การต่อสู้ครั้งนี้จึงเป็นการวัดฝีมือระหว่างนักสู้มากประสบการณ์ที่กำลังต้องการกลับมาสู่เส้นชัย กับนักสู้เจ้าถิ่นที่กำลังขาขึ้นและต้องการรักษาโมเมนตัม นอกจากคู่เอกอันน่าตื่นเต้นแล้ว ศึก UFC FIGHT NIGHT: BURNS VS MALOTT ยังมีคู่รองที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ ในรุ่นแบนตัมเวต (Bantamweight) เป็นการพบกันระหว่าง ไคเลอร์ ฟิลลิปส์ นักสู้ชาวอเมริกัน วัย 30 ปี ผู้มีสถิติชนะ 12 ครั้ง และแพ้ 4 ครั้ง แม้ว่าฟิลลิปส์จะประสบกับความพ่ายแพ้มา 2 ไฟต์ติดต่อกัน โดยล่าสุดคือการแพ้คะแนน วินิซิอุส โอลิเวียรา เมื่อเดือนกรกฎาคม ปีที่แล้ว แต่เขาก็ยังคงเป็นนักสู้ที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่รู้จักในฉายา The Matrix โดยเขาจะต้องเจอกับ ชาร์ลส ชูร์ดาน นักสู้เจ้าถิ่นจากแคนาดา วัย 30 ปีเช่นกัน ชูร์ดานมีสถิติที่แข็งแกร่ง ชนะ 17 ครั้ง และแพ้ 8 ครั้ง โดยฟอร์มหลังของเขาโดดเด่นด้วยการชนะแบบซับมิชชัน (Submission) มา 2 ไฟต์ติดต่อกัน ล่าสุดคือการชนะซับมิชชัน ดาวีย์ แกรนท์ ตั้งแต่ยกแรก ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว การเผชิญหน้าระหว่างฟิลลิปส์ที่ต้องการกลับมาแจ้งเกิด และชูร์ดานที่กำลังฟอร์มดี จะเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดและคาดเดาผลได้ยาก ยิ่งไปกว่านั้น การแข่งขันในรายการนี้ยังประกอบไปด้วยการต่อสู้อีกหลายคู่ที่รับประกันความสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ แฟนๆ UFC ไม่ควรพลาดชมการปะทะกันของสุดยอดนักสู้เหล่านี้ในศึก UFC FIGHT NIGHT: BURNS VS MALOTT ที่จะถ่ายทอดสดในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายนนี้ ความมันส์เต็มรูปแบบกำลังจะอุบัติขึ้นอย่างแน่นอ
