เบาะแสจาก WWDC 2026: Apple เตรียมเปิดตัว iPhone พับได้, MacBook Ultra และกล้องรักษาความปลอดภัย

งาน WWDC 2026 เผยเบาะแสผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 อย่างของ Apple ได้แก่ iPhone พับได้, MacBook หน้าจอสัมผัส และกล้องรักษาความปลอดภัย โดยมีหลักฐานจากโค้ด iOS 27 และ macOS Golden Gate
ในงาน WWDC 2026 ที่ผ่านมา Apple ได้เปิดตัว iOS 27 และ macOS Golden Gate ซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์ AI ใหม่และดีไซน์ UI ที่ปรับปรุง แต่นอกจากสิ่งที่เห็นบนเวทีแล้ว ยังมีเบาะแสสำคัญที่ซ่อนอยู่ในระบบปฏิบัติการเหล่านี้ บ่งชี้ถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ถึง 3 อย่างที่ Apple กำลังจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ ตั้งแต่ iPhone รุ่นพับได้, MacBook ที่มีหน้าจอสัมผัส, ไปจนถึง กล้องรักษาความปลอดภัย ของ Apple เอง iPhone พับได้รุ่นแรกของ Apple คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนกันยายนปีนี้ พร้อมกับ iPhone 18 Pro โดยในโค้ดของ iOS 27 Beta มีการอ้างอิงถึงสถานะการพับ มุม และจำนวนจอแสดงผลของอุปกรณ์ ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่า Apple กำลังเตรียมซอฟต์แวร์ให้รองรับดีไวซ์ประเภทนี้ นอกจากนี้ iOS 27 ยังเพิ่มการรองรับแนวนอนให้กับแอปพลิเคชันในตัวจำนวนมาก เพื่อเตรียมนักพัฒนาให้พร้อมกับการปรับขนาดแอปสำหรับหน้าจอที่พับได้ อีกทั้งยังมีการปรับปรุง iPhone Mirroring ใน macOS Golden Gate ให้สามารถปรับขนาดหน้าต่างได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับความต้องการของอุปกรณ์จอพับ MacBook Ultra เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกพูดถึงมานาน โดยอาจเป็น MacBook รุ่นแรกที่รองรับการสัมผัสหน้าจอ ใน macOS Golden Gate มีการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ที่เกี่ยวข้องกับระบบสัมผัส อาทิ การเลื่อนเพื่อรีเฟรชหน้าจอ ซึ่งเป็นท่าทางที่คุ้นเคยจาก iPhone และ iPad นอกจากนี้แอป Sidecar ยังรองรับการป้อนข้อมูลด้วยระบบสัมผัสโดยตรง ขณะที่ Messages ได้เพิ่มแอปวาดภาพสำหรับ iMessage และเครื่องมือ Markup ก็ถูกเพิ่มเข้าไปในแอปต่างๆ ของ Mac มากขึ้น การปรับระยะห่างขององค์ประกอบ UI เช่น แถบเมนู ก็เพื่อให้รองรับเป้าหมายการสัมผัสที่ใหญ่ขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณว่า Apple กำลังเตรียมระบบปฏิบัติการสำหรับ Mac ที่มีหน้าจอสัมผัส ในส่วนของผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮม Apple มีข่าวลือว่าจะเปิดตัว กล้องรักษาความปลอดภัย ของตัวเอง ซึ่งจะเน้นความเป็นส่วนตัวและแข่งขันกับกล้อง HomeKit จากผู้ผลิตรายอื่น โดยฟีเจอร์ใหม่ในแอป Home ของ iOS 27 ชี้ชัดถึงการมาของกล้องนี้ โดยเฉพาะการอัปเกรด HomeKit Secure Video ที่รองรับวิดีโอ 4K และฟีเจอร์ใหม่อื่นๆ อีก 4 อย่างจากทั้งหมด 5 อย่างที่เกี่ยวข้องกับกล้องวงจรปิด การที่ Apple ให้ความสำคัญกับการปรับปรุง HomeKit Secure Video ครั้งใหญ่นี้ บ่งบอกว่า กล้องรักษาความปลอดภัย ของ Apple กำลังจะมาแน่นอน สำหรับไทม์ไลน์การเปิดตัว คาดว่า iPhone Ultra (หรือ iPhone พับได้) จะเปิดตัวพร้อม iPhone 18 Pro ในเดือนกันยายน ตามด้วย MacBook Ultra และ กล้องรักษาความปลอดภัย ในช่วงปลายปี 2026 หรือต้นปี 202.
ในงาน WWDC 2026 ที่ผ่านมา Apple ได้เปิดตัว iOS 27 และ macOS Golden Gate ซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์ AI ใหม่และดีไซน์ UI ที่ปรับปรุง แต่นอกจากสิ่งที่เห็นบนเวทีแล้ว ยังมีเบาะแสสำคัญที่ซ่อนอยู่ในระบบปฏิบัติการเหล่านี้ บ่งชี้ถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ถึง 3 อย่างที่ Apple กำลังจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ ตั้งแต่ iPhone รุ่นพับได้, MacBook ที่มีหน้าจอสัมผัส, ไปจนถึงกล้องรักษาความปลอดภัยของ Apple เอง iPhone พับได้รุ่นแรกของ Apple คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนกันยายนปีนี้ พร้อมกับ iPhone 18 Pro โดยในโค้ดของ iOS 27 Beta มีการอ้างอิงถึงสถานะการพับ มุม และจำนวนจอแสดงผลของอุปกรณ์ ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่า Apple กำลังเตรียมซอฟต์แวร์ให้รองรับดีไวซ์ประเภทนี้ นอกจากนี้ iOS 27 ยังเพิ่มการรองรับแนวนอนให้กับแอปพลิเคชันในตัวจำนวนมาก เพื่อเตรียมนักพัฒนาให้พร้อมกับการปรับขนาดแอปสำหรับหน้าจอที่พับได้ อีกทั้งยังมีการปรับปรุง iPhone Mirroring ใน macOS Golden Gate ให้สามารถปรับขนาดหน้าต่างได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับความต้องการของอุปกรณ์จอพับ MacBook Ultra เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกพูดถึงมานาน โดยอาจเป็น MacBook รุ่นแรกที่รองรับการสัมผัสหน้าจอ ใน macOS Golden Gate มีการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ที่เกี่ยวข้องกับระบบสัมผัส อาทิ การเลื่อนเพื่อรีเฟรชหน้าจอ ซึ่งเป็นท่าทางที่คุ้นเคยจาก iPhone และ iPad นอกจากนี้แอป Sidecar ยังรองรับการป้อนข้อมูลด้วยระบบสัมผัสโดยตรง ขณะที่ Messages ได้เพิ่มแอปวาดภาพสำหรับ iMessage และเครื่องมือ Markup ก็ถูกเพิ่มเข้าไปในแอปต่างๆ ของ Mac มากขึ้น การปรับระยะห่างขององค์ประกอบ UI เช่น แถบเมนู ก็เพื่อให้รองรับเป้าหมายการสัมผัสที่ใหญ่ขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณว่า Apple กำลังเตรียมระบบปฏิบัติการสำหรับ Mac ที่มีหน้าจอสัมผัส ในส่วนของผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮม Apple มีข่าวลือว่าจะเปิดตัวกล้องรักษาความปลอดภัยของตัวเอง ซึ่งจะเน้นความเป็นส่วนตัวและแข่งขันกับกล้อง HomeKit จากผู้ผลิตรายอื่น โดยฟีเจอร์ใหม่ในแอป Home ของ iOS 27 ชี้ชัดถึงการมาของกล้องนี้ โดยเฉพาะการอัปเกรด HomeKit Secure Video ที่รองรับวิดีโอ 4K และฟีเจอร์ใหม่อื่นๆ อีก 4 อย่างจากทั้งหมด 5 อย่างที่เกี่ยวข้องกับกล้องวงจรปิด การที่ Apple ให้ความสำคัญกับการปรับปรุง HomeKit Secure Video ครั้งใหญ่นี้ บ่งบอกว่ากล้องรักษาความปลอดภัยของ Apple กำลังจะมาแน่นอน สำหรับไทม์ไลน์การเปิดตัว คาดว่า iPhone Ultra (หรือ iPhone พับได้) จะเปิดตัวพร้อม iPhone 18 Pro ในเดือนกันยายน ตามด้วย MacBook Ultra และกล้องรักษาความปลอดภัยในช่วงปลายปี 2026 หรือต้นปี 202
Apple WWDC Iphone พับได้ Macbook Ultra กล้องรักษาความปลอดภัย
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
macOS Golden Gate: ระบบปฏิบัติการ Mac เวอร์ชันใหม่ที่เน้นประสิทธิภาพและการปรับปรุง অভ Tamil 중Apple เปิดตัว macOS 27 ที่ชื่อเรียกว่า 'Golden Gate' ในการงาน WWDC 2026 โดยเน้นการปรับปรุงประสบาการใช้งาน requently ประสบการณ์ใช้งานในหลายจุด ไม่ได้เน้นการเปลี่ยนแปลงแบบหวือหวาเพียงอย่างเดียว idum เกิดจากการปรับปรุงดีไซน์ Liquid Glass ให้อ่านง่ายขึ้น Siri AI ฉลาดขึ้น Spotlight แบบใหม่ การรองรับจอ Ultrawide และ iPhone Mirroring ที่ยืดหยุ่นกว่าเดิม by forskning Additionally ระบบนี้จะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายที่รองรับ Mac ที่ใช้ Intel chip โดย Apple ระบุไว้แล้วก่อนหน้า ss ระบบนี้จะรองรับเฉพาะ Mac ที่ใช้ Apple Silicon รุ่นปี 2020 ขึ้นไป dad Additional การปรับปรุงสำคัญอีกประการหนึ่งคือการใช้ Liquid Glass ที่ให้การปรับระดับความโปร่งใสใน System Settings Appearance เพื่อให้ข้อความอ่านง่ายขึ้น dad การปรับเปลี่ยนด้าน UI ยังทำให้แอปต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันมากขึ้นมี Toolbar ผ-same และ Sidebar ขยายเต็มขอบหน้าต่าง ไม่ลอยแยกออกมา dad เป้าหมาย halo ปัจจุบันคือการเพิ่มประสิทธิภาพ ความลื่นไหล ความเสถียร และการปรับปรุงส่วนต่าง ๆ yang encounter ผู้ใช้ในชีวิตประจำวัน
Read more »
iOS 27: Siri, Face ID, และ 5 ฟีเจอร์ใหม่ที่ต้องลองApple เปิดตัว iOS 27 ในงาน WWDC สัปดาห์นี้ ซึ่งถึงแม้ว่าการปรับปรุง Siri ครั้งใหญ่จะได้รับความสนใจมากที่สุด แต่หน้าจอล็อกก็ได้รับการปรับปรุงหลายอย่างที่เราอาจจะพลาดไปครับ สำหรับฟีเจอร์การปรับแต่งหน้าจอล็อคบางอย่างบน iOS 27 ก็เป็นการปรับปรุงขึ้นมาจาก iOS 26 แต่บางอย่างก็มีขึ้นมาใหม่เลย และนี่คือ 5 ฟีเจอร์ที่แนะนำให้ได้ลองใช้งานกันครับ
Read more »
iOS 27: ฟีเจอร์ใหม่ "Tap to Share" ช่วยเชื่อมต่อ iPhone กับอุปกรณ์ลูกค้าด้วย NFCTap to Share เป็นส่วนขยายของฟีเจอร์ Tap to Pay บน iPhone ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งช่วยให้ร้านค้าสามารถรับชำระเงินแบบไร้สายได้บน iPhone ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์จุดขาย ทำให้ลูกค้าชำระเงินได้ง่ายๆ เพียงแตะ iPhone หรือ Apple Watch บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแบบไร้สัมผัส หรือตัวเลือกการชำระเงินแบบไร้สัมผัสอื่นๆ บน iPhone ของร้านค้า
Read more »
HP ขยายพีซี AI ด้วย RTX Spark, OmniDesk Mini และ ZGX NanoHP เปิดตัวพีซีไลน์ใหม่ปี 2026 ทั้ง OmniBook Ultra 16, OmniDesk Mini และ ZGX Nano โฟกัส AI on-device รองรับทั้งองค์กรและนักพัฒนา
Read more »
แนะนำ 4 โน้ตบุ๊คราคาประหยัดงบ 20,000 บาท ปี 2026 สำหรับนักเรียนและคนทำงานเจาะลึกและเปรียบเทียบโน้ตบุ๊คคุ้มค่าราคาประมาณ 20,000 บาทในปี 2026 จากแบรนด์ดังอย่าง Apple, HP, Lenovo และ Acer เพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีที่สุด
Read more »
ธนาคารออมสินครองแชมป์ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2569ธนาคารออมสินยังคงตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดรายย่อยของประเทศ หลังคว้าตำแหน่ง Best Retail Bank of the Year 2026 จากผลสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2026
Read more »