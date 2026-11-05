เบอร์สันเผยกลยุทธ์ GEO ควบคู่ Decipher คุมชื่อเสียงองค์กรยุค AI
เบอร์สันไทยเสนอใช้ GEO และ Decipher ควบคู่กัน เพื่อควบคุมให้แบรนด์ถูกตอบใน AI อย่างแม่นยำและสร้างการยอมรับในกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง
เบอร์สัน ประเทศไทย นำเสนอแนวทางการสื่อสารองค์กรยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี Generative Engine Optimization หรือ GEO ควบคู่ไปกับเครื่องมือ Decipher เพื่อแก้ปัญหาการปรากฏตัวของแบรนด์ในระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยวิธีการนี้มุ่งเน้นให้ข้อความขององค์กรถูกอ้างอิงอย่างถูกต้องและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้น
เปลี่ยนการแข่งขันสู่ Top of Answer
เกศารักษ์ เลิศพิทยา กรรมการผู้จัดการ เบอร์สัน ประเทศไทย อธิบายว่าบทบาทของการสื่อสารกำลังเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง โดย formerly การแข่งขันมุ่งเน้นการเป็น Top of Mind ที่ผู้บริโภคจดจำชื่อแบรนด์แรกได้ แต่ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสู่ Top of Answer ที่แบรนด์กลายเป็นคำตอบสุดท้ายเมื่อผู้บริโภคใช้เครื่องมือ AI ถามหาข้อมูลAlso readกรมวิชาการเกษตรแจงมะนาวต้นละ 12,000 เป็น Fake News พร้อมดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมฯ
ผู้บริโภคยุคใหม่เริ่มใช้แพลตฟอร์มเช่น ChatGPT Gemini Claude และ Copilot เพื่อค้นหาข้อมูลว่าใครเป็นผู้นำตลาดหรือแบรนด์ใดที่แก้ไขปัญหาลูกค้าได้เหมาะสมที่สุด แทนที่กระบวนการเดิมที่ต้องอ่านข่าวหรือเปรียบเทียบเว็บไซต์หลายแห่งด้วยตนเอง
กระบวนการที่ซับซ้อนในการวิจัยข้อมูลถูกย่อส่วนให้เหลือเพียงไม่กี่บรรทัดในคำตอบของ AI ซึ่งคำตอบแรกที่ได้มักเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่กำหนดการตัดสินใจของผู้บริโภคโดยตรง ทำให้นักการตลาดต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ทั้งหมด
กลยุทธ์ GEO ควบคู่ Decipher
แนวทางของเบอร์สันแบ่งการสร้างชื่อเสียงออกเป็นสองด้านที่ต้องทำควบคู่กัน ได้แก่ การทำให้ AI พบและกล่าวถึงองค์กรได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และอีกด้านคือการประเมินสารที่จะส่งต่อไปยังคน เพื่อให้เข้าใจว่าข้อความใดมีแนวโน้มสร้างความเชื่อและส่งผลต่อการตัดสินใจ
เทคโนโลยี Decipher เป็นนวัตกรรมของเบอร์สันที่ใช้ประเมินว่าข้อความใดมีแนวโน้มสร้างการยอมรับและส่งผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นคุณภาพของเนื้อหาและการสร้างความน่าเชื่อถือมากกว่าปริมาณการมองเห็นเพียงอย่างเดียว
ความท้าทายและความน่าเชื่อถือ
การปรากฏในคำตอบของ AI จึงเป็นเพียงก้าวแรกก่อนพัฒนาไปสู่การถูกกล่าวถึงในลักษณะที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพราะ AI ยังเป็นเพียงช่องทางหนึ่งที่ลูกค้าสัมผัสแบรนด์ และผู้รับสารบางคนอาจยังไม่มั่นใจในคำตอบที่เห็นทันที
การลงทุนทำวิจัย นำเสนอแนวคิดผู้บริหาร ประสานงานสื่อ และสร้างโปรไฟล์องค์กร จึงมีเงื่อนไขใหม่ที่ต้องประเมินว่าเนื้อหาเหล่านี้มีส่วนกำหนดบทสนทนาบนแพลตฟอร์ม AI และมุมมองของกลุ่มเป้าหมายต่อแบรนด์อย่างไร
รายงาน The Credibility Paradox
โจทย์เรื่องการถูกมองเห็นกับความน่าเชื่อถือถูกสรุปไว้ในรายงาน The Credibility Paradox ของเบอร์สัน ซึ่งครอบคลุมกรอบความคิดและแนวทางเสริมสร้างและปกป้องชื่อเสียงองค์กรเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่ AI มีบทบาทมากขึ้น
เกศารักษ์สรุปว่า การเป็นคำตอบที่ถูกเลือกต้องมีภาพลักษณ์ที่แข็งแรง ความน่าเชื่อถือ และข้อมูลสนับสนุนรอบด้านสำหรับมนุษย์และ AI ไปพร้อมกัน โดยเป้าหมายอยู่ที่การทำให้งบประมาณสร้างชื่อเสียงส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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