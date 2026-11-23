เบสท์ รักษ์วนีย์ ปัดดราม่าครอบครัว ย้ำดูแลสมรักษ์คำสิงห์ตลอดไป
เบสท์ รักษ์วนีย์ คำสิงห์ แถลงชัดเจนไม่ยอมหยุดดูแลค่าใช้จ่ายครอบครัวสมรักษ์ คำสิงห์ ยันต้องซัพพอร์ตพ่อและน้องชายตลอดไป วัย 26 ปีคิดได้กว่าพ่อ
เบสท์ รักษ์วนีย์ คำสิงห์ นักแสดงและยูทูบเบอร์ชื่อดังวัย 26 ปี ออกมาชี้แจงกรณีกระแสดราม่าในครอบครัวอย่างชัดเจนผ่านรายการ ซุปตาร์พาตะลุย โดยยืนยันหนักแน่นว่ายังคงทำหน้าที่เป็นเสาหลักดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ แม้จะมีความเห็นต่างจากบุคคลรอบข้างหรือสาธารณชน เบสท์ระบุว่าภาระหน้าที่นี้ไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อยและจะดำรงอยู่ต่อไปอย่างมั่นคง
ภาระค่าใช้จ่ายดูแลครอบครัวครบวงจร
เบสท์ รักษ์วนีย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันตนเองยังคงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ คุณพ่อสมรักษ์ คำสิงห์ คุณแม่ และน้องชายชื่อโบ๊ท คำสิงห์ รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัวและทีมงานอีกด้วย ตัวแทนสาวระบุว่าภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่อนข้างสูงมาก จึงจำเป็นต้องขยันทำงานทุกอย่างที่มีโอกาสเข้ามาเพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของผู้คนรอบข้าง การทำงานหนักนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินให้กับกลุ่มคนที่คุณรักAlso readอาร์เตต้าอัปเดตอาการราย่า เจ็บไหล่แต่ไม่หนัก คาดพลาดนัดดอร์ทมุนด์
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงอนาคตว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะหยุดส่งเงินและปล่อยให้ทุกคนออกไปหางานทำด้วยตนเอง เบสท์ตอบปฏิเสธอย่างเด็ดขาดว่าไม่มีวันเป็นเช่นนั้น โดยให้เหตุผลสำคัญว่าสมรักษ์ คำสิงห์ ไม่ได้ทำงานแล้วในปัจจุบัน ประกอบกับน้องชายโบ๊ทก็มองว่าแต่ละคนมีศักยภาพและโอกาสในการหาเงินที่ไม่เท่ากัน การใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันจำเป็นต้องมีเงินจึงยินดีที่จะสนับสนุนน้องชายต่อไปแม้ว่าโบ๊ทจะเรียนจบแล้วก็ตาม เพื่อให้พี่น้องได้มีสังคมที่ดี
มุมมองต่อสมรักษ์ คำสิงห์ และวุฒิภาวะทางความคิด
เบสท์ รักษ์วนีย์ เปิดเผยความรู้สึกต่อคุณพ่อสมรักษ์ คำสิงห์ อย่างตรงไปตรงมาว่าไม่เคยโกรธหรือไม่พอใจพ่อแต่อย่างใด กลับกันกลับมีความสงสัยว่าทำไมตัวเองในวัยเพียง 26 ปี ถึงสามารถคิดวิเคราะห์เรื่องต่างๆ ได้ดีกว่าคุณพ่อที่อายุถึง 50 ปีแล้ว มุมมองนี้สะท้อนถึงความเข้าใจในบริบททางสังคมและความคาดหวังต่อพฤติกรรมของบุคคลสาธารณะในวัยที่ต่างกัน ซึ่งเบสท์พยายามทำความเข้าใจและอยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างสงบสุข
นอกจากนี้ เบสท์ยังยกตัวอย่างกรณีที่คุณพ่อเคยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนจากประเด็นข่าวต่างๆ โดยมองว่าในจุดที่อยู่ สมรักษ์ คำสิงห์ ควรแสดงความรับผิดชอบอย่างลูกผู้ชาย อะไรที่ผิดก็ควรยอมรับผิดตรงๆ เพื่อแสดงความจริงใจต่อสังคม ไม่จำเป็นต้องอธิบายยืดยาว เพราะการยอมรับผิดไม่ใช่เรื่องที่น่าอายหรือดูพ่ายแพ้แต่อย่างใด การกระทำดังกล่าวคือการแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งภายในจิตใจ
แบบอย่างของผู้ชายและความรับผิดชอบในอนาคต
เบสท์ รักษ์วนีย์ ได้ทิ้งท้ายโดยระบุว่าคุณสมบัติของคนที่กล้ายอมรับผิดและยอมให้เรื่องจบที่ตัวเอง คือแบบอย่างของผู้ชายที่ต้องการในชีวิต การยอมรับข้อผิดพลาดถือเป็นความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่กว่าการแก้ตัวหรือโยนความรับผิดชอบให้ผู้อื่น สิ่งนี้เป็นหลักปฏิบัติที่เบสท์ยึดมั่นและพยายามนำไปปรับใช้ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน เพื่อรักษาชื่อเสียงและความเป็นมืออาชีพไว้ได้อย่างยั่งยืน
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment