เบลลา รำถวายกฐินวัดบูรพาโคกเครือ กาฬสินธุ์ ทำบุญช่วยเหลือสังคม
เบลลา ร่มไพลิน ร่วมรำบวงสรวงในงานกฐินที่วัดบูรพาโคกเครือ กาฬสินธุ์ พร้อมเผยเรื่องราวการทำบุญช่วยเหลือสังคมและเด็กด้อยโอกาสผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
นักแสดงและนักร้องชื่อดังอย่าง เบลลา ร่มไพลิน ได้รับเชิญจากทาง วัดบูรพาโคกเครือ จังหวัด กาฬสินธุ์ ให้ร่วม รำบวงสรวง ใน งานบุญกฐิน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวาย หลวงปู่เวิน วัดแห่งนี้ได้ติดต่อไปยังตัวเธอโดยตรงเพื่อขอความร่วมแรงร่วมใจในการรำประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่เธอจะได้ร่วมทำบุญและใกล้ชิดกับพุทธศาสนิกชน โดยภายในงานมีการรวมตัวของนางรำจากหลากหลายอำเภอในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานน้อยรายที่เป็นดารานักแสดง ทำให้ชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยมและรู้สึกสนิทสนมกันมากขึ้นAlso readครอบครัววอน รพ.แจงมาตรการความปลอดภัย หลังน้องต้นข้าวเสียชีวิต
รายละเอียดการเตรียมตัวและเทคนิคการรำ
สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นรำ เบลลาเปิดเผยว่าทางวัดได้ส่งท่วงท่าและทำนองเพลงมาล่วงหน้า แต่เนื่องจากท่ารำมีความยาวมากถึง 8 นาที และมีความซับซ้อนแบบนางรำชั้นสูง จึงทำให้เธอต้องจ้างครูสอนการรำโดยเฉพาะมาฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น
ในระหว่างการฝึกซ้อม เธอได้มีการปรับแก้ท่วงท่าและส่งคลิปวิดีโอกลับไปให้ทางวัดตรวจสอบก่อนปฏิบัติจริง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีความแตกต่างในรายละเอียดของการเคลื่อนไหว เธอจึงตัดสินใจใช้วิธีการสังเกตท่าทางของนางรำคนอื่นข้างหน้าแล้วรำตามแบบสดๆ เพื่อให้การเคลื่อนไหวดูสวยงามและพร้อมเพรียงกันในภาพรวม
ความรู้สึกและมุมมองต่อการทำงานบุญ
เบลลา ร่มไพลิน expressed ความรู้สึกที่ดีต่อการแต่งกายในชุดไทยและร่วมรำบวงสรวง เพราะรู้สึกว่าเป็นการนำเสนอความเป็นไทยอย่างชัดเจน และเธอมีความสุขกับการใส่ชุดไทยดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เธอตระหนักดีว่าเมื่อเข้าไปในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ จำเป็นต้องมีการแจ้งเจตจำนงต่อผู้มีพระคุณหรือเจ้าอาวาสก่อนเสมอ เพื่อแสดงถึงความเคารพและตั้งใจอย่างแท้จริง
ในช่วงเวลาของการรำจริง สภาพอากาศในตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองมีแดดแรงส่องมาเฉพาะตัวเธอ แต่เธอก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติและไม่ย่อท้อ โดยรู้สึกขอบคุณที่โชคไม่ดีนักที่จะเจอฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจส่งผลต่อความลื่นไหลของพิธีการ และขอบคุณประชาชนที่ตั้งใจมาร่วมทำบุญกันอย่างเต็มที่
ผลกระทบทางสังคมและการช่วยเหลือสังคม
นอกจากการทำหน้าที่ในพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว เบลลา ร่มไพลิน ยังได้รับรู้ถึงการสนับสนุนจากแฟนคลับทั่วประเทศที่มีจำนวนบัญชีมากกว่าหนึ่งล้านบัญชี ซึ่งเชื่อใจในตัวเธอและต้องการช่วยเหลือสังคมผ่านการโอนเงินเข้าโครงการของเธอ
จุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือสังคมของเธอเริ่มต้นจากการช่วยเหลือกรณีเฉพาะหน้า เช่น การสนับสนุนทางการเงินสำหรับน้องหญิงออทิสติกที่ท้องก่อนวัยอันควรและไม่มีงบประมาณเพียงพอสำหรับการคลอดบุตร ต่อมาได้ขยายผลไปสู่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างกรณีน้ำท่วมภาคเหนือ ซึ่งมีเงินบริจาคมากกว่าหนึ่งล้านบาท และน้ำท่วมภาคใต้ในอีกสองเดือนต่อมา ซึ่งมีเงินบริจาคอีกราวหนึ่งล้านบาท
ในเดือนนี้ เบลลา ร่มไพลิน เน้นโฟกัสไปที่โครงการเพื่อเด็ก โดยมีการโอนเงินเข้าสมทบทุนเพิ่มเติม และล่าสุดเธอได้นำผ้าอ้อมผู้ใหญ่และกางเกงในไปบริจาคที่สถานสงเคราะห์ ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 5 แสนบาท สิ่งของบริจาคมีปริมาณมากจนนับจำนวนไม่ได้ทั้งหมด หากคิดเป็นมูลค่าเงินสดจะสูงมาก
อย่างไรก็ตาม เบลลา ร่มไพลิน ย้ำเตือนว่ายอดเงินบริจาคที่เห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Instagram นั้น เป็นยอดเงินรวมของทุกกรณีที่ไม่สามารถระบุตัวเลขที่ชัดเจนได้ แต่เธอเชื่อว่าความตั้งใจดีและความร่วมมือจากทุกคนคือหัวใจสำคัญของการทำบุญ
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